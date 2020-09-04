https://ria.ru/20200904/koronavirus-1576722467.html
Новгородский губернатор готов привиться от коронавируса
Губернатор Новгородской области Андрей Никитин сообщил в интервью РИА Новости, что готов вакцинироваться от коронавируса, когда будет возможность. РИА Новости, 04.09.2020
2020-09-04T10:36
2020-09-04T10:36
2020-09-04T11:04
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
новгородская область
андрей никитин (политик)
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<strong>МОСКВА, 4 сен - РИА Новости.</strong> Губернатор Новгородской области <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Nikitin/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Никитин</a> сообщил в интервью РИА Новости, что готов вакцинироваться от коронавируса, когда будет возможность."Я готов, да. Но нужно понимать, что вакцина, прежде всего, предназначена для медработников. Поэтому я думаю, что на первом этапе ее будет меньше, чем желающих вакцинироваться. Если мне предложат поучаствовать в испытаниях, в каких-то лабораторных исследованиях, которые проведут, я не буду отказываться", - сказал Никитин.Минздрав России ранее зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с Российским фондом прямых инвестиций.<strong><a href="https://ria.ru/20200904/nikitin-1576699737.html" target="_blank">Читайте полный текст интервью Андрея Никитина >></a></strong><em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>
https://radiosputnik.ria.ru/20200902/koronavirus-1576624895.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, новгородская область, андрей никитин (политик)