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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200904/koronavirus-1576722467.html
Новгородский губернатор готов привиться от коронавируса
Губернатор Новгородской области Андрей Никитин сообщил в интервью РИА Новости, что готов вакцинироваться от коронавируса, когда будет возможность. РИА Новости, 04.09.2020
2020-09-04T10:36
2020-09-04T11:04
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
новгородская область
андрей никитин (политик)
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<strong>МОСКВА, 4 сен - РИА Новости.</strong> Губернатор Новгородской области <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Nikitin/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Никитин</a> сообщил в интервью РИА Новости, что готов вакцинироваться от коронавируса, когда будет возможность."Я готов, да. Но нужно понимать, что вакцина, прежде всего, предназначена для медработников. Поэтому я думаю, что на первом этапе ее будет меньше, чем желающих вакцинироваться. Если мне предложат поучаствовать в испытаниях, в каких-то лабораторных исследованиях, которые проведут, я не буду отказываться", - сказал Никитин.Минздрав России ранее зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с Российским фондом прямых инвестиций.<strong><a href="https://ria.ru/20200904/nikitin-1576699737.html" target="_blank">Читайте полный текст интервью Андрея Никитина &gt;&gt;</a></strong><em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, новгородская область, андрей никитин (политик)

Новгородский губернатор готов привиться от коронавируса

10:36 04.09.2020 (обновлено: 11:04 04.09.2020)
98
© Фото : Правительство Новгородской областиГубернатор Новгородской области Андрей Никитин
Губернатор Новгородской области Андрей Никитин - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
© Фото : Правительство Новгородской области
Губернатор Новгородской области Андрей Никитин. Архивное фото
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Губернатор Новгородской области Андрей Никитин сообщил в интервью РИА Новости, что готов вакцинироваться от коронавируса, когда будет возможность.
"Я готов, да. Но нужно понимать, что вакцина, прежде всего, предназначена для медработников. Поэтому я думаю, что на первом этапе ее будет меньше, чем желающих вакцинироваться. Если мне предложат поучаствовать в испытаниях, в каких-то лабораторных исследованиях, которые проведут, я не буду отказываться", - сказал Никитин.
Вся Россия должна быть здоровой! – Владимир Жириновский сделал прививку от коронавируса - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
2 сентября, 12:59
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Минздрав России ранее зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с Российским фондом прямых инвестиций.
Читайте полный текст интервью Андрея Никитина >>
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа, 13:36
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоНовгородская областьАндрей Никитин (политик)
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