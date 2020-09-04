https://ria.ru/20200904/koronavirus-1576722255.html

В Москве выявили 692 новых случая COVID-19

Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки выявлено в Москве - 692, Санкт-Петербурге - 193, Подмосковье - 164, сообщили журналистам в оперативном штабе по РИА Новости, 04.09.2020

2020-09-04T10:34

2020-09-04T10:34

2020-09-04T10:34

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

москва

московская область (подмосковье)

санкт-петербург

общество

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<strong>МОСКВА, 4 сен - РИА Новости.</strong> Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки выявлено в Москве - 692, <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербурге</a> - 193, <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Подмосковье</a> - 164, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>

россия

москва

московская область (подмосковье)

санкт-петербург

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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