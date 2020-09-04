https://ria.ru/20200904/koronavirus-1576722255.html
В Москве выявили 692 новых случая COVID-19
Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки выявлено в Москве - 692, Санкт-Петербурге - 193, Подмосковье - 164, сообщили журналистам в оперативном штабе по РИА Новости, 04.09.2020
2020-09-04T10:34
2020-09-04T10:34
2020-09-04T10:34
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
москва
московская область (подмосковье)
санкт-петербург
общество
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<strong>МОСКВА, 4 сен - РИА Новости.</strong> Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки выявлено в Москве - 692, <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербурге</a> - 193, <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Подмосковье</a> - 164, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>
россия
москва
московская область (подмосковье)
санкт-петербург
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, москва, московская область (подмосковье), санкт-петербург, общество