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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200904/koronavirus-1576722076.html
В России за сутки 121 человек умер от COVID-19
За сутки в РФ умер 121 пациент с COVID-19, за все время - 17 649, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 04.09.2020
2020-09-04T10:32
2020-09-04T10:32
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
москва
санкт-петербург
общество
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<strong>МОСКВА, 4 сен - РИА Новости.</strong> За сутки в РФ умер 121 пациент с COVID-19, за все время - 17 649, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.В частности, в <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербурге</a> за сутки умерли 20 человек, в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> - 10.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, санкт-петербург, общество

В России за сутки 121 человек умер от COVID-19

10:32 04.09.2020
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкРеанимобиль станции скорой медицинской помощи и медицины катастроф
Реанимобиль станции скорой медицинской помощи и медицины катастроф - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Реанимобиль станции скорой медицинской помощи и медицины катастроф. Архивное фото
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. За сутки в РФ умер 121 пациент с COVID-19, за все время - 17 649, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"За последние сутки подтвержден 121 летальный случай... За весь период по России умерли 17 649 человек", - говорится в сообщении.
В частности, в Санкт-Петербурге за сутки умерли 20 человек, в Москве - 10.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МоскваСанкт-ПетербургОбщество
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