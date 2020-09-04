https://ria.ru/20200904/klyuev-1576724489.html
В Москве началось прощание с артистом Борисом Клюевым
Десятки людей пришли на церемонию прощания с артистом Борисом Клюевым, которая проходит в пятницу в Малом театре, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 04.09.2020
2020-09-04T11:03
2020-09-04T11:03
2020-09-04T12:33
культура
борис клюев
шерлок холмс
малый театр
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 4 сен - РИА Новости.</strong> Десятки людей пришли на церемонию прощания с артистом <a href="http://ria.ru/person_Boris_Kljuev/" target="_blank" data-auto="true">Борисом Клюевым</a>, которая проходит в пятницу в Малом театре, передает корреспондент РИА Новости.Народный артист России, один из ведущих артистов Малого театра Клюев скончался в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> на 77-м году жизни во вторник после продолжительной болезни.Среди пришедших - коллеги и поклонники творчества Клюева, очередь из которых выстроилась задолго до начала церемонии прощания. В центре сцены стоит гроб, окружённый многочисленными цветочными венками. Играет тихая музыка.Клюев родился в 1944 году, учился в Театральном училище имени Щепкина, по окончании которого был приглашен в <a href="http://ria.ru/organization_Malyjj_teatr_Rossii/" target="_blank" data-auto="true">Малый театр</a>. За полвека карьеры Клюев сыграл десятки театральных ролей, а также исполнил роли графа Рошфора в кинофильме "Д'Артаньян и три мушкетера" и Майкрофта Холмса в "Приключениях <a href="http://ria.ru/person_7d46d388b0bd2079c06454261978c196/" target="_blank" data-auto="true">Шерлока Холмса</a> и доктора Ватсона".
https://ria.ru/20200903/zapolnyaemost-1576687854.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
борис клюев, шерлок холмс, малый театр, москва, общество