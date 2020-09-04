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https://ria.ru/20200904/kino-1576776360.html
Умер кинооператор, снявший "Приключения Шерлока Холмса"
Кинооператор Анатолий Лапшов, который снял такие известные фильмы, как "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона" и "Окно в Париж", скончался на 71-м году... РИА Новости, 04.09.2020
2020-09-04T13:53
2020-09-04T13:53
культура
кино и сериалы
шерлок холмс
ленфильм
санкт-петербург
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<strong>С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 сен - РИА Новости.</strong> Кинооператор Анатолий Лапшов, который снял такие известные фильмы, как "Приключения <a href="http://ria.ru/person_7d46d388b0bd2079c06454261978c196/" target="_blank" data-auto="true">Шерлока Холмса</a> и доктора Ватсона" и "Окно в Париж", скончался на 71-м году жизни, сообщает киностудия "<a href="http://ria.ru/organization_Lenfilm/" target="_blank" data-auto="true">Ленфильм</a>".Лапшов работал оператором на "Ленфильме" с 1976 года, где снял такие известные фильмы, как "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона", "Господин оформитель", "Окно в Париж", "Единожды солгав" и другие. В последние годы он преподавал в Высшей школе режиссеров и сценаристов."Это был профессионал своего дела, добрый и отзывчивый друг. Анатолий Петрович всегда был готов помочь студентам, коллегам и друзьям. Он всегда фонтанировал идеями, строил планы, творил, придумывал, пробовал… Киностудия "Ленфильм" скорбит вместе с родными и близкими", - говорится в сообщении.
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кино и сериалы, шерлок холмс, ленфильм, санкт-петербург

Умер кинооператор, снявший "Приключения Шерлока Холмса"

13:53 04.09.2020
6860
© Фото : ЛенфильмКинооператор Анатолий Лапшов
Кинооператор Анатолий Лапшов - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
© Фото : Ленфильм
Кинооператор Анатолий Лапшов. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 сен - РИА Новости. Кинооператор Анатолий Лапшов, который снял такие известные фильмы, как "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона" и "Окно в Париж", скончался на 71-м году жизни, сообщает киностудия "Ленфильм".
"В ночь со 2 на 3 сентября скончался выдающийся кинооператор "Ленфильма" – Анатолий Петрович Лапшов. Ему шел 71-й год", - говорится в сообщении.
Лапшов работал оператором на "Ленфильме" с 1976 года, где снял такие известные фильмы, как "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона", "Господин оформитель", "Окно в Париж", "Единожды солгав" и другие. В последние годы он преподавал в Высшей школе режиссеров и сценаристов.
"Это был профессионал своего дела, добрый и отзывчивый друг. Анатолий Петрович всегда был готов помочь студентам, коллегам и друзьям. Он всегда фонтанировал идеями, строил планы, творил, придумывал, пробовал… Киностудия "Ленфильм" скорбит вместе с родными и близкими", - говорится в сообщении.
Актер Борис Клюев на церемонии прощания с режиссером Марком Захаровым в театре Ленком в Москве - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
1 сентября, 21:58Культура
Умер народный артист Борис Клюев
1006222
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КультураКино и сериалыШерлок ХолмсЛенфильмСанкт-Петербург
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