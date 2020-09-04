https://ria.ru/20200904/khozyaystvo-1576805013.html

Глава Минсельхоза оценил достижения тамбовского АПК

Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев в рамках рабочего визита в Тамбовскую область провел в пятницу совещание по развитию регионального АПК, в ходе... РИА Новости, 04.09.2020

2020-09-04T22:28

2020-09-04T22:28

2020-09-04T22:28

тамбовская область

александр никитин

дмитрий патрушев

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

тамбовская область

экономика

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<strong>ТАМБОВ, 4 сен – РИА Новости.</strong> Министр сельского хозяйства РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Patrushev/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Патрушев</a> в рамках рабочего визита в <a href="http://ria.ru/location_Tambovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Тамбовскую область</a> провел в пятницу совещание по развитию регионального АПК, в ходе которого отметил успехи области в этой сфере, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.На совещании, которое прошло в Мичуринском государственном аграрном университете с участием руководства области, представителей образовательных и общественных организаций, а также сельхозтоваропроизводителей, были рассмотрены перспективы растениеводства и животноводства, вопросы комплексного развития сельских территорий, поддержки малого и среднего агробизнеса, цифровизации АПК. Отмечено, что в 2020 году площадь ярового сева в регионе превысила 1,3 миллиона гектаров, в частности, увечились посевы зерновых и масличных культур. По словам главы <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_selskogo_khozjajjstva_RF/" target="_blank" data-auto="true">Минсельхоза</a>, в текущем году существенный прирост урожайности зерновых отмечается во всех субъектах ЦФО. Тамбовские аграрии в настоящее время собирают почти 45 центнеров зерна с гектара, что значительно выше общероссийского показателя."Отдельно министр отметил успехи региона в овощеводстве. В 2019 году было собрано почти 100 тысяч тонн овощей открытого и закрытого грунта, что на 17% больше уровня 2018 года. Также регион демонстрирует высокие темпы роста производства скота и птицы. За первое полугодие 2020 года оно выросло почти на 22%. Кроме того, за 7 месяцев более чем в 2 раза увеличилось производство сахара, на 70% – круп. Отмечается прирост по растительным маслам, мясным полуфабрикатам и сливочному маслу", - сказал представитель пресс-службы.Как подчеркнул министр, динамичное развитие АПК во многом обусловлено расширением объемов господдержки. "В рамках "компенсирующей" и "стимулирующей" субсидий в регион направлено более миллиарда рублей на господдержку АПК, что на 190 миллионов больше прошлого года. Рассчитываем, что все средства в полном объеме будут доведены до аграриев. Мы, со своей стороны, продолжим оказывать субъекту всю возможную поддержку", – приводит пресс-служба слова <a href="http://ria.ru/person_Nikolajj_Patrushev/" target="_blank" data-auto="true">Патрушева</a>.В ходе визита министр вместе с главой администрации Тамбовской области <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Nikitin_2/" target="_blank" data-auto="true">Александром Никитиным</a> посетил "Школу фермеров-садоводов", созданную на базе "Центра развития садоводства имени доктора сельскохозяйственных наук профессора Виктора Муханина"."Руководство страны ставит задачу создавать единые научно-производственные объединения и Школа фермеров с ней явно справляется: объединяет на одной площадке науку, образование и бизнес. Этот образовательный центр в тесном сотрудничестве с Мичуринским ГАУ проводит обучение и переподготовку аграриев, а также разрабатывает бизнес-проекты в сфере садоводства. С момента открытия школы в 2018 году обучение в ней прошли более 150 начинающих фермеров со всей страны", - сказал Никитин.Кроме того, Патрушев и Никитин осмотрели корпус кафедры зоотехнии и ветеринарии Мичуринского аграрного университета, открывшийся в этом году, и познакомились с ходом строительства первой очереди тепличного комплекса "Мичуринский", который после ввода в эксплуатацию станет одним из крупнейших в стране, а сбор тепличных овощей в регионе увеличится не менее чем на 50 тысяч тонн.

https://ria.ru/20200903/goszakupki-1576705362.html

https://ria.ru/20200826/rekultivatsiya-1576353223.html

https://ria.ru/20200825/urozhay-1576306402.html

тамбовская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр никитин, дмитрий патрушев, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), тамбовская область, экономика