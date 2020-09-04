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Калужская область
Калужская область
https://ria.ru/20200904/kaluga-1576791104.html
В ОЭЗ "Калуга" построят завод за миллиард рублей
Компания "Цилиндерсрус" построит на Боровской площадке особой экономической зоны "Калуга" завод с объемом инвестиций около 1 миллиарда рублей, сообщило... РИА Новости, 04.09.2020
2020-09-04T17:01
2020-09-04T17:01
калужская область
виктор прудников
калужская область
чехия
экономика
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<strong>КАЛУГА, 4 сен – РИА Новости.</strong> Компания "Цилиндерсрус" построит на Боровской площадке особой экономической зоны "Калуга" завод с объемом инвестиций около 1 миллиарда рублей, сообщило правительство региона.ООО "Цилиндерсрус" занимается производством компонентов и оборудования для газомоторной инфраструктуры по лицензии чешского холдинга Cylinders Holding a.s. - крупнейшего европейского производителя стальных бесшовных баллонов."В планах руководства ООО "Цилиндерсрус" - построить новое предприятие на территории ОЭЗ "Калуга". В этой связи главе региона <a href="https://ria.ru/person_vladislav-shapsha/" target="_blank">Владиславу Шапше</a> был представлен проект производства портальных и горизонтальных фрезерных обрабатывающих центров. Завод планируется построить на земельном участке площадью 6,41 гектара", - говорится в сообщении.Технологическими партнерами при реализации проекта выступят лидирующие европейские компании Strojirna Tyc s.r.o. (<a href="http://ria.ru/location_Czech_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Чехия</a>), TOS Varnsdorf a.s. (Чехия), а также ведущий станкостроительный вуз России - МГТУ "Станкин". Планируемый объем инвестиций в проект - около 1 миллиарда рублей, будет создано порядка 100 рабочих мест.По словам учредителя "Цилиндерсруса" Дмитрия Прудникова, на втором этапе на заводе также планируется производить оборудование для транспортировки и распределения компримированного (сжатого) природного газа, на третьем этапе - оборудование для молочно-товарных комплексов. "Мы сегодня планируем практически заместить тот импорт, который поставляется из Чехии, и производить его на территории Российской Федерации", - заявил Прудников.Шапша отметил значимость развития станкостроения на территории <a href="http://ria.ru/location_Kaluzhskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Калужской области</a> и вложения инвестиций в данную сферу. "Результат вашего труда очень востребован на рынке, поэтому мы сделаем все для того, чтобы ваше предприятие как можно скорее приступило к работе", - подчеркнул руководитель региона в беседе с руководством компании-инвестора.
https://ria.ru/20200903/rosatom-1576703237.html
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виктор прудников, калужская область, чехия, экономика

В ОЭЗ "Калуга" построят завод за миллиард рублей

17:01 04.09.2020
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© РИА Новости / Светлана Тарасова / Перейти в фотобанкШоссе Р92 на въезде в Калугу
Шоссе Р92 на въезде в Калугу - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
© РИА Новости / Светлана Тарасова
Перейти в фотобанк
КАЛУГА, 4 сен – РИА Новости. Компания "Цилиндерсрус" построит на Боровской площадке особой экономической зоны "Калуга" завод с объемом инвестиций около 1 миллиарда рублей, сообщило правительство региона.
ООО "Цилиндерсрус" занимается производством компонентов и оборудования для газомоторной инфраструктуры по лицензии чешского холдинга Cylinders Holding a.s. - крупнейшего европейского производителя стальных бесшовных баллонов.
"В планах руководства ООО "Цилиндерсрус" - построить новое предприятие на территории ОЭЗ "Калуга". В этой связи главе региона Владиславу Шапше был представлен проект производства портальных и горизонтальных фрезерных обрабатывающих центров. Завод планируется построить на земельном участке площадью 6,41 гектара", - говорится в сообщении.
Технологическими партнерами при реализации проекта выступят лидирующие европейские компании Strojirna Tyc s.r.o. (Чехия), TOS Varnsdorf a.s. (Чехия), а также ведущий станкостроительный вуз России - МГТУ "Станкин". Планируемый объем инвестиций в проект - около 1 миллиарда рублей, будет создано порядка 100 рабочих мест.
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По словам учредителя "Цилиндерсруса" Дмитрия Прудникова, на втором этапе на заводе также планируется производить оборудование для транспортировки и распределения компримированного (сжатого) природного газа, на третьем этапе - оборудование для молочно-товарных комплексов. "Мы сегодня планируем практически заместить тот импорт, который поставляется из Чехии, и производить его на территории Российской Федерации", - заявил Прудников.
Шапша отметил значимость развития станкостроения на территории Калужской области и вложения инвестиций в данную сферу. "Результат вашего труда очень востребован на рынке, поэтому мы сделаем все для того, чтобы ваше предприятие как можно скорее приступило к работе", - подчеркнул руководитель региона в беседе с руководством компании-инвестора.
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