В ОЭЗ "Калуга" построят завод за миллиард рублей
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КАЛУГА, 4 сен – РИА Новости. Компания "Цилиндерсрус" построит на Боровской площадке особой экономической зоны "Калуга" завод с объемом инвестиций около 1 миллиарда рублей, сообщило правительство региона.
ООО "Цилиндерсрус" занимается производством компонентов и оборудования для газомоторной инфраструктуры по лицензии чешского холдинга Cylinders Holding a.s. - крупнейшего европейского производителя стальных бесшовных баллонов.
"В планах руководства ООО "Цилиндерсрус" - построить новое предприятие на территории ОЭЗ "Калуга". В этой связи главе региона Владиславу Шапше был представлен проект производства портальных и горизонтальных фрезерных обрабатывающих центров. Завод планируется построить на земельном участке площадью 6,41 гектара", - говорится в сообщении.
Технологическими партнерами при реализации проекта выступят лидирующие европейские компании Strojirna Tyc s.r.o. (Чехия), TOS Varnsdorf a.s. (Чехия), а также ведущий станкостроительный вуз России - МГТУ "Станкин". Планируемый объем инвестиций в проект - около 1 миллиарда рублей, будет создано порядка 100 рабочих мест.
По словам учредителя "Цилиндерсруса" Дмитрия Прудникова, на втором этапе на заводе также планируется производить оборудование для транспортировки и распределения компримированного (сжатого) природного газа, на третьем этапе - оборудование для молочно-товарных комплексов. "Мы сегодня планируем практически заместить тот импорт, который поставляется из Чехии, и производить его на территории Российской Федерации", - заявил Прудников.
Шапша отметил значимость развития станкостроения на территории Калужской области и вложения инвестиций в данную сферу. "Результат вашего труда очень востребован на рынке, поэтому мы сделаем все для того, чтобы ваше предприятие как можно скорее приступило к работе", - подчеркнул руководитель региона в беседе с руководством компании-инвестора.