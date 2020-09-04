https://ria.ru/20200904/kaluga-1576791104.html

В ОЭЗ "Калуга" построят завод за миллиард рублей

Компания "Цилиндерсрус" построит на Боровской площадке особой экономической зоны "Калуга" завод с объемом инвестиций около 1 миллиарда рублей, сообщило... РИА Новости, 04.09.2020

2020-09-04T17:01

2020-09-04T17:01

2020-09-04T17:01

калужская область

виктор прудников

калужская область

чехия

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/119440/66/1194406631_0:161:3071:1888_1400x0_80_0_0_7935b829fa191ee54b91cce8ceadfe5f.jpg

<strong>КАЛУГА, 4 сен – РИА Новости.</strong> Компания "Цилиндерсрус" построит на Боровской площадке особой экономической зоны "Калуга" завод с объемом инвестиций около 1 миллиарда рублей, сообщило правительство региона.ООО "Цилиндерсрус" занимается производством компонентов и оборудования для газомоторной инфраструктуры по лицензии чешского холдинга Cylinders Holding a.s. - крупнейшего европейского производителя стальных бесшовных баллонов."В планах руководства ООО "Цилиндерсрус" - построить новое предприятие на территории ОЭЗ "Калуга". В этой связи главе региона <a href="https://ria.ru/person_vladislav-shapsha/" target="_blank">Владиславу Шапше</a> был представлен проект производства портальных и горизонтальных фрезерных обрабатывающих центров. Завод планируется построить на земельном участке площадью 6,41 гектара", - говорится в сообщении.Технологическими партнерами при реализации проекта выступят лидирующие европейские компании Strojirna Tyc s.r.o. (<a href="http://ria.ru/location_Czech_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Чехия</a>), TOS Varnsdorf a.s. (Чехия), а также ведущий станкостроительный вуз России - МГТУ "Станкин". Планируемый объем инвестиций в проект - около 1 миллиарда рублей, будет создано порядка 100 рабочих мест.По словам учредителя "Цилиндерсруса" Дмитрия Прудникова, на втором этапе на заводе также планируется производить оборудование для транспортировки и распределения компримированного (сжатого) природного газа, на третьем этапе - оборудование для молочно-товарных комплексов. "Мы сегодня планируем практически заместить тот импорт, который поставляется из Чехии, и производить его на территории Российской Федерации", - заявил Прудников.Шапша отметил значимость развития станкостроения на территории <a href="http://ria.ru/location_Kaluzhskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Калужской области</a> и вложения инвестиций в данную сферу. "Результат вашего труда очень востребован на рынке, поэтому мы сделаем все для того, чтобы ваше предприятие как можно скорее приступило к работе", - подчеркнул руководитель региона в беседе с руководством компании-инвестора.

https://ria.ru/20200903/rosatom-1576703237.html

https://ria.ru/20200828/patrushev-1576439452.html

калужская область

чехия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

виктор прудников, калужская область, чехия, экономика