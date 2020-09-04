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Ленинградская область
Ленинградская область
https://ria.ru/20200904/investitsii-1576779631.html
Тайский агрохолдинг вложит в развитие Ленптицепрома пять млрд рублей
Власти Ленобласти и Тайский агропромышленный холдинг CPF подписали два инвестсоглашения, согласно которым компания вложит в развитие Ленинградского птицепрома... РИА Новости, 04.09.2020
2020-09-04T14:32
2020-09-04T14:32
ленинградская область
александр дрозденко
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<strong>С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 сен – РИА Новости</strong>. Власти Ленобласти и Тайский агропромышленный холдинг CPF подписали два инвестсоглашения, согласно которым компания вложит в развитие Ленинградского птицепрома порядка 5 миллиардов рублей, сообщил глава региона <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Drozdenko" target="_blank">Александр Дрозденко</a>.По его словам, документы подписаны в рамках XXIX международной агропромышленной выставки "Агрорусь". В рамках соглашений инвестор планирует построить комплексы по выращиванию цыплят-бройлеров в Кировском районе и производству инкубационного яйца в Тосненском районе."В первые месяцы коронавирусной пандемии я посетил "Северную", одну из самых современных птицефабрик в стране, и убедился в высокой культуре производства, соблюдении всех санитарных норм и заботливом отношении к трудовому коллективу. Поэтому понимаю, что инвестиции, о которых мы подписали соглашения, будут вложены эффективно. Новые мощности — это новые рабочие места, увеличение производства, повышение рентабельности и, что особенно важно, немалые налоговые отчисления в бюджеты", — отметил Дрозденко.По его словам, проект по выращиванию цыплят-бройлеров АО "Птицефабрика "Северная" предусматривает строительство инфраструктурного комплекса из 16 птичников в Кировском районе по производству 25,4 тысяч тонн мяса в год, объем инвестиций — 2 миллиарда рублей, предусмотрено создание 80 новых рабочих мест."Проект АО "Племенная птицефабрика "Войсковицы" предполагает строительство площадки по содержанию родительского стада бройлеров и производству 44,4 миллиона штук инкубационного яйца в год на территории массива "Агротехника" в Любанском городском поселении Тосненского района. Общая стоимость проекта — порядка 2,6 миллирада рублей, предусмотрено создание 125 новых рабочих мест", - сказал глава региона.
https://ria.ru/20200903/biznes-1576690396.html
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александр дрозденко

Тайский агрохолдинг вложит в развитие Ленптицепрома пять млрд рублей

14:32 04.09.2020
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© РИА Новости / Алексей СухоруковБанкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 сен – РИА Новости. Власти Ленобласти и Тайский агропромышленный холдинг CPF подписали два инвестсоглашения, согласно которым компания вложит в развитие Ленинградского птицепрома порядка 5 миллиардов рублей, сообщил глава региона Александр Дрозденко.
По его словам, документы подписаны в рамках XXIX международной агропромышленной выставки "Агрорусь". В рамках соглашений инвестор планирует построить комплексы по выращиванию цыплят-бройлеров в Кировском районе и производству инкубационного яйца в Тосненском районе.
Банкноты номиналом 2000 рублей и монеты номиналом 5 рублей - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
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"В первые месяцы коронавирусной пандемии я посетил "Северную", одну из самых современных птицефабрик в стране, и убедился в высокой культуре производства, соблюдении всех санитарных норм и заботливом отношении к трудовому коллективу. Поэтому понимаю, что инвестиции, о которых мы подписали соглашения, будут вложены эффективно. Новые мощности — это новые рабочие места, увеличение производства, повышение рентабельности и, что особенно важно, немалые налоговые отчисления в бюджеты", — отметил Дрозденко.
По его словам, проект по выращиванию цыплят-бройлеров АО "Птицефабрика "Северная" предусматривает строительство инфраструктурного комплекса из 16 птичников в Кировском районе по производству 25,4 тысяч тонн мяса в год, объем инвестиций — 2 миллиарда рублей, предусмотрено создание 80 новых рабочих мест.
"Проект АО "Племенная птицефабрика "Войсковицы" предполагает строительство площадки по содержанию родительского стада бройлеров и производству 44,4 миллиона штук инкубационного яйца в год на территории массива "Агротехника" в Любанском городском поселении Тосненского района. Общая стоимость проекта — порядка 2,6 миллирада рублей, предусмотрено создание 125 новых рабочих мест", - сказал глава региона.
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Ленинградская областьАлександр Дрозденко
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