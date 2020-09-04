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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200904/immigratsiya-1576775500.html
Украина запустила сайт про иммиграцию для белорусских IT-специалистов
Украинское министерство цифровой трансформации в пятницу запускает сайт для белорусских IT-специалистов, которые хотят переехать на Украину, сообщил глава... РИА Новости, 04.09.2020
2020-09-04T13:44
2020-09-04T13:44
протесты в белоруссии
михаил федоров
владимир зеленский
белоруссия
украина
в мире
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<strong>КИЕВ, 4 сен – РИА Новости.</strong> Украинское министерство цифровой трансформации в пятницу запускает сайт для белорусских IT-специалистов, которые хотят переехать на <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украину</a>, сообщил глава ведомства <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Fedorov/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Федоров</a>.Ранее президент Украины <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Zelenskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Зеленский</a> поручил правительству разработать ряд законопроектов для развития IT-сферы в стране, в том числе для упрощения процедуры иммиграции иностранных специалистов.Также замминистра цифровой трансформации по вопросам развития IT Александр Борняков сообщил, что уже около 300 белорусских специалистов, связанных с IT-индустрией, приехали на Украину."Мы им помогли приехать сюда, получить документы, найти себе место и начать работать с Украиной", - цитирует Борнякова агентство УНИАН.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200901/belorussiya-1576547983.html
И кто в здравом уме поедет на окраину :)))))
38
видимо, мало у них троллей-комментаторов для российских сетей - еще треба
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белоруссия
украина
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михаил федоров, владимир зеленский, белоруссия, украина, в мире

Украина запустила сайт про иммиграцию для белорусских IT-специалистов

13:44 04.09.2020
940
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкУчастники студенческой акции протеста в Минске
Участники студенческой акции протеста в Минске - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 4 сен – РИА Новости. Украинское министерство цифровой трансформации в пятницу запускает сайт для белорусских IT-специалистов, которые хотят переехать на Украину, сообщил глава ведомства Михаил Федоров.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству разработать ряд законопроектов для развития IT-сферы в стране, в том числе для упрощения процедуры иммиграции иностранных специалистов.
"Мы сегодня запускаем специальный веб-портал, где есть вся информация для того, чтобы специалисты сумели переехать на Украину, поработать некоторое время или остаться в Украине. Там есть вся информация, служба поддержки 24/7, которая уже помогает специалистам из Белоруссии", - цитирует Федорова агентство УНИАН.
Также замминистра цифровой трансформации по вопросам развития IT Александр Борняков сообщил, что уже около 300 белорусских специалистов, связанных с IT-индустрией, приехали на Украину.
"Мы им помогли приехать сюда, получить документы, найти себе место и начать работать с Украиной", - цитирует Борнякова агентство УНИАН.
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Обсудить 8
Протесты в БелоруссииМихаил ФедоровВладимир ЗеленскийБелоруссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
И кто в здравом уме поедет на окраину :)))))
4 сентября, 13:46
ASAlex Smolov
2861003
видимо, мало у них троллей-комментаторов для российских сетей - еще треба
4 сентября, 13:48
О Ольга Занкова
1160001
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