https://ria.ru/20200904/immigratsiya-1576775500.html

Украина запустила сайт про иммиграцию для белорусских IT-специалистов

Украинское министерство цифровой трансформации в пятницу запускает сайт для белорусских IT-специалистов, которые хотят переехать на Украину, сообщил глава... РИА Новости, 04.09.2020

2020-09-04T13:44

2020-09-04T13:44

2020-09-04T13:44

протесты в белоруссии

михаил федоров

владимир зеленский

белоруссия

украина

в мире

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<strong>КИЕВ, 4 сен – РИА Новости.</strong> Украинское министерство цифровой трансформации в пятницу запускает сайт для белорусских IT-специалистов, которые хотят переехать на <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украину</a>, сообщил глава ведомства <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Fedorov/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Федоров</a>.Ранее президент Украины <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Zelenskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Зеленский</a> поручил правительству разработать ряд законопроектов для развития IT-сферы в стране, в том числе для упрощения процедуры иммиграции иностранных специалистов.Также замминистра цифровой трансформации по вопросам развития IT Александр Борняков сообщил, что уже около 300 белорусских специалистов, связанных с IT-индустрией, приехали на Украину."Мы им помогли приехать сюда, получить документы, найти себе место и начать работать с Украиной", - цитирует Борнякова агентство УНИАН.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200901/belorussiya-1576547983.html

Alex Smolov И кто в здравом уме поедет на окраину :))))) 38

Ольга Занкова видимо, мало у них троллей-комментаторов для российских сетей - еще треба 18

8

белоруссия

украина

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил федоров, владимир зеленский, белоруссия, украина, в мире