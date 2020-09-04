https://ria.ru/20200904/honor-1576793552.html

Умные часы от Honor проработают 25 дней на одном заряде

Суббренд китайской корпорации Huawei Honor на берлинской выставке IFA 2020 представила новые умные часы с защитой по военному стандарту MIL-STD-810G. Устройство РИА Новости, 04.09.2020

2020-09-04T17:43

2020-09-04T17:43

2020-09-04T18:45

риа наука

honor

huawei technologies

технологии

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<strong>МОСКВА, 4 сен – РИА Новости. </strong>Суббренд китайской корпорации <a href="http://ria.ru/organization_Huawei_Technologies_Co_Ltd/" target="_blank" data-auto="true">Huawei</a> Honor на берлинской выставке IFA 2020 представила новые умные часы с защитой по военному стандарту MIL-STD-810G. Устройство получило название Honor Watch GS Pro, говорится в презентации смарт-часов.Корпус часов выполнен из нержавеющей стали и имеет водозащиту на уровне 5ATM. Правда, производитель не рекомендует нырять с часами, они этого могут и не выдержать. Повышенная прочность не сказалась на массе устройства, которая составляет 45,5 грамма.В часах использована круглая AMOLED-матрица с разрешением 454 x 454 пикселя и диаметром 1,39 дюйма. Встроен пульсоксиметр для измерения насыщения крови кислородом, датчик частоты сердечных сокращений и чип <a href="http://ria.ru/product_GPS/" target="_blank" data-auto="true">GPS</a>. Часы управляют камерой и звонками сопряженного по Bluetooth смартфона.Производитель заявляет, что смарт-часы способны проработать 25 дней в режиме низкого энергопотребления. Так, включенный GPS разрядит устройство за двое суток.Honor Watch GS Pro поступит в продажу в сентябре в нескольких европейских странах, а уже потом попадет и на другие рынки. Стартовая цена гаджета — 250 евро.

https://radiosputnik.ria.ru/20200622/1573330579.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

honor, huawei technologies, технологии