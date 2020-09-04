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https://ria.ru/20200904/honor-1576793552.html
Умные часы от Honor проработают 25 дней на одном заряде
Суббренд китайской корпорации Huawei Honor на берлинской выставке IFA 2020 представила новые умные часы с защитой по военному стандарту MIL-STD-810G. Устройство РИА Новости, 04.09.2020
2020-09-04T17:43
2020-09-04T18:45
риа наука
honor
huawei technologies
технологии
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<strong>МОСКВА, 4 сен – РИА Новости. </strong>Суббренд китайской корпорации <a href="http://ria.ru/organization_Huawei_Technologies_Co_Ltd/" target="_blank" data-auto="true">Huawei</a> Honor на берлинской выставке IFA 2020 представила новые умные часы с защитой по военному стандарту MIL-STD-810G. Устройство получило название Honor Watch GS Pro, говорится в презентации смарт-часов.Корпус часов выполнен из нержавеющей стали и имеет водозащиту на уровне 5ATM. Правда, производитель не рекомендует нырять с часами, они этого могут и не выдержать. Повышенная прочность не сказалась на массе устройства, которая составляет 45,5 грамма.В часах использована круглая AMOLED-матрица с разрешением 454 x 454 пикселя и диаметром 1,39 дюйма. Встроен пульсоксиметр для измерения насыщения крови кислородом, датчик частоты сердечных сокращений и чип <a href="http://ria.ru/product_GPS/" target="_blank" data-auto="true">GPS</a>. Часы управляют камерой и звонками сопряженного по Bluetooth смартфона.Производитель заявляет, что смарт-часы способны проработать 25 дней в режиме низкого энергопотребления. Так, включенный GPS разрядит устройство за двое суток.Honor Watch GS Pro поступит в продажу в сентябре в нескольких европейских странах, а уже потом попадет и на другие рынки. Стартовая цена гаджета — 250 евро.
https://radiosputnik.ria.ru/20200622/1573330579.html
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honor, huawei technologies, технологии

Умные часы от Honor проработают 25 дней на одном заряде

17:43 04.09.2020 (обновлено: 18:45 04.09.2020)
2904
© Huawei Device Co., Ltd.Часы Honor Watch GS Pro
Часы Honor Watch GS Pro - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
© Huawei Device Co., Ltd.
МОСКВА, 4 сен – РИА Новости. Суббренд китайской корпорации Huawei Honor на берлинской выставке IFA 2020 представила новые умные часы с защитой по военному стандарту MIL-STD-810G. Устройство получило название Honor Watch GS Pro, говорится в презентации смарт-часов.
Корпус часов выполнен из нержавеющей стали и имеет водозащиту на уровне 5ATM. Правда, производитель не рекомендует нырять с часами, они этого могут и не выдержать. Повышенная прочность не сказалась на массе устройства, которая составляет 45,5 грамма.
© Huawei Device Co., Ltd.Часы Honor Watch GS Pro
Часы Honor Watch GS Pro - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
© Huawei Device Co., Ltd.
Часы Honor Watch GS Pro
В часах использована круглая AMOLED-матрица с разрешением 454 x 454 пикселя и диаметром 1,39 дюйма. Встроен пульсоксиметр для измерения насыщения крови кислородом, датчик частоты сердечных сокращений и чип GPS. Часы управляют камерой и звонками сопряженного по Bluetooth смартфона.
Производитель заявляет, что смарт-часы способны проработать 25 дней в режиме низкого энергопотребления. Так, включенный GPS разрядит устройство за двое суток.
Скриншот с конференции для разработчиков Apple WWDC 2020 - РИА Новости, 1920, 22.06.2020
22 июня, 21:55Акценты
На радость ВОЗ: умные часы подскажут, как мыть рукиКоронавирус меняет жизнь не только людей, но и гаджетов. В грядущем обновлении операционной системы умные часы компании Apple смогут следить насколько хорошо пользователь моет руки.
Honor Watch GS Pro поступит в продажу в сентябре в нескольких европейских странах, а уже потом попадет и на другие рынки. Стартовая цена гаджета — 250 евро.
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РИА НаукаHonorHuawei TechnologiesТехнологии
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