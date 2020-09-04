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Голубь мира в небе над Петербургом: уникальное шоу дронов
Масштабное шоу дронов в честь окончания Второй Мировой войны состоялось 3 сентября в центре Петербурга.  Представление стало самым масштабным по количеству синхронно взлетающих и перестраивающихся в живые картины квадрокоптеров. Размер фигур в воздухе достигал 600 метров.
2020-09-04T14:06
2020-09-04T14:04
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Голубь мира в небе над Петербургом: уникальное шоу дронов
Масштабное шоу дронов в честь окончания Второй Мировой войны состоялось 3 сентября в центре Петербурга.  Представление стало самым масштабным по количеству синхронно взлетающих и перестраивающихся в живые картины квадрокоптеров. Размер фигур в воздухе достигал 600 метров.
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видео, санкт-петербург, общество - видео, видео
Голубь мира в небе над Петербургом: уникальное шоу дронов
Масштабное шоу дронов в честь окончания Второй Мировой войны состоялось 3 сентября в центре Петербурга.  Представление стало самым масштабным по количеству синхронно взлетающих и перестраивающихся в живые картины квадрокоптеров. Размер фигур в воздухе достигал 600 метров.
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Голубь мира в небе над Петербургом: уникальное шоу дронов

14:06 04.09.2020
972
Масштабное шоу дронов в честь окончания Второй Мировой войны состоялось 3 сентября в центре Петербурга.  Представление стало самым масштабным по количеству синхронно взлетающих и перестраивающихся в живые картины квадрокоптеров. Размер фигур в воздухе достигал 600 метров.
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Санкт-Петербург
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