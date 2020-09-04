https://ria.ru/20200904/golub-mira-v-nebe-nad-peterburgom-unikalnoe-shou-dronov--1576776983.html
Голубь мира в небе над Петербургом: уникальное шоу дронов
Масштабное шоу дронов в честь окончания Второй Мировой войны состоялось 3 сентября в центре Петербурга. Представление стало самым масштабным по количеству синхронно взлетающих и перестраивающихся в живые картины квадрокоптеров. Размер фигур в воздухе достигал 600 метров.
2020-09-04T14:06
2020-09-04T14:06
2020-09-04T14:04
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санкт-петербург
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ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Голубь мира в небе над Петербургом: уникальное шоу дронов
Масштабное шоу дронов в честь окончания Второй Мировой войны состоялось 3 сентября в центре Петербурга. Представление стало самым масштабным по количеству синхронно взлетающих и перестраивающихся в живые картины квадрокоптеров. Размер фигур в воздухе достигал 600 метров.
2020-09-04T14:06
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PT0M58S
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, санкт-петербург, общество - видео, видео
Голубь мира в небе над Петербургом: уникальное шоу дронов
Масштабное шоу дронов в честь окончания Второй Мировой войны состоялось 3 сентября в центре Петербурга. Представление стало самым масштабным по количеству синхронно взлетающих и перестраивающихся в живые картины квадрокоптеров. Размер фигур в воздухе достигал 600 метров.
2020-09-04T14:06
true
PT0M58S
Голубь мира в небе над Петербургом: уникальное шоу дронов
Масштабное шоу дронов в честь окончания Второй Мировой войны состоялось 3 сентября в центре Петербурга. Представление стало самым масштабным по количеству синхронно взлетающих и перестраивающихся в живые картины квадрокоптеров. Размер фигур в воздухе достигал 600 метров.