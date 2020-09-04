Голубь мира в небе над Петербургом: уникальное шоу дронов

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Масштабное шоу дронов в честь окончания Второй Мировой войны состоялось 3 сентября в центре Петербурга. Представление стало самым масштабным по количеству синхронно взлетающих и перестраивающихся в живые картины квадрокоптеров. Размер фигур в воздухе достигал 600 метров.