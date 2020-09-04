В Госдуме оценили перспективы законопроекта о поиске людей по геолокации
Василий Пискарев. Архивное фото
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Законопроект о поиске людей по геолокации будет доработан и принят оперативно, завил журналистам глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.
Ранее президент Владимир Путин по итогам встречи с членами Общественной палаты поручил обеспечить доработку соответствующего законопроекта. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил профильным думским комитетам совместно с правительством и ОП РФ доработать проект закона о поиске людей по геолокации, подготовив его к принятию во втором чтении.
"Полагаю, что законопроект будет оперативно доработан и принят. Это важная инициатива, поскольку речь идет о спасении жизни людей, сохранении их здоровья", - сказал Пискарев.
Он также отметил, что комитет, будучи соисполнителем по законопроекту, уже ранее поддержал его принятие в первом чтении.
"У нас имелись определенные замечания, поскольку ранее Госдума приняла закон о поиске по геолокации пропавших детей, в нем предусмотрен механизм, что о проведении оперативно-розыскных мероприятий правоохранительные органы должны уведомить суд, и в течение 48 часов с момента их начала получить судебное решение. Мы предложили распространить этот механизм и на данный закон", - сказал Пискарев.
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