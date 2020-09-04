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Лучшие фото недели: возвращение красных дорожек и рискованный трюк в небе
Ria.ru предлагает вниманию читателей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе. РИА Новости, 04.09.2020
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форум "армия — 2020"
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гонка героев
средиземное море
сектор газа
алабино
танковый биатлон
день знаний
дональд трамп
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Ria.ru предлагает вниманию читателей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе.
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средиземное море
сектор газа
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арми-2020, форум "армия — 2020", майли сайрус, гонка героев, средиземное море, сектор газа, алабино, танковый биатлон, день знаний, дональд трамп, александр лукашенко, венецианский кинофестиваль, mtv video music awards, москва, висконсин, лондон, новосибирская область, уилмингтон, индия, бейрут, лахор, богота, казань, фото, фото

Лучшие фото недели: возвращение красных дорожек и рискованный трюк в небе

11:00 04.09.2020 (обновлено: 23:00 04.09.2020)
3604
Ria.ru предлагает вниманию читателей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе.
© AP Photo / Invision/Joel C Ryan

Испанская актриса Эстер Экспосито на красной дорожке 77-го Венецианского кинофестиваля.

Испанская актриса Эстер Экспосито на красной дорожке премьеры фильма режиссера Даниэле Лукетти Фамильный узел (Lacci) в рамках церемонии открытия 77-го Венецианского международного кинофестивал
1 из 30

Испанская актриса Эстер Экспосито на красной дорожке 77-го Венецианского кинофестиваля.

© AP Photo / Invision/Joel C Ryan
© AFP 2020 / Arif Ali

Мусульмане-шииты в День Ашура в Лахоре.

Мусульмане-шииты во время церемонии в День Ашура в Лахоре, Пакистан
2 из 30

Мусульмане-шииты в День Ашура в Лахоре.

© AFP 2020 / Arif Ali
© Фото : Пресс-служба президента РБ / Перейти в фотобанк

Президент Белоруссии Александр Лукашенко около своей резиденции в Минске.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко около своей резиденции в Минске
3 из 30

Президент Белоруссии Александр Лукашенко около своей резиденции в Минске.

© Фото : Пресс-служба президента РБ
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Участница акции протеста оппозиции в Минске.

Участница акции протеста оппозиции в Минске
4 из 30

Участница акции протеста оппозиции в Минске.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Александр Кряжев

Ученица Юрт-Акбалыкской средней школы в Новосибирской области идет на праздничную линейку в День знаний.

Ученица Юрт-Акбалыкской средней школы в Новосибирской области идет на праздничную линейку 1 сентября
5 из 30

Ученица Юрт-Акбалыкской средней школы в Новосибирской области идет на праздничную линейку в День знаний.

© РИА Новости / Александр Кряжев
© AFP 2020 / Getty Images for YouTube Originals/David Becker

Иллюзионист Дэвид Блейн поднялся на воздушных шарах на высоту более семи с половиной километров. К трюку "Вознесение" он готовился десять лет.

Иллюзионист Дэвид Блейн выполняет трюк Вознесение в Пейдж, штат Аризона
6 из 30

Иллюзионист Дэвид Блейн поднялся на воздушных шарах на высоту более семи с половиной километров. К трюку "Вознесение" он готовился десять лет.

© AFP 2020 / Getty Images for YouTube Originals/David Becker
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Истребитель Су-35С "Русских Витязей" выполняет демонстрационный полет на форуме "Армия-2020".

Истребитель Су-35С пилотажной группы Русские витязи выполняет демонстрационный полет в рамках Международного форума Армия-2020 на аэродроме Кубинка в Подмосковье
7 из 30

Истребитель Су-35С "Русских Витязей" выполняет демонстрационный полет на форуме "Армия-2020".

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанк

Владимир Путин принимает участие во Всероссийском открытом уроке "Помнить — значит знать" в режиме видеоконференции.

Президент РФ Владимир Путин принимает участие во Всероссийском открытом уроке Помнить - значит знать
8 из 30

Владимир Путин принимает участие во Всероссийском открытом уроке "Помнить — значит знать" в режиме видеоконференции.

© РИА Новости / Михаил Климентьев
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© AFP 2020 / Sergio Lima

Дерево ипе в Бразилии.

Дерево ипе в Бразилии
9 из 30

Дерево ипе в Бразилии.

© AFP 2020 / Sergio Lima
© REUTERS / Brendan McDermid

Женщина дарит цветы военнослужащему Национальной гвардии США в Висконсине.

Женщина вручает цветы члену Национальной гвардии США в штате Висконсин
10 из 30

Женщина дарит цветы военнослужащему Национальной гвардии США в Висконсине.

© REUTERS / Brendan McDermid
© REUTERS / Suhaib Salem

Рыбак и кошка в порту Газы.

Кошка проходит мимо рыбака в морском порту Газы
11 из 30

Рыбак и кошка в порту Газы.

© REUTERS / Suhaib Salem
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Женская акция протеста в Минске.

Участницы женской акции протеста в Минске
12 из 30

Женская акция протеста в Минске.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© AFP 2020 / Dibyangshu Sarkar

Человек спит посреди закрытого рынка в Калькутте.

Мужчина спит в закрытом рынке в Калькутте, Индия
13 из 30

Человек спит посреди закрытого рынка в Калькутте.

© AFP 2020 / Dibyangshu Sarkar
© AFP 2020 / STR

Ученики начальной школы в Шэньяне в первый день занятий.

Ученики начальной школы в первый день учебного года в Шэньяне, Китай
14 из 30

Ученики начальной школы в Шэньяне в первый день занятий.

© AFP 2020 / STR
© AFP 2020 / Juan Barreto

Рабочий дезинфицирует Соляной собор Сипакиры в Колубмии.

Рабочий дезинфицирует Соляной собор Сипакира, Богота
15 из 30

Рабочий дезинфицирует Соляной собор Сипакиры в Колубмии.

© AFP 2020 / Juan Barreto
© AFP 2020 / Tolga Akmen

Активисты Extinction Rebellion на акции в Лондоне.

Активисты Extinction Rebellion во время акции в Лондоне
16 из 30

Активисты Extinction Rebellion на акции в Лондоне.

© AFP 2020 / Tolga Akmen
© REUTERS / Toby Melville

Танцовщица на онлайн-карнавале в Ноттинг-Хилле.

Танцовщица во время онлайн-карнавала в Ноттинг-Хилле, Лондон
17 из 30

Танцовщица на онлайн-карнавале в Ноттинг-Хилле.

© REUTERS / Toby Melville
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Т-72Б3 команды Сербии участвует в конкурсе "Танковый биатлон-2020" VI Армейских международных игр.

Танк Т-72Б3 команды военнослужащих Сербиии во время соревнований танковых экипажей в рамках конкурса Танковый биатлон-2020 на полигоне Алабино
18 из 30

Т-72Б3 команды Сербии участвует в конкурсе "Танковый биатлон-2020" VI Армейских международных игр.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Российские военнослужащие — участники конкурса "Отличники войсковой разведки 2020" на армейских играх.

АрМИ-2020. Конкурс Отличники войсковой разведки
19 из 30

Российские военнослужащие — участники конкурса "Отличники войсковой разведки 2020" на армейских играх.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© AFP 2020 / Arun Sankar

Медик берет тест на COVID-19 в Индии.

Медицинский работник берет тест на Covid-19 в Ченнаи, Индия
20 из 30

Медик берет тест на COVID-19 в Индии.

© AFP 2020 / Arun Sankar
© AFP 2020 / Mandel Ngan

Президент США Дональд Трамп садится в самолет в международном аэропорту Уилмингтона.

Президент США Дональд Трамп садится в самолет Air Force One в международном аэропорту Уилмингтона, Северная Каролина
21 из 30

Президент США Дональд Трамп садится в самолет в международном аэропорту Уилмингтона.

© AFP 2020 / Mandel Ngan
© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанк

Столкновения между демонстрантами и силовиками в Бейруте.

Участники столкновений между демонстрантами и силовиками в Бейруте
22 из 30

Столкновения между демонстрантами и силовиками в Бейруте.

© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Участница "Гонки героев" на "Свияжских холмах" в Казани.

Участница Гонки героев на территории города-курорта Свияжские холмы в Казани
23 из 30

Участница "Гонки героев" на "Свияжских холмах" в Казани.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкБлогер Ира Блан на вручении премии Glamour Influencers Awards 2020 в Москве.
Блогер Ира Блан на вручении премии Glamour Influencers Awards 2020 в Москве
24 из 30
Блогер Ира Блан на вручении премии Glamour Influencers Awards 2020 в Москве.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Праздничный салют в Казани в честь Дня города.

Праздничный салют в честь в Дня города в Казани
25 из 30

Праздничный салют в Казани в честь Дня города.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© AFP 2020 / Thomas LohnesМигранты на борту спасательного судна в Средиземном море.
Мигранты на борту спасательного судна в Средиземном море
26 из 30
Мигранты на борту спасательного судна в Средиземном море.
© AFP 2020 / Thomas Lohnes
© AFP 2020 / Aamir Qureshi

Прорыв дамбы в Исламабаде.

Прорыв дамбы Равал в Исламабаде
27 из 30

Прорыв дамбы в Исламабаде.

© AFP 2020 / Aamir Qureshi
© AFP 2020 / Andy Buchanan

Граффити с изображением героини картины Яна Вермеера "Девушка с жемчужной сережкой" в медицинской маске.

Граффити с изображением девушки с картины Яна Вермеера Девушка с жемчужной сережкой в медицинской маске
28 из 30

Граффити с изображением героини картины Яна Вермеера "Девушка с жемчужной сережкой" в медицинской маске.

© AFP 2020 / Andy Buchanan
© REUTERS / Viacom

Певица Майли Сайрус выступает на MTV Video Music Awards 2020.

Певица Майли Сайрус выступает на церемония MTV Video Music Awards 2020
29 из 30

Певица Майли Сайрус выступает на MTV Video Music Awards 2020.

© REUTERS / Viacom
© РИА Новости / Александр Кряжев

Туман в селе Вьюны в Новосибирской области.

Прохожие в утреннем тумане в селе Вьюны Новосибирской области
30 из 30

Туман в селе Вьюны в Новосибирской области.

© РИА Новости / Александр Кряжев
67301111
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