Лучшие фото недели: возвращение красных дорожек и рискованный трюк в небе
Испанская актриса Эстер Экспосито на красной дорожке 77-го Венецианского кинофестиваля.
Испанская актриса Эстер Экспосито на красной дорожке 77-го Венецианского кинофестиваля.
Мусульмане-шииты в День Ашура в Лахоре.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко около своей резиденции в Минске.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко около своей резиденции в Минске.
Участница акции протеста оппозиции в Минске.
Ученица Юрт-Акбалыкской средней школы в Новосибирской области идет на праздничную линейку в День знаний.
Ученица Юрт-Акбалыкской средней школы в Новосибирской области идет на праздничную линейку в День знаний.
Иллюзионист Дэвид Блейн поднялся на воздушных шарах на высоту более семи с половиной километров. К трюку "Вознесение" он готовился десять лет.
Иллюзионист Дэвид Блейн поднялся на воздушных шарах на высоту более семи с половиной километров. К трюку "Вознесение" он готовился десять лет.
Истребитель Су-35С "Русских Витязей" выполняет демонстрационный полет на форуме "Армия-2020".
Истребитель Су-35С "Русских Витязей" выполняет демонстрационный полет на форуме "Армия-2020".
Владимир Путин принимает участие во Всероссийском открытом уроке "Помнить — значит знать" в режиме видеоконференции.
Владимир Путин принимает участие во Всероссийском открытом уроке "Помнить — значит знать" в режиме видеоконференции.
Дерево ипе в Бразилии.
Женщина дарит цветы военнослужащему Национальной гвардии США в Висконсине.
Женщина дарит цветы военнослужащему Национальной гвардии США в Висконсине.
Рыбак и кошка в порту Газы.
Женская акция протеста в Минске.
Человек спит посреди закрытого рынка в Калькутте.
Ученики начальной школы в Шэньяне в первый день занятий.
Рабочий дезинфицирует Соляной собор Сипакиры в Колубмии.
Активисты Extinction Rebellion на акции в Лондоне.
Танцовщица на онлайн-карнавале в Ноттинг-Хилле.
Т-72Б3 команды Сербии участвует в конкурсе "Танковый биатлон-2020" VI Армейских международных игр.
Т-72Б3 команды Сербии участвует в конкурсе "Танковый биатлон-2020" VI Армейских международных игр.
Российские военнослужащие — участники конкурса "Отличники войсковой разведки 2020" на армейских играх.
Российские военнослужащие — участники конкурса "Отличники войсковой разведки 2020" на армейских играх.
Медик берет тест на COVID-19 в Индии.
Президент США Дональд Трамп садится в самолет в международном аэропорту Уилмингтона.
Президент США Дональд Трамп садится в самолет в международном аэропорту Уилмингтона.
Столкновения между демонстрантами и силовиками в Бейруте.
Столкновения между демонстрантами и силовиками в Бейруте.
Участница "Гонки героев" на "Свияжских холмах" в Казани.
Участница "Гонки героев" на "Свияжских холмах" в Казани.
Праздничный салют в Казани в честь Дня города.
Прорыв дамбы в Исламабаде.
Граффити с изображением героини картины Яна Вермеера "Девушка с жемчужной сережкой" в медицинской маске.
Граффити с изображением героини картины Яна Вермеера "Девушка с жемчужной сережкой" в медицинской маске.
Певица Майли Сайрус выступает на MTV Video Music Awards 2020.
Туман в селе Вьюны в Новосибирской области.