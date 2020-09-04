https://ria.ru/20200904/forum-1576783621.html

Названы темы юбилейного форума Baltic Weekend 2020

Международный форум по коммуникациям Baltic Weekend пройдет с 10 по 11 сентября. Вновь профессионалы в области коммуникаций встретятся на самом масштабном... РИА Новости, 04.09.2020

2020-09-04T15:32

2020-09-04T15:32

2020-09-04T15:32

пресс-релизы

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<strong><em>МОСКВА, 4 сен – </em>Коммуникационное агентство SPN Communications</strong>. Международный форум по коммуникациям Baltic Weekend пройдет с 10 по 11 сентября. Вновь профессионалы в области коммуникаций встретятся на самом масштабном форуме, который отпразднует свое двадцатилетие в этом году!Baltic Weekend уже на протяжении долгого времени является крупнейшим в Европе международным форумом по коммуникациям. На площадке ежегодно собираются лучшие PR-специалисты, профессионалы в области рекламы, маркетинга, представители топ-менеджмента крупных компаний, власти, масс-медиа и смежных областей. На форуме Baltic Weekend 2020 участники могут рассчитывать на активное обсуждение последних изменений в сфере коммуникационного рынка, влияния технологий на коммуникации, узнают о самых актуальных аспектах GR-технологий.Организаторы сообщают, что в повестку дискуссионной программы лягут такие темы как:• Антикризисные коммуникации: коммуникации в период и после пандемииКак изменился вектор развития коммуникаций в период пандемии? Как быть готовым к кризису? Что ждет коммуникационный рынок в будущем?• Контуры нового рынкаКак изменится рынок труда? Чему научился бизнес за время карантина? Как помочь людям вернуться к работе и офису?• Трансформация медиаКак сейчас происходит работа с рекламодателями? Как изменились предпочтения потребителей за время самоизоляции? И действительно ли традиционные медиа скоро исчезнут?• Технологии и коммуникации – где находятся точки пересечения?Как технологии делают коммуникации эффективнее? Какие инновационные разработки применяются в PR? Как в будущем трансформируются коммуникации? • Хвост виляет собакой: Эффективные стратегии GR-коммуникации Почему GR сейчас стал важен. Что делать компаниям, которые не получили господдержки в период кризиса? Что значит хороший GR-специалист и где его искать? • Где находится включатель корпоративного режима эмпатии?Почему важно развивать эмоциональный интеллект руководителям и каково его влияние в период <a href="https://ria.ru/category_koronavirus-v-rossii" target="_blank">пандемии</a>? Эти вопросы эксперты будут обсуждать в течение двух дней деловой программы. Также в первый день форума, 10 сентября, состоится баттл выборов президента РАСО. Как сообщают организаторы, в баттле примут участие Алексей Фирсов и Евгений Минченко. Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.<a href="http://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/pressrelease/" target="_blank">Заявка на размещение пресс-релиза</a>.

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пресс-релизы