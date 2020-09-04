https://ria.ru/20200904/forum-1576783621.html
Названы темы юбилейного форума Baltic Weekend 2020
Международный форум по коммуникациям Baltic Weekend пройдет с 10 по 11 сентября. Вновь профессионалы в области коммуникаций встретятся на самом масштабном... РИА Новости, 04.09.2020
2020-09-04T15:32
2020-09-04T15:32
2020-09-04T15:32
пресс-релизы
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<strong><em>МОСКВА, 4 сен – </em>Коммуникационное агентство SPN Communications</strong>. Международный форум по коммуникациям Baltic Weekend пройдет с 10 по 11 сентября. Вновь профессионалы в области коммуникаций встретятся на самом масштабном форуме, который отпразднует свое двадцатилетие в этом году!Baltic Weekend уже на протяжении долгого времени является крупнейшим в Европе международным форумом по коммуникациям. На площадке ежегодно собираются лучшие PR-специалисты, профессионалы в области рекламы, маркетинга, представители топ-менеджмента крупных компаний, власти, масс-медиа и смежных областей. На форуме Baltic Weekend 2020 участники могут рассчитывать на активное обсуждение последних изменений в сфере коммуникационного рынка, влияния технологий на коммуникации, узнают о самых актуальных аспектах GR-технологий.Организаторы сообщают, что в повестку дискуссионной программы лягут такие темы как:• Антикризисные коммуникации: коммуникации в период и после пандемииКак изменился вектор развития коммуникаций в период пандемии? Как быть готовым к кризису? Что ждет коммуникационный рынок в будущем?• Контуры нового рынкаКак изменится рынок труда? Чему научился бизнес за время карантина? Как помочь людям вернуться к работе и офису?• Трансформация медиаКак сейчас происходит работа с рекламодателями? Как изменились предпочтения потребителей за время самоизоляции? И действительно ли традиционные медиа скоро исчезнут?• Технологии и коммуникации – где находятся точки пересечения?Как технологии делают коммуникации эффективнее? Какие инновационные разработки применяются в PR? Как в будущем трансформируются коммуникации? • Хвост виляет собакой: Эффективные стратегии GR-коммуникации Почему GR сейчас стал важен. Что делать компаниям, которые не получили господдержки в период кризиса? Что значит хороший GR-специалист и где его искать? • Где находится включатель корпоративного режима эмпатии?Почему важно развивать эмоциональный интеллект руководителям и каково его влияние в период <a href="https://ria.ru/category_koronavirus-v-rossii" target="_blank">пандемии</a>? Эти вопросы эксперты будут обсуждать в течение двух дней деловой программы. Также в первый день форума, 10 сентября, состоится баттл выборов президента РАСО. Как сообщают организаторы, в баттле примут участие Алексей Фирсов и Евгений Минченко. Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.<a href="http://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/pressrelease/" target="_blank">Заявка на размещение пресс-релиза</a>.
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пресс-релизы
МОСКВА, 4 сен – Коммуникационное агентство SPN Communications. Международный форум по коммуникациям Baltic Weekend пройдет с 10 по 11 сентября. Вновь профессионалы в области коммуникаций встретятся на самом масштабном форуме, который отпразднует свое двадцатилетие в этом году!
Baltic Weekend уже на протяжении долгого времени является крупнейшим в Европе международным форумом по коммуникациям. На площадке ежегодно собираются лучшие PR-специалисты, профессионалы в области рекламы, маркетинга, представители топ-менеджмента крупных компаний, власти, масс-медиа и смежных областей.
На форуме Baltic Weekend 2020 участники могут рассчитывать на активное обсуждение последних изменений в сфере коммуникационного рынка, влияния технологий на коммуникации, узнают о самых актуальных аспектах GR-технологий.
Организаторы сообщают, что в повестку дискуссионной программы лягут такие темы как:
• Антикризисные коммуникации: коммуникации в период и после пандемии
Как изменился вектор развития коммуникаций в период пандемии? Как быть готовым к кризису? Что ждет коммуникационный рынок в будущем?
Как изменится рынок труда? Чему научился бизнес за время карантина? Как помочь людям вернуться к работе и офису?
Как сейчас происходит работа с рекламодателями? Как изменились предпочтения потребителей за время самоизоляции? И действительно ли традиционные медиа скоро исчезнут?
• Технологии и коммуникации – где находятся точки пересечения?
Как технологии делают коммуникации эффективнее? Какие инновационные разработки применяются в PR? Как в будущем трансформируются коммуникации?
• Хвост виляет собакой: Эффективные стратегии GR-коммуникации
Почему GR сейчас стал важен. Что делать компаниям, которые не получили господдержки в период кризиса? Что значит хороший GR-специалист и где его искать?
• Где находится включатель корпоративного режима эмпатии?
Почему важно развивать эмоциональный интеллект руководителям и каково его влияние в период пандемии
?
Эти вопросы эксперты будут обсуждать в течение двух дней деловой программы. Также в первый день форума, 10 сентября, состоится баттл выборов президента РАСО. Как сообщают организаторы, в баттле примут участие Алексей Фирсов и Евгений Минченко.
Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.