Депутаты Рады принесли на заседание флаги белорусской оппозиции
11:13 04.09.2020 (обновлено: 11:35 04.09.2020)
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© Інформаційне управління Верховної Ради УкраїниДепутаты Верховной рады Украины с флагами, используемыми белорусской оппозицией. Стоп-кадр видеотрансляции заседания
Депутаты Верховной рады Украины с флагами, используемыми белорусской оппозицией. Стоп-кадр видеотрансляции заседания
КИЕВ, 4 сен - РИА Новости. Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков на заседании парламента попросил депутатов убрать бело-красные флаги, используемые белорусской оппозицией, которые они принесли на заседание.
Как передает корреспондент РИА Новости, депутаты почти от всех парламентских фракций - "Слуги народа", "Европейской солидарности", "Батькивщины", "Голоса" и группы "За будущее" - принесли в пятницу в парламент бело-красные флаги в знак поддержки протестующих в Белоруссии. Исключение составила лишь фракция "Оппозиционная платформа – за жизнь".
После выступления депутатов с трибуны спикер Рады призвал коллег убрать из зала парламента бело-красные флаги. "Все флаги увидели, прошу, давайте чтобы в Верховной раде были в первую очередь государственные флаги Украины. Пожалуйста, уберите эти флаги, с трибуны в первую очередь", - сказал Разумков.
Ранее украинские депутаты уже приносили флаги белорусской оппозиции на заседание парламента. Во вторник депутат от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Илья Кива опубликовал фотографию, на которой он и глава политсовета партии Виктор Медведчук запечатлены в сессионном зале украинского парламента с государственным флагом Белоруссии.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий лидер Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них - свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих.