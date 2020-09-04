https://ria.ru/20200904/flagi-1576725020.html

Депутаты Рады принесли на заседание флаги белорусской оппозиции

Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков на заседании парламента попросил депутатов убрать бело-красные флаги, используемые белорусской оппозицией,... РИА Новости, 04.09.2020

2020-09-04T11:13

2020-09-04T11:13

2020-09-04T11:35

протесты в белоруссии

светлана тихановская

"голос"

илья кива

европейская солидарность

виктор медведчук

верховная рада украины

белоруссия

украина

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<strong>КИЕВ, 4 сен - РИА Новости.</strong> Спикер Верховной рады Украины <a href="http://ria.ru/person_dmitriy-razumkov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Разумков</a> на заседании парламента попросил депутатов убрать бело-красные флаги, используемые белорусской оппозицией, которые они принесли на заседание.Как передает корреспондент РИА Новости, депутаты почти от всех парламентских фракций - "Слуги народа", "<a href="http://ria.ru/organization_Blok_Petra_Poroshenko/" target="_blank" data-auto="true">Европейской солидарности</a>", "<a href="http://ria.ru/organization_Vseukrainskoe_obedinenie_Batkivshhina/" target="_blank" data-auto="true">Батькивщины</a>", "<a href="http://ria.ru/organization_Golos/" target="_blank" data-auto="true">Голоса</a>" и группы "За будущее" - принесли в пятницу в парламент бело-красные флаги в знак поддержки протестующих в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>. Исключение составила лишь фракция "Оппозиционная платформа – за жизнь".После выступления депутатов с трибуны спикер Рады призвал коллег убрать из зала парламента бело-красные флаги. "Все флаги увидели, прошу, давайте чтобы в <a href="http://ria.ru/organization_Verkhovnaja_rada_Ukrainy/" target="_blank" data-auto="true">Верховной раде</a> были в первую очередь государственные флаги <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a>. Пожалуйста, уберите эти флаги, с трибуны в первую очередь", - сказал Разумков.Ранее украинские депутаты уже приносили флаги белорусской оппозиции на заседание парламента. Во вторник депутат от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" <a href="http://ria.ru/person_Ilja_Kiva/" target="_blank" data-auto="true">Илья Кива</a> опубликовал фотографию, на которой он и глава политсовета партии <a href="http://ria.ru/person_Viktor_Medvedchuk/" target="_blank" data-auto="true">Виктор Медведчук</a> запечатлены в сессионном зале украинского парламента с государственным флагом Белоруссии.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них - свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих.

https://ria.ru/20200901/deputat-1576600636.html

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белоруссия

украина

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, "голос", илья кива, европейская солидарность, виктор медведчук, верховная рада украины, белоруссия, украина, в мире