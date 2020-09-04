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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
https://ria.ru/20200904/ekskursii-1576727319.html
Москва возобновляет экскурсии на промышленные предприятия города
Экскурсии на промышленные предприятия столицы пройдут с 10 по 12 сентября в рамках шестого этапа проекта "Открой#Моспром", сообщает пресс-служба столичного... РИА Новости, 04.09.2020
2020-09-04T11:50
2020-09-04T11:50
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
александр прохоров
москва
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<strong>МОСКВА, 4 сен - РИА Новости</strong>. Экскурсии на промышленные предприятия столицы пройдут с 10 по 12 сентября в рамках шестого этапа проекта "Открой#Моспром", сообщает пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП)."Проект "Открой#Моспром" пользуется большой популярностью среди горожан: только в этом году, до периода временных ограничений, городские заводы успели посетить около трех тысяч человек. Сейчас проект возобновляет свою работу в офлайне. Участники нового сентябрьского этапа посетят 20 московских промышленных площадок: 16 предприятий и четыре музея. Для студентов профильных вузов будут сформированы отдельные экскурсионные группы, участие в подобных мероприятиях поможет молодым специалистам определиться с будущим местом работы", - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.Впервые в проекте "Открой#Моспром" примет участие косметическая фабрика "Свобода". Также в числе заводов, где пройдут экскурсии, машиностроительное предприятие со столетней историей АО МТЗ Трансмаш, изготовитель ортопедической обуви "Ортомода", лидер в области создания систем и агрегатов для авиационно-космической техники НПО "Наука".Также участники проекта побывают в музее одного из крупнейших предприятий авиакосмической отрасли "НПО "Молния", где им расскажут о создании первого советского орбитального корабля "Буран", музеях кондитерского концерна "Бабаевский" и авиастроительных предприятий "Ил" и "Туполев".В свою очередь, руководитель ДИПП <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Prokhorov" target="_blank">Александр Прохоров</a> рассказал о создании в рамках проекта нескольких новых форматов, в том числе онлайн-экскурсий на заводы. Девять выпусков таких онлайн-экскурсий уже посмотрело более 1 миллиона человек. Помимо прочего, в рамках "Открой#Моспром" состоится интеллектуальная командная игра "Квиз. Промышленный мегаполис", которая пройдет как очно, так и в онлайн-формате на официальном сайте проекта. Ведущей мероприятия станет журналист и телеведущая Елена Летучая.В пресс-службе напомнили, что проект "Открой#Моспром" включает в себя бесплатные экскурсии на промышленные предприятия столицы, тематические лекции, мастер-классы, специальные акции и многое другое. За 2019 год в проекте "Открой#Моспром" приняли участие более 8 тысяч горожан и было проведено свыше 340 экскурсий на 30 промышленных предприятиях и площадках 5 промышленных музеев столицы.Список и детальное описание всех экскурсионных площадок нового сезона проекта "Открой#Моспром" представлены в разделе "Предприятия" <a href="http://otkroimosprom.ru/" target="_blank">на сайте</a>.
https://ria.ru/20200902/investproekty-1576628051.html
https://ria.ru/20200902/tekhnopark-1576627249.html
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60
александр прохоров, москва

Москва возобновляет экскурсии на промышленные предприятия города

11:50 04.09.2020
1719
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкВиды Москвы
Виды Москвы - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Экскурсии на промышленные предприятия столицы пройдут с 10 по 12 сентября в рамках шестого этапа проекта "Открой#Моспром", сообщает пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
"Проект "Открой#Моспром" пользуется большой популярностью среди горожан: только в этом году, до периода временных ограничений, городские заводы успели посетить около трех тысяч человек. Сейчас проект возобновляет свою работу в офлайне. Участники нового сентябрьского этапа посетят 20 московских промышленных площадок: 16 предприятий и четыре музея. Для студентов профильных вузов будут сформированы отдельные экскурсионные группы, участие в подобных мероприятиях поможет молодым специалистам определиться с будущим местом работы", - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.
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Впервые в проекте "Открой#Моспром" примет участие косметическая фабрика "Свобода". Также в числе заводов, где пройдут экскурсии, машиностроительное предприятие со столетней историей АО МТЗ Трансмаш, изготовитель ортопедической обуви "Ортомода", лидер в области создания систем и агрегатов для авиационно-космической техники НПО "Наука".
Также участники проекта побывают в музее одного из крупнейших предприятий авиакосмической отрасли "НПО "Молния", где им расскажут о создании первого советского орбитального корабля "Буран", музеях кондитерского концерна "Бабаевский" и авиастроительных предприятий "Ил" и "Туполев".
В свою очередь, руководитель ДИПП Александр Прохоров рассказал о создании в рамках проекта нескольких новых форматов, в том числе онлайн-экскурсий на заводы. Девять выпусков таких онлайн-экскурсий уже посмотрело более 1 миллиона человек.
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"Недавно наши заводы специально посетили звезды театра и кино, чтобы после экскурсий поделиться впечатлениями и рассказать о самых удивительных фактах в прямых эфирах в социальных сетях. Сейчас мы возвращаемся к "живым" экскурсиям, однако от онлайн-версии решили не отказываться, эти форматы будут развиваться параллельно", – уточнил глава департамента.
Помимо прочего, в рамках "Открой#Моспром" состоится интеллектуальная командная игра "Квиз. Промышленный мегаполис", которая пройдет как очно, так и в онлайн-формате на официальном сайте проекта. Ведущей мероприятия станет журналист и телеведущая Елена Летучая.
В пресс-службе напомнили, что проект "Открой#Моспром" включает в себя бесплатные экскурсии на промышленные предприятия столицы, тематические лекции, мастер-классы, специальные акции и многое другое. За 2019 год в проекте "Открой#Моспром" приняли участие более 8 тысяч горожан и было проведено свыше 340 экскурсий на 30 промышленных предприятиях и площадках 5 промышленных музеев столицы.
Список и детальное описание всех экскурсионных площадок нового сезона проекта "Открой#Моспром" представлены в разделе "Предприятия" на сайте.
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыАлександр ПрохоровМосква
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