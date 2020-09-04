https://ria.ru/20200904/ekskursii-1576727319.html

Москва возобновляет экскурсии на промышленные предприятия города

Экскурсии на промышленные предприятия столицы пройдут с 10 по 12 сентября в рамках шестого этапа проекта "Открой#Моспром", сообщает пресс-служба столичного... РИА Новости, 04.09.2020

2020-09-04T11:50

2020-09-04T11:50

2020-09-04T11:50

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

александр прохоров

москва

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<strong>МОСКВА, 4 сен - РИА Новости</strong>. Экскурсии на промышленные предприятия столицы пройдут с 10 по 12 сентября в рамках шестого этапа проекта "Открой#Моспром", сообщает пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП)."Проект "Открой#Моспром" пользуется большой популярностью среди горожан: только в этом году, до периода временных ограничений, городские заводы успели посетить около трех тысяч человек. Сейчас проект возобновляет свою работу в офлайне. Участники нового сентябрьского этапа посетят 20 московских промышленных площадок: 16 предприятий и четыре музея. Для студентов профильных вузов будут сформированы отдельные экскурсионные группы, участие в подобных мероприятиях поможет молодым специалистам определиться с будущим местом работы", - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.Впервые в проекте "Открой#Моспром" примет участие косметическая фабрика "Свобода". Также в числе заводов, где пройдут экскурсии, машиностроительное предприятие со столетней историей АО МТЗ Трансмаш, изготовитель ортопедической обуви "Ортомода", лидер в области создания систем и агрегатов для авиационно-космической техники НПО "Наука".Также участники проекта побывают в музее одного из крупнейших предприятий авиакосмической отрасли "НПО "Молния", где им расскажут о создании первого советского орбитального корабля "Буран", музеях кондитерского концерна "Бабаевский" и авиастроительных предприятий "Ил" и "Туполев".В свою очередь, руководитель ДИПП <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Prokhorov" target="_blank">Александр Прохоров</a> рассказал о создании в рамках проекта нескольких новых форматов, в том числе онлайн-экскурсий на заводы. Девять выпусков таких онлайн-экскурсий уже посмотрело более 1 миллиона человек. Помимо прочего, в рамках "Открой#Моспром" состоится интеллектуальная командная игра "Квиз. Промышленный мегаполис", которая пройдет как очно, так и в онлайн-формате на официальном сайте проекта. Ведущей мероприятия станет журналист и телеведущая Елена Летучая.В пресс-службе напомнили, что проект "Открой#Моспром" включает в себя бесплатные экскурсии на промышленные предприятия столицы, тематические лекции, мастер-классы, специальные акции и многое другое. За 2019 год в проекте "Открой#Моспром" приняли участие более 8 тысяч горожан и было проведено свыше 340 экскурсий на 30 промышленных предприятиях и площадках 5 промышленных музеев столицы.Список и детальное описание всех экскурсионных площадок нового сезона проекта "Открой#Моспром" представлены в разделе "Предприятия" <a href="http://otkroimosprom.ru/" target="_blank">на сайте</a>.

https://ria.ru/20200902/investproekty-1576628051.html

https://ria.ru/20200902/tekhnopark-1576627249.html

москва

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр прохоров, москва