https://ria.ru/20200904/dzhigurda-1576793161.html

Джигурду выгнали из студии "Пусть говорят"

Никиту Джигурду выгнали из программы "Пусть говорят", где обсуждалось смертельное ДТП с участием Михаила Ефремова. РИА Новости, 04.09.2020

2020-09-04T17:33

2020-09-04T17:33

2020-09-04T17:33

дтп с участием михаила ефремова

шоу-бизнес

пусть говорят

дмитрий борисов

александр добровинский

михаил ефремов

никита джигурда

происшествия

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<strong>МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. </strong><a href="http://ria.ru/person_Nikita_Dzhigurda/" target="_blank" data-auto="true">Никиту Джигурду</a> выгнали из программы "<a href="http://ria.ru/organization_Pust_govorjat/" target="_blank" data-auto="true">Пусть говорят</a>", где обсуждалось смертельное ДТП с участием <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Ефремова</a>.Актер пытался продемонстрировать ролик, который якобы доказывает невиновность Ефремова и совершение подлога адвокатом потерпевшей стороны <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Dobrovinskijj/" target="_blank" data-auto="true">Александром Добровинским</a>. Также он заявил, что самостоятельно проводит независимое расследование инцидента.Ведущий программы <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Borisov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Борисов</a> попросил Джигурду покинуть студию."Я вас на чистую воду вывожу, правда глаза колет", — парировал артист, заявив, что является руководителем департамента прав, свобод и законных интересов творческого сообщества.Позже он обвинил самого Борисова в потакании "травле великого актера" и отказался покидать студию. В ответ на это ведущий попросил охрану вывести Джигурду из студии.Ранее актер Михаил Ефремов, обвиняемый по делу о смертельном ДТП, признал вину в суде. Прокурор потребовал для артиста 11 лет колонии общего режима, а также запрет на вождение автомобиля на три года. Защита актера обратилась к суду с просьбой вынести "справедливый приговор", но без лишения свободы. Приговор вынесут 8 сентября.

https://ria.ru/20200903/dzhigurda-1576673608.html

https://ria.ru/20200903/efremov-1576690621.html

Von Stirliz Жаль, недалеко вывели, его бы до родной ему укрограницы доставить... 209

Damir Aliev где Джигурда - там джигурдец 148

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дтп с участием михаила ефремова, шоу-бизнес, пусть говорят, дмитрий борисов, александр добровинский, михаил ефремов, никита джигурда, происшествия