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https://ria.ru/20200904/dzhigurda-1576793161.html
Джигурду выгнали из студии "Пусть говорят"
Никиту Джигурду выгнали из программы "Пусть говорят", где обсуждалось смертельное ДТП с участием Михаила Ефремова. РИА Новости, 04.09.2020
2020-09-04T17:33
2020-09-04T17:33
дтп с участием михаила ефремова
шоу-бизнес
пусть говорят
дмитрий борисов
александр добровинский
михаил ефремов
никита джигурда
происшествия
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<strong>МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. </strong><a href="http://ria.ru/person_Nikita_Dzhigurda/" target="_blank" data-auto="true">Никиту Джигурду</a> выгнали из программы "<a href="http://ria.ru/organization_Pust_govorjat/" target="_blank" data-auto="true">Пусть говорят</a>", где обсуждалось смертельное ДТП с участием <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Ефремова</a>.Актер пытался продемонстрировать ролик, который якобы доказывает невиновность Ефремова и совершение подлога адвокатом потерпевшей стороны <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Dobrovinskijj/" target="_blank" data-auto="true">Александром Добровинским</a>. Также он заявил, что самостоятельно проводит независимое расследование инцидента.Ведущий программы <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Borisov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Борисов</a> попросил Джигурду покинуть студию."Я вас на чистую воду вывожу, правда глаза колет", — парировал артист, заявив, что является руководителем департамента прав, свобод и законных интересов творческого сообщества.Позже он обвинил самого Борисова в потакании "травле великого актера" и отказался покидать студию. В ответ на это ведущий попросил охрану вывести Джигурду из студии.Ранее актер Михаил Ефремов, обвиняемый по делу о смертельном ДТП, признал вину в суде. Прокурор потребовал для артиста 11 лет колонии общего режима, а также запрет на вождение автомобиля на три года. Защита актера обратилась к суду с просьбой вынести "справедливый приговор", но без лишения свободы. Приговор вынесут 8 сентября.
https://ria.ru/20200903/dzhigurda-1576673608.html
https://ria.ru/20200903/efremov-1576690621.html
Жаль, недалеко вывели, его бы до родной ему укрограницы доставить...
209
где Джигурда - там джигурдец
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РИА Новости
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дтп с участием михаила ефремова, шоу-бизнес, пусть говорят, дмитрий борисов, александр добровинский, михаил ефремов, никита джигурда, происшествия

Джигурду выгнали из студии "Пусть говорят"

17:33 04.09.2020
146857
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Никиту Джигурду выгнали из программы "Пусть говорят", где обсуждалось смертельное ДТП с участием Михаила Ефремова.
Актер пытался продемонстрировать ролик, который якобы доказывает невиновность Ефремова и совершение подлога адвокатом потерпевшей стороны Александром Добровинским. Также он заявил, что самостоятельно проводит независимое расследование инцидента.
Актер Никита Джигурда - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
3 сентября, 12:48
Джигурда объяснил, почему Ефремов признал вину
Ведущий программы Дмитрий Борисов попросил Джигурду покинуть студию.
"Я вас на чистую воду вывожу, правда глаза колет", — парировал артист, заявив, что является руководителем департамента прав, свобод и законных интересов творческого сообщества.
Позже он обвинил самого Борисова в потакании "травле великого актера" и отказался покидать студию. В ответ на это ведущий попросил охрану вывести Джигурду из студии.
Ранее актер Михаил Ефремов, обвиняемый по делу о смертельном ДТП, признал вину в суде. Прокурор потребовал для артиста 11 лет колонии общего режима, а также запрет на вождение автомобиля на три года. Защита актера обратилась к суду с просьбой вынести "справедливый приговор", но без лишения свободы. Приговор вынесут 8 сентября.
Актер Михаил Ефремов с адвокатом в зале Пресненского районного суда - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
3 сентября, 16:28
Ефремов выступил с последним словом в суде
63713012274388
Обсудить 44
ДТП с участием Михаила ЕфремоваШоу-бизнесПусть говорятДмитрий БорисовАлександр ДобровинскийМихаил ЕфремовНикита ДжигурдаПроисшествия
Популярные комментарии
Жаль, недалеко вывели, его бы до родной ему укрограницы доставить...
4 сентября, 17:38
Von StirlizVon Stirliz
180100105
где Джигурда - там джигурдец
4 сентября, 17:34
Damir AlievDamir Aliev
98450104
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