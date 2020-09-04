https://ria.ru/20200904/domogatelstva-1576798032.html

Россиянка пожаловалась на домогательства курьера доставки еды

Клиентка сервиса доставки еды после заказа получила пугающие сообщения в WhatsApp от курьера, пишет телеканал "360". РИА Новости, 04.09.2020

2020-09-04T19:15

2020-09-04T19:15

2020-09-04T19:15

россия

delivery club

женщины

москва

происшествия

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<strong>МОСКВА, 4 сен — РИА Новости.</strong> Клиентка сервиса доставки еды после заказа получила пугающие сообщения в WhatsApp от курьера, пишет <a href="https://360tv.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">телеканал "360"</a>.По ее словам, мужчина в личных целях воспользовался номером, указанным в приложении. Почти сразу после того, как девушка получила заказ, ей на телефон пришли предложения "зайти на полчасика и провести вместе время". После отказа и уточнения, что клиентка замужем, курьер продолжил "флиртовать".Менеджер Delivery Club в ответ на жалобу предложил девушке промокод на 200 рублей. Клиентка сочла это издевательством со стороны сервиса.Компания позже отреагировала на сообщения об инциденте и заявила, что сотрудник уволен, а сервис проработает вопрос защиты личных данных клиентов."Мы приносим искренние извинения клиенту. Такое поведение неприемлемо для сотрудников службы доставки, этот курьер уже уволен. Мы также работаем над обновлением приложения для курьеров, которое позволит сделать их взаимодействие с клиентами анонимным", — заявили представители компании телеканалу.Несмотря на это, потерпевшая признается, что все же напугана перспективой дальнейшего развития событий: мужчина знает ее домашний адрес вплоть до квартиры."Я надеюсь, что если его действительно уволят, то он не захочет мне как-то отомстить. Он просто пропадет из-под контроля Delivery Club. <…> Он может меня подловить и что-нибудь сделать плохое", — посетовала она.Девушка также отметила, что ее ситуация — не единичный случай. После публикации скриншота переписки с курьером ее подругой в Facebook многие женщины поделились похожими историями.

https://radiosputnik.ria.ru/20200714/1574358595.html

https://ria.ru/20200903/domogatelstva-1576657480.html

Алексей Вот что бывает когда женщина не умеет готовить. 63

Константин Е Будет очень интересно узнать, каким образом Delivery Club проработают свой сервис так, чтобы курьер не знал адреса, куда он будет доставлять еду. Возможно, они после доставки будут курьерам память стирать, но боюсь, что это будет противоречить законодательству РФ... 38

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россия

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, delivery club, женщины, москва, происшествия