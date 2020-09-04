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https://ria.ru/20200904/domogatelstva-1576798032.html
Россиянка пожаловалась на домогательства курьера доставки еды
Клиентка сервиса доставки еды после заказа получила пугающие сообщения в WhatsApp от курьера, пишет телеканал "360". РИА Новости, 04.09.2020
2020-09-04T19:15
2020-09-04T19:15
россия
delivery club
женщины
москва
происшествия
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<strong>МОСКВА, 4 сен — РИА Новости.</strong> Клиентка сервиса доставки еды после заказа получила пугающие сообщения в WhatsApp от курьера, пишет <a href="https://360tv.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">телеканал "360"</a>.По ее словам, мужчина в личных целях воспользовался номером, указанным в приложении. Почти сразу после того, как девушка получила заказ, ей на телефон пришли предложения "зайти на полчасика и провести вместе время". После отказа и уточнения, что клиентка замужем, курьер продолжил "флиртовать".Менеджер Delivery Club в ответ на жалобу предложил девушке промокод на 200 рублей. Клиентка сочла это издевательством со стороны сервиса.Компания позже отреагировала на сообщения об инциденте и заявила, что сотрудник уволен, а сервис проработает вопрос защиты личных данных клиентов."Мы приносим искренние извинения клиенту. Такое поведение неприемлемо для сотрудников службы доставки, этот курьер уже уволен. Мы также работаем над обновлением приложения для курьеров, которое позволит сделать их взаимодействие с клиентами анонимным", — заявили представители компании телеканалу.Несмотря на это, потерпевшая признается, что все же напугана перспективой дальнейшего развития событий: мужчина знает ее домашний адрес вплоть до квартиры."Я надеюсь, что если его действительно уволят, то он не захочет мне как-то отомстить. Он просто пропадет из-под контроля Delivery Club. &lt;…&gt; Он может меня подловить и что-нибудь сделать плохое", — посетовала она.Девушка также отметила, что ее ситуация — не единичный случай. После публикации скриншота переписки с курьером ее подругой в Facebook многие женщины поделились похожими историями.
https://radiosputnik.ria.ru/20200714/1574358595.html
https://ria.ru/20200903/domogatelstva-1576657480.html
Вот что бывает когда женщина не умеет готовить.
63
Будет очень интересно узнать, каким образом Delivery Club проработают свой сервис так, чтобы курьер не знал адреса, куда он будет доставлять еду. Возможно, они после доставки будут курьерам память стирать, но боюсь, что это будет противоречить законодательству РФ...
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россия
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
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60
россия, delivery club, женщины, москва, происшествия

Россиянка пожаловалась на домогательства курьера доставки еды

19:15 04.09.2020
23940
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкДождь в Москве
Дождь в Москве - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Клиентка сервиса доставки еды после заказа получила пугающие сообщения в WhatsApp от курьера, пишет телеканал "360".
По ее словам, мужчина в личных целях воспользовался номером, указанным в приложении. Почти сразу после того, как девушка получила заказ, ей на телефон пришли предложения "зайти на полчасика и провести вместе время". После отказа и уточнения, что клиентка замужем, курьер продолжил "флиртовать".
Скриншот переписки потерпевшей с курьером в мессенджере
Скриншот переписки потерпевшей с курьером в мессенджере - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
Скриншот переписки потерпевшей с курьером в мессенджере
Менеджер Delivery Club в ответ на жалобу предложил девушке промокод на 200 рублей. Клиентка сочла это издевательством со стороны сервиса.
Компания позже отреагировала на сообщения об инциденте и заявила, что сотрудник уволен, а сервис проработает вопрос защиты личных данных клиентов.
"Мы приносим искренние извинения клиенту. Такое поведение неприемлемо для сотрудников службы доставки, этот курьер уже уволен. Мы также работаем над обновлением приложения для курьеров, которое позволит сделать их взаимодействие с клиентами анонимным", — заявили представители компании телеканалу.
Флирт в офисе - РИА Новости, 1920, 14.07.2020
14 июля, 22:07Сказано в эфире
"Давай займемся сексом". Как отличить домогательства от симпатии?В Твиттере несколько человек рассказали о харассменте со стороны сотрудников российских медиа. Речь идет о шеф-редакторе "МБХ Медиа" Сергее Простакове и фоторедакторе издания Андрее Золотове. Также среди обвиняемых в домогательствах оказался ведущий телеканала "Дождь" Павел Лобков и менеджеры Сбербанка.
Несмотря на это, потерпевшая признается, что все же напугана перспективой дальнейшего развития событий: мужчина знает ее домашний адрес вплоть до квартиры.
"Я надеюсь, что если его действительно уволят, то он не захочет мне как-то отомстить. Он просто пропадет из-под контроля Delivery Club. <…> Он может меня подловить и что-нибудь сделать плохое", — посетовала она.
Девушка также отметила, что ее ситуация — не единичный случай. После публикации скриншота переписки с курьером ее подругой в Facebook многие женщины поделились похожими историями.
Эдуард Кривенко - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
3 сентября, 07:16
Мистер Вселенная ответил на обвинения в домогательствах к россиянке
18549711231
Обсудить 14
РоссияDelivery ClubженщиныМоскваПроисшествия
Популярные комментарии
Вот что бывает когда женщина не умеет готовить.
4 сентября, 19:37
ААлексей
331210215
Будет очень интересно узнать, каким образом Delivery Club проработают свой сервис так, чтобы курьер не знал адреса, куда он будет доставлять еду. Возможно, они после доставки будут курьерам память стирать, но боюсь, что это будет противоречить законодательству РФ...
4 сентября, 19:17
Константин ЕКонстантин Е
5292101
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