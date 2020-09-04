https://ria.ru/20200904/dolina-1576805374.html

Выпускники Ларисы Долиной прошли "слепые" прослушивания в шоу "Голос"

Народная артистка России Лариса Долина, заведующая кафедрой эстрадно-джазового пения в Московском государственном институте культуры, сообщила, что ее... РИА Новости, 04.09.2020

2020-09-04T22:41

2020-09-04T22:41

2020-09-04T22:41

культура

новости культуры

шоу-бизнес

шоу "голос"

лариса долина

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<strong>СУДАК, 4 сен - РИА Новости.</strong> Народная артистка России Лариса Долина, заведующая кафедрой эстрадно-джазового пения в Московском государственном институте культуры, сообщила, что ее выпускники прошли "слепые" прослушивания в шоу "Голос" и могут участвовать в новом сезоне."Кто-то (из выпускников - Прим. ред.) уехал в регионы, а кто-то остался в Москве. Кто-то идет на "Голос". Мои выпускники, уже несколько человек прошли на "Голос", уже были "слепые" прослушивания", - сказала Долина журналистам.Певица также подтвердила, что их можно будет увидеть в новом сезоне.

https://ria.ru/20200825/dolina-1576248095.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости культуры, шоу-бизнес, шоу "голос", лариса долина