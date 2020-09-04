https://ria.ru/20200904/beyrut-1576726763.html

В Бейруте спустя месяц после взрыва под завалами "услышали" сердцебиение

Спецоборудование спасателей обнаружило признаки жизни под завалами здания в районе Мар Михаил в Бейруте, разрушенного в результате мощного взрыва в порту месяц... РИА Новости, 04.09.2020

2020-09-04T11:37

2020-09-04T11:37

2020-09-04T11:38

взрыв в бейруте

бейрут

ливан

в мире

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<strong>БЕЙРУТ, 4 сен - РИА Новости, Михаил Алаеддин.</strong> Спецоборудование спасателей обнаружило признаки жизни под завалами здания в районе Мар Михаил в <a href="http://ria.ru/location_Beirut/" target="_blank" data-auto="true">Бейруте</a>, разрушенного в результате мощного взрыва в порту месяц назад, однако вряд ли речь идет о выжившем человеке, рассказал РИА Новости волонтер гражданской обороны <a href="http://ria.ru/location_Lebanon/" target="_blank" data-auto="true">Ливана</a>, участник поисково-спасательной операции Хайсам.Ранее ливанские СМИ сообщили, что под завалами одного из домов в Бейруте чилийским спасателям удалось обнаружить место нахождения тел погибших.По словам собеседника агентства, спасательные работы в 23.30 были приостановлены в ожидании техники, которая убрала крупные бетонные секции, угрожавшие жизни спасателей. С 1.30 и до сих пор поисково-спасательная операция продолжается.Мощный взрыв произошел в районе порта Бейрута 4 августа. Были уничтожены или повреждены сотни домов, автомобилей, во многих кварталах столицы Ливана выбило стекла, часть построек разрушена полностью. Как сообщили власти, причиной стала детонация 2750 тонн аммиачной селитры, конфискованной таможенными службами в 2014 году и хранившейся на складе. Погибли 190 человек, более 6 тысяч получили ранения. Столица Ливана признана районом бедствия, в городе до 19 сентября введен режим чрезвычайного положения.

https://ria.ru/20200830/livan-1576500565.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

взрыв в бейруте, бейрут, ливан, в мире