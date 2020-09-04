https://ria.ru/20200904/beyrut-1576726763.html
В Бейруте спустя месяц после взрыва под завалами "услышали" сердцебиение
Спецоборудование спасателей обнаружило признаки жизни под завалами здания в районе Мар Михаил в Бейруте, разрушенного в результате мощного взрыва в порту месяц... РИА Новости, 04.09.2020
2020-09-04T11:37
2020-09-04T11:37
2020-09-04T11:38
взрыв в бейруте
бейрут
ливан
в мире
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<strong>БЕЙРУТ, 4 сен - РИА Новости, Михаил Алаеддин.</strong> Спецоборудование спасателей обнаружило признаки жизни под завалами здания в районе Мар Михаил в <a href="http://ria.ru/location_Beirut/" target="_blank" data-auto="true">Бейруте</a>, разрушенного в результате мощного взрыва в порту месяц назад, однако вряд ли речь идет о выжившем человеке, рассказал РИА Новости волонтер гражданской обороны <a href="http://ria.ru/location_Lebanon/" target="_blank" data-auto="true">Ливана</a>, участник поисково-спасательной операции Хайсам.Ранее ливанские СМИ сообщили, что под завалами одного из домов в Бейруте чилийским спасателям удалось обнаружить место нахождения тел погибших.По словам собеседника агентства, спасательные работы в 23.30 были приостановлены в ожидании техники, которая убрала крупные бетонные секции, угрожавшие жизни спасателей. С 1.30 и до сих пор поисково-спасательная операция продолжается.Мощный взрыв произошел в районе порта Бейрута 4 августа. Были уничтожены или повреждены сотни домов, автомобилей, во многих кварталах столицы Ливана выбило стекла, часть построек разрушена полностью. Как сообщили власти, причиной стала детонация 2750 тонн аммиачной селитры, конфискованной таможенными службами в 2014 году и хранившейся на складе. Погибли 190 человек, более 6 тысяч получили ранения. Столица Ливана признана районом бедствия, в городе до 19 сентября введен режим чрезвычайного положения.
https://ria.ru/20200830/livan-1576500565.html
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бейрут
ливан
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
взрыв в бейруте, бейрут, ливан, в мире
БЕЙРУТ, 4 сен - РИА Новости, Михаил Алаеддин.
Спецоборудование спасателей обнаружило признаки жизни под завалами здания в районе Мар Михаил в Бейруте
, разрушенного в результате мощного взрыва в порту месяц назад, однако вряд ли речь идет о выжившем человеке, рассказал РИА Новости волонтер гражданской обороны Ливана
, участник поисково-спасательной операции Хайсам.
Ранее ливанские СМИ сообщили, что под завалами одного из домов в Бейруте чилийским спасателям удалось обнаружить место нахождения тел погибших.
"Жители этого района обратились к гражданской обороне в связи с сильным запахом, который происходит от здания. У нас нет специального оборудования, и мы попросили работающую в Ливане группу чилийских спасателей помочь. Собаки нашли предположительное место нахождения тел погибших. После спецоборудование показало признаки жизни. Мы оцепили место, призвали к соблюдению тишины, и прибор показал до 20 ударов (сердца) в минуту. Я сомневаюсь, что это может быть человек. Возможно, какое-то животное", - сказал волонтер.
По словам собеседника агентства, спасательные работы в 23.30 были приостановлены в ожидании техники, которая убрала крупные бетонные секции, угрожавшие жизни спасателей. С 1.30 и до сих пор поисково-спасательная операция продолжается.
Мощный взрыв произошел в районе порта Бейрута 4 августа. Были уничтожены или повреждены сотни домов, автомобилей, во многих кварталах столицы Ливана выбило стекла, часть построек разрушена полностью. Как сообщили власти, причиной стала детонация 2750 тонн аммиачной селитры, конфискованной таможенными службами в 2014 году и хранившейся на складе. Погибли 190 человек, более 6 тысяч получили ранения. Столица Ливана признана районом бедствия, в городе до 19 сентября введен режим чрезвычайного положения.