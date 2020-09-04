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https://ria.ru/20200904/beremennost-1576789946.html
Женщина думала, что располнела, но внезапно родила
Жительница британского города Уиган узнала о беременности за час до родов. Все это время она думала, что располнела во время самоизоляции, пишет Daily Mirror. РИА Новости, 04.09.2020
2020-09-04T16:48
2020-09-04T16:48
беременность
великобритания
дети
семья
в мире
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<strong>МОСКВА, 4 сен — РИА Новости.</strong> Жительница британского города Уиган узнала о беременности за час до родов. Все это время она думала, что располнела во время самоизоляции, пишет <a href="https://www.mirror.co.uk/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Daily Mirror</a>.Отмечается, что 28-летняя Таша Дэвис за все время не заметила ни одного симптома, указывающего на беременность. О том, что станет матерью, она узнала после того, как внезапно попала в больницу с жалобами на сильную боль в животе. Медсестры проверили ничего не подозревающую женщину и сообщили, что она рожает мальчика.Ребенок появился на свет абсолютно здоровым. Сообщается, что его семья за три дня до родов приобрела дом. Муж Таши был вынужден экстренно покупать необходимые вещи для сына вместо того, чтобы обустраивать жилье."Это так сюрреалистично. Я ложился спать и думал о том, как поеду завтра покупать посудомоечную машину. А вместо этого поехал в больницу, чтобы узнать о рождении сына", — заключил он.
https://ria.ru/20200703/1573821784.html
https://ria.ru/20200710/1574143790.html
У женщины не было 9 месяцев месячных, и это не навело её на мысль о беременности. Да и после 6-7 месяцев ребёнок начинает толкаться в матке, неужели она этого не почувствовала?
30
Ждём официальных заявлений.
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великобритания
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
беременность, великобритания, дети, семья, в мире

Женщина думала, что располнела, но внезапно родила

16:48 04.09.2020
9125
© Depositphotos / stockassoБеременная женщина
Беременная женщина - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
© Depositphotos / stockasso
Беременная женщина. Архивное фото
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Жительница британского города Уиган узнала о беременности за час до родов. Все это время она думала, что располнела во время самоизоляции, пишет Daily Mirror.
Отмечается, что 28-летняя Таша Дэвис за все время не заметила ни одного симптома, указывающего на беременность. О том, что станет матерью, она узнала после того, как внезапно попала в больницу с жалобами на сильную боль в животе. Медсестры проверили ничего не подозревающую женщину и сообщили, что она рожает мальчика.
Врач беседует с будущими мамами в центре по ведению беременности и родов - РИА Новости, 1920, 03.07.2020
3 июля, 02:53
Гинеколог назвал идеальный возраст для рождения первенца
Ребенок появился на свет абсолютно здоровым. Сообщается, что его семья за три дня до родов приобрела дом. Муж Таши был вынужден экстренно покупать необходимые вещи для сына вместо того, чтобы обустраивать жилье.
"Это так сюрреалистично. Я ложился спать и думал о том, как поеду завтра покупать посудомоечную машину. А вместо этого поехал в больницу, чтобы узнать о рождении сына", — заключил он.
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46190183228
Обсудить 16
беременностьВеликобританияДетиСемьяВ мире
Популярные комментарии
У женщины не было 9 месяцев месячных, и это не навело её на мысль о беременности. Да и после 6-7 месяцев ребёнок начинает толкаться в матке, неужели она этого не почувствовала?
4 сентября, 16:56
SVSurfer V
2351001
Ждём официальных заявлений.
4 сентября, 16:50
SVSamvel Vazgenovich Gurgenov
2101000
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