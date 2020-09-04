https://ria.ru/20200904/beremennost-1576789946.html

Женщина думала, что располнела, но внезапно родила

Жительница британского города Уиган узнала о беременности за час до родов. Все это время она думала, что располнела во время самоизоляции, пишет Daily Mirror. РИА Новости, 04.09.2020

2020-09-04T16:48

2020-09-04T16:48

2020-09-04T16:48

беременность

великобритания

дети

семья

в мире

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<strong>МОСКВА, 4 сен — РИА Новости.</strong> Жительница британского города Уиган узнала о беременности за час до родов. Все это время она думала, что располнела во время самоизоляции, пишет <a href="https://www.mirror.co.uk/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Daily Mirror</a>.Отмечается, что 28-летняя Таша Дэвис за все время не заметила ни одного симптома, указывающего на беременность. О том, что станет матерью, она узнала после того, как внезапно попала в больницу с жалобами на сильную боль в животе. Медсестры проверили ничего не подозревающую женщину и сообщили, что она рожает мальчика.Ребенок появился на свет абсолютно здоровым. Сообщается, что его семья за три дня до родов приобрела дом. Муж Таши был вынужден экстренно покупать необходимые вещи для сына вместо того, чтобы обустраивать жилье."Это так сюрреалистично. Я ложился спать и думал о том, как поеду завтра покупать посудомоечную машину. А вместо этого поехал в больницу, чтобы узнать о рождении сына", — заключил он.

https://ria.ru/20200703/1573821784.html

https://ria.ru/20200710/1574143790.html

Surfer V У женщины не было 9 месяцев месячных, и это не навело её на мысль о беременности. Да и после 6-7 месяцев ребёнок начинает толкаться в матке, неужели она этого не почувствовала? 30

Samvel Vazgenovich Gurgenov Ждём официальных заявлений. 13

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великобритания

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

беременность, великобритания, дети, семья, в мире