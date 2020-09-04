https://ria.ru/20200904/belykh-1576781072.html

Экс-губернатора Белых этапировали в Киров

Экс-губернатора Кировской области Никиту Белых, отбывающего срок за получение взятки, этапировали в Киров для допроса в качестве свидетеля по уголовному делу о... РИА Новости, 04.09.2020

2020-09-04T14:52

2020-09-04T14:52

2020-09-04T15:17

россия

дело губернатора кировской области

никита белых

происшествия

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<strong>МОСКВА, 4 сен - РИА Новости.</strong> Экс-губернатора Кировской области <a href="http://ria.ru/person_Nikita_Belykh/" target="_blank" data-auto="true">Никиту Белых</a>, отбывающего срок за получение взятки, этапировали в Киров для допроса в качестве свидетеля по уголовному делу о махинациях с квартирами, сообщил РИА Новости его адвокат Андрей Грохотов.На вопрос, касается ли дело застройки домов для бюджетников, адвокат ответил утвердительно. "Но Никита Юрьевич по нему никак не проходит, поэтому подробности нам неизвестны", - добавил Грохотов.По версии следствия, в 2018 году должностные лица из администрации Кирова, действуя в интересах застройщика, выдали разрешение на ввод объекта в эксплуатацию на Советской улице, хотя им было заведомо известно, что дом не достроен. Этот факт был вскрыт после проверки в феврале 2019 года.Белых отбывает наказание в колонии в <a href="http://ria.ru/location_Rjazanskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Рязанской области</a>.В феврале 2018 года Пресненский суд <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> приговорил Белых к восьми годам колонии строгого режима по делу о взятках. Его также обязали заплатить штраф в размере 48,2 миллиона рублей и лишили возможности занимать государственные должности в течение трех лет после выхода на свободу. Мосгорсуд оставил в силе срок, но убрал из приговора запрет на работу чиновником. Впоследствии была отклонена кассационная жалоба защиты.

https://realty.ria.ru/20191209/1562163166.html

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, дело губернатора кировской области, никита белых, происшествия