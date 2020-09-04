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Экс-губернатора Белых этапировали в Киров
Экс-губернатора Кировской области Никиту Белых, отбывающего срок за получение взятки, этапировали в Киров для допроса в качестве свидетеля по уголовному делу о... РИА Новости, 04.09.2020
2020-09-04T14:52
2020-09-04T15:17
россия
дело губернатора кировской области
никита белых
происшествия
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<strong>МОСКВА, 4 сен - РИА Новости.</strong> Экс-губернатора Кировской области <a href="http://ria.ru/person_Nikita_Belykh/" target="_blank" data-auto="true">Никиту Белых</a>, отбывающего срок за получение взятки, этапировали в Киров для допроса в качестве свидетеля по уголовному делу о махинациях с квартирами, сообщил РИА Новости его адвокат Андрей Грохотов.На вопрос, касается ли дело застройки домов для бюджетников, адвокат ответил утвердительно. "Но Никита Юрьевич по нему никак не проходит, поэтому подробности нам неизвестны", - добавил Грохотов.По версии следствия, в 2018 году должностные лица из администрации Кирова, действуя в интересах застройщика, выдали разрешение на ввод объекта в эксплуатацию на Советской улице, хотя им было заведомо известно, что дом не достроен. Этот факт был вскрыт после проверки в феврале 2019 года.Белых отбывает наказание в колонии в <a href="http://ria.ru/location_Rjazanskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Рязанской области</a>.В феврале 2018 года Пресненский суд <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> приговорил Белых к восьми годам колонии строгого режима по делу о взятках. Его также обязали заплатить штраф в размере 48,2 миллиона рублей и лишили возможности занимать государственные должности в течение трех лет после выхода на свободу. Мосгорсуд оставил в силе срок, но убрал из приговора запрет на работу чиновником. Впоследствии была отклонена кассационная жалоба защиты.
https://realty.ria.ru/20191209/1562163166.html
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россия, дело губернатора кировской области, никита белых, происшествия

Экс-губернатора Белых этапировали в Киров

14:52 04.09.2020 (обновлено: 15:17 04.09.2020)
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЭкс-губернатор Кировской области Никита Белых
Экс-губернатор Кировской области Никита Белых - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Экс-губернатора Кировской области Никиту Белых, отбывающего срок за получение взятки, этапировали в Киров для допроса в качестве свидетеля по уголовному делу о махинациях с квартирами, сообщил РИА Новости его адвокат Андрей Грохотов.

"Никиту Юрьевича этапировали в Киров для допроса в качестве свидетеля", - сказал собеседник агентства.

На вопрос, касается ли дело застройки домов для бюджетников, адвокат ответил утвердительно. "Но Никита Юрьевич по нему никак не проходит, поэтому подробности нам неизвестны", - добавил Грохотов.
По версии следствия, в 2018 году должностные лица из администрации Кирова, действуя в интересах застройщика, выдали разрешение на ввод объекта в эксплуатацию на Советской улице, хотя им было заведомо известно, что дом не достроен. Этот факт был вскрыт после проверки в феврале 2019 года.
Белых отбывает наказание в колонии в Рязанской области.
Экс-губернатор Кировской области Никита Белых во время оглашения приговора в Пресненском суде Москвы. 1 февраля 2018 - РИА Новости, 1920, 09.12.2019
9 декабря 2019, 15:32
В Перми не нашлось желающих приобрести на торгах квартиру Никиты Белых
В феврале 2018 года Пресненский суд Москвы приговорил Белых к восьми годам колонии строгого режима по делу о взятках. Его также обязали заплатить штраф в размере 48,2 миллиона рублей и лишили возможности занимать государственные должности в течение трех лет после выхода на свободу. Мосгорсуд оставил в силе срок, но убрал из приговора запрет на работу чиновником. Впоследствии была отклонена кассационная жалоба защиты.
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РоссияДело губернатора Кировской областиНикита БелыхПроисшествия
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