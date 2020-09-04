Экс-губернатора Белых этапировали в Киров
14:52 04.09.2020 (обновлено: 15:17 04.09.2020)
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЭкс-губернатор Кировской области Никита Белых
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Экс-губернатора Кировской области Никиту Белых, отбывающего срок за получение взятки, этапировали в Киров для допроса в качестве свидетеля по уголовному делу о махинациях с квартирами, сообщил РИА Новости его адвокат Андрей Грохотов.
"Никиту Юрьевича этапировали в Киров для допроса в качестве свидетеля", - сказал собеседник агентства.
На вопрос, касается ли дело застройки домов для бюджетников, адвокат ответил утвердительно. "Но Никита Юрьевич по нему никак не проходит, поэтому подробности нам неизвестны", - добавил Грохотов.
По версии следствия, в 2018 году должностные лица из администрации Кирова, действуя в интересах застройщика, выдали разрешение на ввод объекта в эксплуатацию на Советской улице, хотя им было заведомо известно, что дом не достроен. Этот факт был вскрыт после проверки в феврале 2019 года.
Белых отбывает наказание в колонии в Рязанской области.
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В феврале 2018 года Пресненский суд Москвы приговорил Белых к восьми годам колонии строгого режима по делу о взятках. Его также обязали заплатить штраф в размере 48,2 миллиона рублей и лишили возможности занимать государственные должности в течение трех лет после выхода на свободу. Мосгорсуд оставил в силе срок, но убрал из приговора запрет на работу чиновником. Впоследствии была отклонена кассационная жалоба защиты.