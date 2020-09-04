https://ria.ru/20200904/belorussiya-1576797422.html

В ООН предложили создать механизм расследования преступлений в Белоруссии

Спецдокладчик ООН по правам человека Анаис Маран рекомендовала сформировать независимый международный механизм, чтобы расследовать преступления в Белоруссии, и... РИА Новости, 04.09.2020

2020-09-04T19:00

2020-09-04T19:00

2020-09-04T19:00

протесты в белоруссии

светлана тихановская

мвд белоруссии

александр лукашенко

белоруссия

оон

в мире

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<strong>МОСКВА, 4 сен - РИА Новости.</strong> Спецдокладчик <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a> по правам человека Анаис Маран рекомендовала сформировать независимый международный механизм, чтобы расследовать преступления в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>, и призвала власти республики к сотрудничеству.В пятницу по инициативе <a href="http://ria.ru/location_Estonia/" target="_blank" data-auto="true">Эстонии</a> проходит неофициальное заседание <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Bezopasnosti_OON/" target="_blank" data-auto="true">СБ ООН</a> по "формуле Арриа", посвященное проблеме соблюдения прав человека в Белоруссии. В заседании участвует экс-кандидат в президенты Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>.По словам спецдокладчика, в ходе протестов в Белоруссии полиция применила "чрезвычайную и неоправданную" силу для задержания демонстрантов, журналистов и прохожих. "Я рекомендую сформировать независимый международный механизм, чтобы расследовать эти преступления, и призываю власти сотрудничать с ним, также как и с особыми процессами ООН, и в частности, моей сферой компетенции", - сказала Маран.По ее словам, ситуация в Белоруссии продолжает ухудшаться и нуждается во внимании международного сообщества. Она призвала освободить всех "произвольно задержанных" за время протестов в стране.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих. Официальный представитель УВКПЧ ООН сообщила, что в <a href="http://ria.ru/organization_MVD_Belorussii/" target="_blank" data-auto="true">МВД Белоруссии</a> подтвердили гибель четырех человек в результате травм, полученных на протестах. Однако в МВД страны заявили, что не подтверждали такую информацию.

https://ria.ru/20200901/belorussiya-1576547983.html

https://ria.ru/20200904/tikhanovskaya-1576795568.html

sizif8 Я так понимаю, что требуется расследовать беспрецедентное вмешательство многих европейский стран и США во внутренние дела Белоруссии? 35

Александр Невский 4 года в США незаконный президент, по мнению всех демократов. На улице бардак похлеще белорусского, убитых несравнимо больше. и конца и краю не видно. Срочно ОООН должна заняться Америкой. а то беда будет. 24

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белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, мвд белоруссии, александр лукашенко, белоруссия, оон, в мире