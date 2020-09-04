В Приморье автобус без водителя врезался в столб, пять человек пострадали
15:16 04.09.2020 (обновлено: 15:22 04.09.2020)
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© Фото : пресс-служба ОМВД России по городу НаходкеНа месте ДТП с участием рейсового автобуса в Находке
На месте ДТП с участием рейсового автобуса в Находке
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен – РИА Новости. Пять пассажиров пострадали в аварии в городе Находка, когда автобус без водителя врезался в столб, сообщает управление МВД по Приморскому краю.
Авария с рейсовым автобусом произошла на улице Мичурина, 20. Прибывшие на место ДТП полицейские установили, что 61-летний водитель рейсового автобуса Hyundai County, находясь на маршруте с пассажирами, вышел по личным делам. Автобус без водителя начал движение и врезался в столб электроосвещения.
"В результате автоаварии пострадали пять пассажиров. Пострадавшие доставлены в Центральную городскую больницу с травмами различной степени тяжести... Полиция проводит проверку по факту ДТП с участием рейсового автобуса в Находке", - говорится в сообщении.
Отмечается, что авария произошла в светлое время суток, стаж водителя - 31 год.