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В Приморье автобус без водителя врезался в столб, пять человек пострадали
Пять пассажиров пострадали в аварии в городе Находка, когда автобус без водителя врезался в столб, сообщает управление МВД по Приморскому краю. РИА Новости, 04.09.2020
2020-09-04T15:16
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находка
приморский край
происшествия
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<strong>ВЛАДИВОСТОК, 4 сен – РИА Новости.</strong> Пять пассажиров пострадали в аварии в городе <a href="http://ria.ru/location_Nakhodka/" target="_blank" data-auto="true">Находка</a>, когда автобус без водителя врезался в столб, сообщает управление МВД по Приморскому краю.Авария с рейсовым автобусом произошла на улице Мичурина, 20. Прибывшие на место ДТП полицейские установили, что 61-летний водитель рейсового автобуса Hyundai County, находясь на маршруте с пассажирами, вышел по личным делам. Автобус без водителя начал движение и врезался в столб электроосвещения.Отмечается, что авария произошла в светлое время суток, стаж водителя - 31 год.
https://ria.ru/20200904/dtp-1576716586.html
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находка
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находка, приморский край, происшествия

В Приморье автобус без водителя врезался в столб, пять человек пострадали

15:16 04.09.2020 (обновлено: 15:22 04.09.2020)
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© Фото : пресс-служба ОМВД России по городу НаходкеНа месте ДТП с участием рейсового автобуса в Находке
На месте ДТП с участием рейсового автобуса в Находке - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
© Фото : пресс-служба ОМВД России по городу Находке
На месте ДТП с участием рейсового автобуса в Находке
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен – РИА Новости. Пять пассажиров пострадали в аварии в городе Находка, когда автобус без водителя врезался в столб, сообщает управление МВД по Приморскому краю.
Авария с рейсовым автобусом произошла на улице Мичурина, 20. Прибывшие на место ДТП полицейские установили, что 61-летний водитель рейсового автобуса Hyundai County, находясь на маршруте с пассажирами, вышел по личным делам. Автобус без водителя начал движение и врезался в столб электроосвещения.
"В результате автоаварии пострадали пять пассажиров. Пострадавшие доставлены в Центральную городскую больницу с травмами различной степени тяжести... Полиция проводит проверку по факту ДТП с участием рейсового автобуса в Находке", - говорится в сообщении.
Отмечается, что авария произошла в светлое время суток, стаж водителя - 31 год.
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