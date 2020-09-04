https://ria.ru/20200904/avariya-1576783472.html

В Приморье автобус без водителя врезался в столб, пять человек пострадали

Пять пассажиров пострадали в аварии в городе Находка, когда автобус без водителя врезался в столб, сообщает управление МВД по Приморскому краю. РИА Новости, 04.09.2020

2020-09-04T15:16

2020-09-04T15:16

2020-09-04T15:22

находка

приморский край

происшествия

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<strong>ВЛАДИВОСТОК, 4 сен – РИА Новости.</strong> Пять пассажиров пострадали в аварии в городе <a href="http://ria.ru/location_Nakhodka/" target="_blank" data-auto="true">Находка</a>, когда автобус без водителя врезался в столб, сообщает управление МВД по Приморскому краю.Авария с рейсовым автобусом произошла на улице Мичурина, 20. Прибывшие на место ДТП полицейские установили, что 61-летний водитель рейсового автобуса Hyundai County, находясь на маршруте с пассажирами, вышел по личным делам. Автобус без водителя начал движение и врезался в столб электроосвещения.Отмечается, что авария произошла в светлое время суток, стаж водителя - 31 год.

https://ria.ru/20200904/dtp-1576716586.html

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находка

приморский край

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

находка, приморский край, происшествия