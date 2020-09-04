Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200904/arest-1576787008.html
Суд продлил арест трем полицейским по делу Голунова
Басманный суд Москвы до декабря продлил срок ареста трем полицейским, которые, по версии следствия, подбросили наркотики журналисту Ивану Голунову, передает... РИА Новости, 04.09.2020
2020-09-04T16:10
2020-09-04T16:10
иван голунов
дело журналиста ивана голунова
москва
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/155556/36/1555563695_0:246:2766:1802_1400x0_80_0_0_6003c45f7282a1dfd2b94b2d1a835605.jpg
<strong>МОСКВА, 4 сен - РИА Новости.</strong> Басманный суд <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> до декабря продлил срок ареста трем полицейским, которые, по версии следствия, подбросили наркотики журналисту <a href="http://ria.ru/person_ivan-golunov/" target="_blank" data-auto="true">Ивану Голунову</a>, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Суд постановил - ходатайство следователя удовлетворить, продлить меру пресечения в виде содержания под стражей", - огласила решение судья Юлия Сафина.Она продлила арест Акбару Сергалиеву, Роману Феофанову и Максиму Уметбаеву. Ранее суд также продлил срок домашнего ареста Денису Коновалову. Ходатайство в отношении Игоря Ляховца пока не рассмотрено - его адвокат не явился в суд.Коновалов, Сергалиев, Феофанов, Уметбаев и Ляховец обвиняются по части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), ч. 4 ст. 303 УК РФ (фальсификация результатов оперативно-розыскной деятельности), ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконный оборот наркотиков) и ч. 3 ст. 35 УК РФ (преступление, совершенное организованной группой). Виновными себя признают двое: Коновалов – в том, что подбросил наркотики, Уметбаев – в "применении физической силы" к журналисту.Следствие считает мотивом преступления карьеризм - наркотики подбросили, чтобы "повысить показатели". Обвиняемые уже знакомятся с материалами дела.Голунова задержали в Москве в июне прошлого года, как утверждала полиция, с мефедроном, но впоследствии уголовное преследование отменили "в связи с недоказанностью его участия" в преступлении. Сам журналист с самого начала заявлял, что наркотики ему подбросили.
https://ria.ru/20200402/1569513797.html
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/155556/36/1555563695_18:0:2749:2048_1400x0_80_0_0_37f5d755785070217c83c5e969b5aef1.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
иван голунов, дело журналиста ивана голунова, москва, происшествия

Суд продлил арест трем полицейским по делу Голунова

16:10 04.09.2020
196
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкИван Голунов
Иван Голунов - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Иван Голунов. Архивное фото
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Басманный суд Москвы до декабря продлил срок ареста трем полицейским, которые, по версии следствия, подбросили наркотики журналисту Ивану Голунову, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Суд постановил - ходатайство следователя удовлетворить, продлить меру пресечения в виде содержания под стражей", - огласила решение судья Юлия Сафина.
Она продлила арест Акбару Сергалиеву, Роману Феофанову и Максиму Уметбаеву. Ранее суд также продлил срок домашнего ареста Денису Коновалову. Ходатайство в отношении Игоря Ляховца пока не рассмотрено - его адвокат не явился в суд.
Коновалов, Сергалиев, Феофанов, Уметбаев и Ляховец обвиняются по части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), ч. 4 ст. 303 УК РФ (фальсификация результатов оперативно-розыскной деятельности), ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконный оборот наркотиков) и ч. 3 ст. 35 УК РФ (преступление, совершенное организованной группой). Виновными себя признают двое: Коновалов – в том, что подбросил наркотики, Уметбаев – в "применении физической силы" к журналисту.
Следствие считает мотивом преступления карьеризм - наркотики подбросили, чтобы "повысить показатели". Обвиняемые уже знакомятся с материалами дела.
Голунова задержали в Москве в июне прошлого года, как утверждала полиция, с мефедроном, но впоследствии уголовное преследование отменили "в связи с недоказанностью его участия" в преступлении. Сам журналист с самого начала заявлял, что наркотики ему подбросили.
Иван Голунов в Басманном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 02.04.2020
2 апреля, 22:29
Голунов прошел психиатрическую экспертизу по делу о фальсификации
410004
Обсудить 0
Иван ГолуновДело журналиста Ивана ГолуноваМоскваПроисшествия
Рекомендуем
Знак, запрещающий курение, на аллее парка Ривьера в Сочи
Назван способ отучить школьников курить
Кот Степан
Названа причина смерти тверского кота-библиотекаря
Алексей Навальный
Колокольцев заявил об отсутствии данных в деле Навального
Машина прокуратуры
На Урале проверят сообщения о мужчине, умершем после отказа скорой помочь
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Белгородской области погиб мальчик, которого оставили в закрытой машине
Алексей Навальный
Spiegel рассказал о новых следах отравляющего вещества в деле Навального
Истребитель-перехватчик МиГ-31 во время тренировочного полета в Государственном центре подготовки авиационного персонала и войсковых испытаний министерства обороны РФ им. В. П. Чкалова в Липецке
Российский МиГ-31 перехватил норвежский самолет над Баренцевым морем
Вадим Рабинович
Депутат Рады заявил, что власти готовят репрессии и аресты оппозиции
Работа станции скорой медицинской помощи в Тамбове
Житель Татарстана в магазине набросился с ножом на бывшую жену
Молоток в зале судебных заседаний
Жителю Твери дали два года колонии за снятие скальпа с жены
Кадры с места взрыва в Тбилиси
Полиция назвала предварительную причину взрыва в Тбилиси
Студенты на акции протеста в Минске
Суд арестовал троих журналистов "Комсомольской правды в Беларуси"
Евгений Деданин
Предполагаемому убийце предпринимателя Деданина предъявили обвинение
Андрей Пивоваров. Архивное фото
Суд арестовал директора "Открытой России" Пивоварова на 14 суток
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи в Москве с председателем Палаты депутатов (парламента) Ливии Акилой Салехом
Лавров заявил, что России нечего скрывать по ситуации с Навальным
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:08Мясников назвал вредные для здоровья традиции россиян
03:08"Протекший" разгонный блок "Фрегат" могут возвратить на ремонт в Россию
03:03Военные России и Турции провели совместную тренировку в Сирии
02:34На торги выставили самую дорогую монету в мире
02:18Эксперт рассказал, почему нельзя оставить себе найденный смартфон
02:06Ученый объяснил, почему человек забывает плохое
02:01Немецкий журналист рассказал о неуязвимости России
01:45Трамп пообещал рекордные показатели в экономике США ближе к выборам
01:37Отсидевший за ДТП рассказал, что ждет Ефремова в колонии
01:30США предъявили россиянину Крючкову обвинения в сговоре с целью кибератаки
01:24Трамп не стал отрицать выводы Германии о ситуации с Навальным
01:20Трамп заявил, что вина России в "отравлении" Навального пока не доказана
00:58В Пентагоне рассказали о планах по модернизации ядерных сил США
00:54Трамп оценил выводы Германии по ситуации с Навальным
00:43В США в ходе протестов пострадали двое полицейских, есть задержанные
23:48Цепкало объявил о создании фондов помощи белорусам
23:29Байден обвинил Трампа в намеренном разобщении США
23:10Греческий ученый назвал российскую вакцину от COVID-19 "очень хорошей"
23:04В Москве умерли 11 пациентов с коронавирусом
22:52Байден назвал Россию главной угрозой выборам в США
Лента новостейМолния