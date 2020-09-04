https://ria.ru/20200904/arest-1576787008.html

Суд продлил арест трем полицейским по делу Голунова

Басманный суд Москвы до декабря продлил срок ареста трем полицейским, которые, по версии следствия, подбросили наркотики журналисту Ивану Голунову, передает... РИА Новости, 04.09.2020

2020-09-04T16:10

2020-09-04T16:10

2020-09-04T16:10

иван голунов

дело журналиста ивана голунова

москва

происшествия

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<strong>МОСКВА, 4 сен - РИА Новости.</strong> Басманный суд <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> до декабря продлил срок ареста трем полицейским, которые, по версии следствия, подбросили наркотики журналисту <a href="http://ria.ru/person_ivan-golunov/" target="_blank" data-auto="true">Ивану Голунову</a>, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Суд постановил - ходатайство следователя удовлетворить, продлить меру пресечения в виде содержания под стражей", - огласила решение судья Юлия Сафина.Она продлила арест Акбару Сергалиеву, Роману Феофанову и Максиму Уметбаеву. Ранее суд также продлил срок домашнего ареста Денису Коновалову. Ходатайство в отношении Игоря Ляховца пока не рассмотрено - его адвокат не явился в суд.Коновалов, Сергалиев, Феофанов, Уметбаев и Ляховец обвиняются по части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), ч. 4 ст. 303 УК РФ (фальсификация результатов оперативно-розыскной деятельности), ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконный оборот наркотиков) и ч. 3 ст. 35 УК РФ (преступление, совершенное организованной группой). Виновными себя признают двое: Коновалов – в том, что подбросил наркотики, Уметбаев – в "применении физической силы" к журналисту.Следствие считает мотивом преступления карьеризм - наркотики подбросили, чтобы "повысить показатели". Обвиняемые уже знакомятся с материалами дела.Голунова задержали в Москве в июне прошлого года, как утверждала полиция, с мефедроном, но впоследствии уголовное преследование отменили "в связи с недоказанностью его участия" в преступлении. Сам журналист с самого начала заявлял, что наркотики ему подбросили.

https://ria.ru/20200402/1569513797.html

москва

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

иван голунов, дело журналиста ивана голунова, москва, происшествия