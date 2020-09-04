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Ленинградская область
Ленинградская область
https://ria.ru/20200904/apk-1576791548.html
С начала 2020 года АПК Ленобласти показал рост в 3,5%
Агропромышленный комплекс Ленинградской области показывает рост в 3,5%, с начала года произведено продукции на 74,5 миллиарда рублей. Предварительные итоги... РИА Новости, 04.09.2020
2020-09-04T17:07
2020-09-04T17:07
ленинградская область
александр дрозденко
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<strong>С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 сен – РИА Новости</strong>. Агропромышленный комплекс Ленинградской области показывает рост в 3,5%, с начала года произведено продукции на 74,5 миллиарда рублей. Предварительные итоги работы отрасли подвел губернатор Ленинградской области <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Drozdenko" target="_blank">Александр Дрозденко</a> на открытии XXIX международной агропромышленной выставки "Агрорусь".По его словам, сельское хозяйство — это тот сектор экономики, который не останавливался ни на один день в пандемию и сейчас продолжает уверенный рост.Он также отметил, что в рамках выставки будет подписан ряд инвестиционных соглашений почти на 10 миллиардов рублей с ведущими мировыми агротехническими компаниями о развитии сельхозпроизводства в регионе.Губернатор осмотрел объединенную экспозицию Ленинградской области, на которой представлены аграрные достижения районов, стенды ведущих сельскохозяйственных предприятий и научных организаций региона. Александр Дрозденко прошел по торговым рядам ярмарки "Дары земли ленинградской" на открытой площадке Экспофорума, где представлена разнообразная фермерская продукция, осмотрел выставку сельскохозяйственной животных и техники.
https://ria.ru/20200904/agrarii-1576780002.html
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александр дрозденко

С начала 2020 года АПК Ленобласти показал рост в 3,5%

17:07 04.09.2020
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© РИА Новости / Павел ЛисицынСотрудница теплицы во время сбора урожая огурцов
Сотрудница теплицы во время сбора урожая огурцов - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
© РИА Новости / Павел Лисицын
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 сен – РИА Новости. Агропромышленный комплекс Ленинградской области показывает рост в 3,5%, с начала года произведено продукции на 74,5 миллиарда рублей. Предварительные итоги работы отрасли подвел губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на открытии XXIX международной агропромышленной выставки "Агрорусь".
По его словам, сельское хозяйство — это тот сектор экономики, который не останавливался ни на один день в пандемию и сейчас продолжает уверенный рост.
"Хорошая погода и предварительный прогноз обещают нам высокие показатели в АПК по итогам года — мы произведем больше продукции чем в "доковидном" году. В нынешних условиях сельское хозяйство — это один из драйверов нашей экономики", — подчеркнул Дрозденко.
Он также отметил, что в рамках выставки будет подписан ряд инвестиционных соглашений почти на 10 миллиардов рублей с ведущими мировыми агротехническими компаниями о развитии сельхозпроизводства в регионе.
Уборка урожая зерновых - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
Вчера, 14:37Ленинградская область
Власти Ленобласти помогут АПК в модернизации парка сельхозтехники
Губернатор осмотрел объединенную экспозицию Ленинградской области, на которой представлены аграрные достижения районов, стенды ведущих сельскохозяйственных предприятий и научных организаций региона. Александр Дрозденко прошел по торговым рядам ярмарки "Дары земли ленинградской" на открытой площадке Экспофорума, где представлена разнообразная фермерская продукция, осмотрел выставку сельскохозяйственной животных и техники.
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Ленинградская областьАлександр Дрозденко
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