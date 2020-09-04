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С начала 2020 года АПК Ленобласти показал рост в 3,5%

Агропромышленный комплекс Ленинградской области показывает рост в 3,5%, с начала года произведено продукции на 74,5 миллиарда рублей. Предварительные итоги... РИА Новости, 04.09.2020

2020-09-04T17:07

2020-09-04T17:07

2020-09-04T17:07

ленинградская область

александр дрозденко

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<strong>С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 сен – РИА Новости</strong>. Агропромышленный комплекс Ленинградской области показывает рост в 3,5%, с начала года произведено продукции на 74,5 миллиарда рублей. Предварительные итоги работы отрасли подвел губернатор Ленинградской области <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Drozdenko" target="_blank">Александр Дрозденко</a> на открытии XXIX международной агропромышленной выставки "Агрорусь".По его словам, сельское хозяйство — это тот сектор экономики, который не останавливался ни на один день в пандемию и сейчас продолжает уверенный рост.Он также отметил, что в рамках выставки будет подписан ряд инвестиционных соглашений почти на 10 миллиардов рублей с ведущими мировыми агротехническими компаниями о развитии сельхозпроизводства в регионе.Губернатор осмотрел объединенную экспозицию Ленинградской области, на которой представлены аграрные достижения районов, стенды ведущих сельскохозяйственных предприятий и научных организаций региона. Александр Дрозденко прошел по торговым рядам ярмарки "Дары земли ленинградской" на открытой площадке Экспофорума, где представлена разнообразная фермерская продукция, осмотрел выставку сельскохозяйственной животных и техники.

https://ria.ru/20200904/agrarii-1576780002.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр дрозденко