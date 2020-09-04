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Туризм
https://ria.ru/20200904/antalya-1576724016.html
В Анталье в августе россияне стали лидерами по числу туристов
В августе в Анталье отдохнуло россиян больше, чем граждан Украины, Великобритании и Германии, сообщает АТОР. РИА Новости, 04.09.2020
2020-09-04T12:41
2020-09-04T12:41
турция
туризм
туризм
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<strong>МОСКВА, 4 сен — РИА Новости.</strong> В августе в Анталье отдохнуло россиян больше, чем граждан Украины, Великобритании и Германии, сообщает АТОР.По данным администрации Антальи, за первые восемь месяцев текущего года туристическую провинцию посетили почти 1,56 миллиона иностранных туристов, в том числе почти 484 тысячи россиян.По оценке председателя рабочей группы по туризму городского совета Антальи Реджепа Явуза, при активном турпотоке в сентябре-октябре у Антальи есть шанс закончить 2020 год с показателем 3,5-4 миллиона иностранных туристов.В АТОР отметили, что в 2019 году в этой турецкой провинции отдохнули 5,5 миллиона россиян, а всего курорт принял 15,6 миллиона гостей из-за рубежа.
https://ria.ru/20200903/gretsiya-1576646849.html
турция
анталья (провинция)
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турция, туризм, анталья (провинция), ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, великобритания, украина

В Анталье в августе россияне стали лидерами по числу туристов

12:41 04.09.2020
2744
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкОтель в Анталье
Отель в Анталье - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. В августе в Анталье отдохнуло россиян больше, чем граждан Украины, Великобритании и Германии, сообщает АТОР.
По данным администрации Антальи, за первые восемь месяцев текущего года туристическую провинцию посетили почти 1,56 миллиона иностранных туристов, в том числе почти 484 тысячи россиян.
"В августе Анталья приняла 798,5 тысячи зарубежных гостей, среди которых больше всего было отдыхающих из России (336,4 тысячи). В топ въездных рынков Антальи также входят Украина (172 тысячи человек), Великобритания (75,5 тысячи), Германия (46,5 тысячи)", — уточнили в АТОР.
По оценке председателя рабочей группы по туризму городского совета Антальи Реджепа Явуза, при активном турпотоке в сентябре-октябре у Антальи есть шанс закончить 2020 год с показателем 3,5-4 миллиона иностранных туристов.
В АТОР отметили, что в 2019 году в этой турецкой провинции отдохнули 5,5 миллиона россиян, а всего курорт принял 15,6 миллиона гостей из-за рубежа.
Крит - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
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ТуризмТурцияТуризмАнталья (провинция)Ассоциация туроператоров России (АТОР)Новости - ТуризмВеликобританияУкраина
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