https://ria.ru/20200904/antalya-1576724016.html

В Анталье в августе россияне стали лидерами по числу туристов

В августе в Анталье отдохнуло россиян больше, чем граждан Украины, Великобритании и Германии, сообщает АТОР. РИА Новости, 04.09.2020

2020-09-04T12:41

2020-09-04T12:41

2020-09-04T12:41

турция

туризм

туризм

анталья (провинция)

ассоциация туроператоров россии (атор)

новости - туризм

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<strong>МОСКВА, 4 сен — РИА Новости.</strong> В августе в Анталье отдохнуло россиян больше, чем граждан Украины, Великобритании и Германии, сообщает АТОР.По данным администрации Антальи, за первые восемь месяцев текущего года туристическую провинцию посетили почти 1,56 миллиона иностранных туристов, в том числе почти 484 тысячи россиян.По оценке председателя рабочей группы по туризму городского совета Антальи Реджепа Явуза, при активном турпотоке в сентябре-октябре у Антальи есть шанс закончить 2020 год с показателем 3,5-4 миллиона иностранных туристов.В АТОР отметили, что в 2019 году в этой турецкой провинции отдохнули 5,5 миллиона россиян, а всего курорт принял 15,6 миллиона гостей из-за рубежа.

https://ria.ru/20200903/gretsiya-1576646849.html

турция

анталья (провинция)

великобритания

украина

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

турция, туризм, анталья (провинция), ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, великобритания, украина