https://ria.ru/20200904/akter-1576772559.html
Актер из сериала "Санта-Барбара" покончил с собой
Американский актер Питер Ликасси скончался в возрасте 61 года. Об этом сообщил друг артиста, также актер Майкл Сигел. РИА Новости, 04.09.2020
2020-09-04T13:22
2020-09-04T13:22
2020-09-04T16:53
сша
культура
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<strong>МОСКВА, 4 сен — РИА Новости.</strong> Американский актер Питер Ликасси скончался в возрасте 61 года. Об этом сообщил друг артиста, также актер Майкл Сигел. "Мой друг, мой брат, мой комедийный партнер проиграл борьбу с депрессией и покончил с собой", — написал он в <a href="https://www.facebook.com/michael.siegel.7/posts/10220859570651657" target="_blank" rel="nofollow noopener">Facebook</a>. Сигел описал актера как "невероятно талантливого, честного, доброго, заботливого" человека, который всегда был готов поддержать других. Вместе с тем, он отметил, что его другу были свойственны перфекционизм и упрямство. Он не сообщил, когда состоятся прощание и похороны. Питер Ликасси родился 1 апреля 1959 года. В кино дебютировал в 1984 году. В 1989 году он снялся в нескольких эпизодах "Санта-Барбары". Наибольшую популярность ему принесла роль в комедийном фильме "Клоуны-убийцы из космоса".
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Американский актер Питер Ликасси скончался в возрасте 61 года. Об этом сообщил друг артиста, также актер Майкл Сигел.
"Мой друг, мой брат, мой комедийный партнер проиграл борьбу с депрессией и покончил с собой", — написал он в Facebook
.
Сигел описал актера как "невероятно талантливого, честного, доброго, заботливого" человека, который всегда был готов поддержать других. Вместе с тем, он отметил, что его другу были свойственны перфекционизм и упрямство.
"Мне посчастливилось работать с ним на сцене 16 лет, еще больше мне повезло быть его другом в течение 38 лет", — признался он.
Он не сообщил, когда состоятся прощание и похороны.
Питер Ликасси родился 1 апреля 1959 года. В кино дебютировал в 1984 году. В 1989 году он снялся в нескольких эпизодах "Санта-Барбары". Наибольшую популярность ему принесла роль в комедийном фильме "Клоуны-убийцы из космоса".