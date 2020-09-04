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Отпуску конец: психолог рассказала, как без стресса вернуться к работе

Настроиться на рабочий лад после долгожданного летнего отпуска бывает очень непросто — большинству людей знакомы волнение и тревога перед возвращением на работу РИА Новости, 04.09.2020

2020-09-04T08:00

2020-09-04T08:00

2020-09-04T11:17

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<strong>МОСКВА, 4 сен — РИА Новости.</strong> Настроиться на рабочий лад после долгожданного летнего отпуска бывает очень непросто — большинству людей знакомы волнение и тревога перед возвращением на работу и неспособность активно включиться в процесс в первые дни. О том, как без стресса вернуться к привычной деятельности, рассказали в департаменте труда и социальной защиты населения Москвы.Специалист по социальной работе семейного центра "Западное Дегунино" Мария Ломжева советует подготовиться к первому рабочему дню еще до отпуска: перед самым уходом взять в работу несложное задание, которое можно продолжить после окончания отдыха. Это поможет максимально быстро включиться в привычный ритм."Безусловно, после перерыва непросто браться за важное и ответственное поручение, поэтому начать следует с простых мелочей, это повысит концентрацию внимания. Адаптация происходит достаточно медленно и исключительно в процессе деятельности", — рассказала специалист.Нередко волнение перед возвращением на работу связано с опасением, что за время вашего отсутствия могли произойти важные изменения. Справиться с тревогой помогут коллеги, которых можно попросить ввести вас в курс дела, а заодно поделиться впечатлениями об отдыхе.<strong>Работать по графику и не забывать о себе</strong>Перегрузка в первые дни может привести к стремительному выгоранию и чрезмерному стрессу, что отразится не только на результатах работы, но и на здоровье, поэтому психолог рекомендует позволять себе пятиминутные передышки, которые помогут сконцентрироваться и структурировать мысли, а после работы посвящать время себе.Сохранить позитивный настрой также поможет небольшой сюрприз или подарок, сделанный самому себе. Если дома вас будет ждать какая-то давно желанная вещь или что-то максимально отвечающее вашим интересам, это позволит включиться в процесс активной деятельности на позитиве."Все мы любим, когда наши желания исполняются. Это отличный повод для приобретения того, о чем вы действительно мечтали. Подарите себе эту радость, и эмоциональный результат не заставит ждать", — добавила Ломжева.

https://ria.ru/20200902/shkola-1576574659.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туризм, россия, хорошие новости, департамент социальной защиты населения г. москвы, москва