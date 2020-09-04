https://ria.ru/20200904/adaptatsiya-1576625364.html
Отпуску конец: психолог рассказала, как без стресса вернуться к работе
Настроиться на рабочий лад после долгожданного летнего отпуска бывает очень непросто — большинству людей знакомы волнение и тревога перед возвращением на работу РИА Новости, 04.09.2020
2020-09-04T08:00
2020-09-04T08:00
2020-09-04T11:17
туризм
хорошие новости
россия
хорошие новости
департамент социальной защиты населения г. москвы
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/12/1568772859_0:156:3072:1884_1400x0_80_0_0_9dbc3cb3114bce4a6a202fcff9e86677.jpg
<strong>МОСКВА, 4 сен — РИА Новости.</strong> Настроиться на рабочий лад после долгожданного летнего отпуска бывает очень непросто — большинству людей знакомы волнение и тревога перед возвращением на работу и неспособность активно включиться в процесс в первые дни. О том, как без стресса вернуться к привычной деятельности, рассказали в департаменте труда и социальной защиты населения Москвы.Специалист по социальной работе семейного центра "Западное Дегунино" Мария Ломжева советует подготовиться к первому рабочему дню еще до отпуска: перед самым уходом взять в работу несложное задание, которое можно продолжить после окончания отдыха. Это поможет максимально быстро включиться в привычный ритм."Безусловно, после перерыва непросто браться за важное и ответственное поручение, поэтому начать следует с простых мелочей, это повысит концентрацию внимания. Адаптация происходит достаточно медленно и исключительно в процессе деятельности", — рассказала специалист.Нередко волнение перед возвращением на работу связано с опасением, что за время вашего отсутствия могли произойти важные изменения. Справиться с тревогой помогут коллеги, которых можно попросить ввести вас в курс дела, а заодно поделиться впечатлениями об отдыхе.<strong>Работать по графику и не забывать о себе</strong>Перегрузка в первые дни может привести к стремительному выгоранию и чрезмерному стрессу, что отразится не только на результатах работы, но и на здоровье, поэтому психолог рекомендует позволять себе пятиминутные передышки, которые помогут сконцентрироваться и структурировать мысли, а после работы посвящать время себе.Сохранить позитивный настрой также поможет небольшой сюрприз или подарок, сделанный самому себе. Если дома вас будет ждать какая-то давно желанная вещь или что-то максимально отвечающее вашим интересам, это позволит включиться в процесс активной деятельности на позитиве."Все мы любим, когда наши желания исполняются. Это отличный повод для приобретения того, о чем вы действительно мечтали. Подарите себе эту радость, и эмоциональный результат не заставит ждать", — добавила Ломжева.
https://ria.ru/20200902/shkola-1576574659.html
3
россия
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/12/1568772859_341:0:3072:2048_1400x0_80_0_0_17f2cb43698c3b25d2b410f80f254130.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, россия, хорошие новости, департамент социальной защиты населения г. москвы, москва
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Настроиться на рабочий лад после долгожданного летнего отпуска бывает очень непросто — большинству людей знакомы волнение и тревога перед возвращением на работу и неспособность активно включиться в процесс в первые дни. О том, как без стресса вернуться к привычной деятельности, рассказали в департаменте труда и социальной защиты населения Москвы.
Специалист по социальной работе семейного центра "Западное Дегунино" Мария Ломжева советует подготовиться к первому рабочему дню еще до отпуска: перед самым уходом взять в работу несложное задание, которое можно продолжить после окончания отдыха. Это поможет максимально быстро включиться в привычный ритм.
"Безусловно, после перерыва непросто браться за важное и ответственное поручение, поэтому начать следует с простых мелочей, это повысит концентрацию внимания. Адаптация происходит достаточно медленно и исключительно в процессе деятельности", — рассказала специалист.
Нередко волнение перед возвращением на работу связано с опасением, что за время вашего отсутствия могли произойти важные изменения. Справиться с тревогой помогут коллеги, которых можно попросить ввести вас в курс дела, а заодно поделиться впечатлениями об отдыхе.
Работать по графику и не забывать о себе
Перегрузка в первые дни может привести к стремительному выгоранию и чрезмерному стрессу, что отразится не только на результатах работы, но и на здоровье, поэтому психолог рекомендует позволять себе пятиминутные передышки, которые помогут сконцентрироваться и структурировать мысли, а после работы посвящать время себе.
"Очень важно не уйти в работу с головой в первые дни, грамотно планируйте рабочий день, чередуя отдых с активной деятельностью. Организуйте режим дня, распланируйте все дела заранее, входите в рабочий процесс постепенно — это поможет достичь максимальных результатов", — советует специалист.
Сохранить позитивный настрой также поможет небольшой сюрприз или подарок, сделанный самому себе. Если дома вас будет ждать какая-то давно желанная вещь или что-то максимально отвечающее вашим интересам, это позволит включиться в процесс активной деятельности на позитиве.
"Все мы любим, когда наши желания исполняются. Это отличный повод для приобретения того, о чем вы действительно мечтали. Подарите себе эту радость, и эмоциональный результат не заставит ждать", — добавила Ломжева.