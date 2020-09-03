Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег РИА Наука
РИА Наука
https://ria.ru/20200903/zvezda-1576701957.html
Астрономы впервые наблюдали зарождение планеты у тройной звезды
Ученые, работающие на комплексе радиотелескопов ALMA, расположенном в чилийской пустыне Атакама, обнаружили смещение одного из колец в протопланетном диске... РИА Новости, 03.09.2020
2020-09-03T21:00
2020-09-03T21:00
риа наука
астрофизика
звезды
физика
планеты
космос - риа наука
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/03/1576680220_57:0:967:512_1400x0_80_0_0_0e2f2e25bafd940f2ae444f3e01ce56c.jpg
<strong>МОСКВА, 3 сен — РИА Новости.</strong> Ученые, работающие на комплексе радиотелескопов ALMA, расположенном в чилийской пустыне Атакама, обнаружили смещение одного из колец в протопланетном диске тройной звездной системы GW Ориона. Это первое наблюдение возможного образования планеты у тройной звезды. Результаты исследования <a href="https://doi.org/10.1126/science.aba4633" target="_blank" rel="nofollow noopener">опубликованы</a> в журнале Science.GW Ориона — молодая звездная система с тремя звездами. Внутренние звезды GW Ori A и GW Ori B вращаются друг вокруг друга на расстоянии одной астрономической единицы. Третья звезда — GW Ori C — вращается вокруг двух своих собратьев и удалена от них на восемь астрономических единиц.В массивном планетообразующем диске GW Ориона радиоинтерферометр ALMA обнаружил три отдельных кольца с разной ориентацией относительно оси вращения звезды на расстоянии 46, 185 и 340 астрономических единиц от центра.Внешнее кольцо — самое большое из когда-либо наблюдавшихся в дисках, формирующих планеты. Если бы планета образовывалась в промежутке между внутренним и внешним кольцом, она была бы расположена невероятно далеко от звезд. Для сравнения, Нептун находится всего в 30 астрономических единиц от Солнца. Внутреннее кольцо очень сильно смещено относительно внешних колец и трех звезд. Впервые смещение внутреннего кольца GW Ориона ALMA наблюдал в 2017 году. Над его объяснением работали две группы исследователей: одни предположили, что диск был разорван гравитационным притяжением звезд, другие — что смещение связано с зарождением новой планеты."Мы были удивлены, увидев сильное смещение внутреннего кольца, — приводятся в пресс-релизе Национальной радиоастрономической обсерватории <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> (NRAO) слова руководителя одной из групп Цзяцин Би (Jiaqing Bi) из Университета Виктории в <a href="http://ria.ru/location_Canada/" target="_blank" data-auto="true">Канаде</a>. — Но странное искривление диска подтверждается искривленным рисунком его газа, который зафиксировал ALMA".Большинство звезд, похожих на Солнце, рождаются с компаньонами. В отличие от планет Солнечной системе, которые все вращаются в одной плоскости, планеты мультизвездных систем часто имеют искривленные орбиты, не совпадающие с орбитами их звезд. Таким образом, изучение смещенных дисков вокруг нескольких звезд помогает ученым понять, как формируются эти планеты. Обе команды выполнили компьютерное моделирование, чтобы выяснить, что могло вызвать смещение внутреннего кольца относительно остальной части диска и звезд.Одна группа астрономов, возглавляемая Стефаном Краусом (Stefan Kraus) из Университета Эксетера в <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank" data-auto="true">Великобритании</a>, обнаружила теплый газ на внутреннем крае смещенного кольца и рассеянный свет от деформированной поверхности диска, что, по их мнению, свидетельствует о гравитационном разрыве диска."На наших изображениях мы видим тень внутреннего кольца на внешнем диске. В то же время ALMA позволила нам измерить точную форму кольца, отбрасывающего тень. Объединение этой информации позволяет нам получить трехмерную ориентацию смещенного кольца и искривленной поверхности диска", — говорит Краус.Используя телескопы, работающие на инфракрасных длинах волн, авторы также нанесли на карту орбиты трех звезд за 11 лет, охватывающие полный орбитальный период. Они обнаружили, что все три звезды не вращаются в одной и той же плоскости, а смещены друг относительно друга и относительно диска.Краус и его коллеги связывают наблюдаемые несовпадения с "эффектом разрыва диска" — они предполагают, что что гравитационное притяжение звезд в разных плоскостях может деформировать диски. Их моделирование показало, что несовпадение орбит трех звезд может привести к тому, что диск вокруг них разбивается на отдельные кольца.Вторая группа, которую возглавляет Цзяцин Би, придерживается другой точки зрения."Наше моделирование показывает, что гравитационное притяжение только тройных звезд не может объяснить наблюдаемое несовпадение. Мы думаем, что необходимо наличие планеты между этими кольцами, чтобы объяснить, почему диск был разорван", — отмечает участник группы Нинке ван дер Марель (Nienke van der Marel) из Университета Виктории."Внутреннее кольцо содержит достаточно пыли, чтобы построить тридцать планет, таких как Земля", — соглашается с этим доводом Краус.Если будущие исследования обнаружат эту экзотическую планету, независимо от того, существует она уже или все еще формируется, это будет первая из когда-либо наблюдаемых планет, вращающаяся вокруг трех звезд сразу.
https://ria.ru/20200826/panspermiya-1576223147.html
https://ria.ru/20200731/1575221434.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/03/1576680220_171:0:854:512_1400x0_80_0_0_5cc106f96fc885653e5f4c1cc221ab40.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
астрофизика, звезды, физика, планеты, космос - риа наука

Астрономы впервые наблюдали зарождение планеты у тройной звезды

21:00 03.09.2020
1174
© ALMA (ESO/NAOJ/NRAO), S. Kraus & J. Bi; NRAO/AUI/NSF, S. DagnelloИзображения протопланетного диска тройной звездной системы GW Ориона, полученные радиотелексопом ALMA в 2018 и 2017 годах
Изображения протопланетного диска тройной звездной системы GW Ориона, полученные радиотелексопом ALMA в 2018 и 2017 годах - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
© ALMA (ESO/NAOJ/NRAO), S. Kraus & J. Bi; NRAO/AUI/NSF, S. Dagnello
Изображения протопланетного диска тройной звездной системы GW Ориона, полученные радиотелексопом ALMA в 2018 и 2017 годах
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Ученые, работающие на комплексе радиотелескопов ALMA, расположенном в чилийской пустыне Атакама, обнаружили смещение одного из колец в протопланетном диске тройной звездной системы GW Ориона. Это первое наблюдение возможного образования планеты у тройной звезды. Результаты исследования опубликованы в журнале Science.
GW Ориона — молодая звездная система с тремя звездами. Внутренние звезды GW Ori A и GW Ori B вращаются друг вокруг друга на расстоянии одной астрономической единицы. Третья звезда — GW Ori C — вращается вокруг двух своих собратьев и удалена от них на восемь астрономических единиц.
В массивном планетообразующем диске GW Ориона радиоинтерферометр ALMA обнаружил три отдельных кольца с разной ориентацией относительно оси вращения звезды на расстоянии 46, 185 и 340 астрономических единиц от центра.
Внешнее кольцо — самое большое из когда-либо наблюдавшихся в дисках, формирующих планеты. Если бы планета образовывалась в промежутке между внутренним и внешним кольцом, она была бы расположена невероятно далеко от звезд. Для сравнения, Нептун находится всего в 30 астрономических единиц от Солнца. Внутреннее кольцо очень сильно смещено относительно внешних колец и трех звезд.
Впервые смещение внутреннего кольца GW Ориона ALMA наблюдал в 2017 году. Над его объяснением работали две группы исследователей: одни предположили, что диск был разорван гравитационным притяжением звезд, другие — что смещение связано с зарождением новой планеты.
"Мы были удивлены, увидев сильное смещение внутреннего кольца, — приводятся в пресс-релизе Национальной радиоастрономической обсерватории США (NRAO) слова руководителя одной из групп Цзяцин Би (Jiaqing Bi) из Университета Виктории в Канаде. — Но странное искривление диска подтверждается искривленным рисунком его газа, который зафиксировал ALMA".
Японский экспериментальный модуль Кибо МКС, на поверхности которого с 2015 по 2018 год проводился эксперимент по выживаемости бактерий - РИА Новости, 1920, 26.08.2020
26 августа, 08:09РИА Наука
Ученые доказали, что бактерии могут путешествовать между планетами
Большинство звезд, похожих на Солнце, рождаются с компаньонами. В отличие от планет Солнечной системе, которые все вращаются в одной плоскости, планеты мультизвездных систем часто имеют искривленные орбиты, не совпадающие с орбитами их звезд. Таким образом, изучение смещенных дисков вокруг нескольких звезд помогает ученым понять, как формируются эти планеты.
Обе команды выполнили компьютерное моделирование, чтобы выяснить, что могло вызвать смещение внутреннего кольца относительно остальной части диска и звезд.
Одна группа астрономов, возглавляемая Стефаном Краусом (Stefan Kraus) из Университета Эксетера в Великобритании, обнаружила теплый газ на внутреннем крае смещенного кольца и рассеянный свет от деформированной поверхности диска, что, по их мнению, свидетельствует о гравитационном разрыве диска.
"На наших изображениях мы видим тень внутреннего кольца на внешнем диске. В то же время ALMA позволила нам измерить точную форму кольца, отбрасывающего тень. Объединение этой информации позволяет нам получить трехмерную ориентацию смещенного кольца и искривленной поверхности диска", — говорит Краус.
Используя телескопы, работающие на инфракрасных длинах волн, авторы также нанесли на карту орбиты трех звезд за 11 лет, охватывающие полный орбитальный период. Они обнаружили, что все три звезды не вращаются в одной и той же плоскости, а смещены друг относительно друга и относительно диска.
Краус и его коллеги связывают наблюдаемые несовпадения с "эффектом разрыва диска" — они предполагают, что что гравитационное притяжение звезд в разных плоскостях может деформировать диски. Их моделирование показало, что несовпадение орбит трех звезд может привести к тому, что диск вокруг них разбивается на отдельные кольца.
Представление художника о том, как выглядит планетная система TRAPPIST-1 - РИА Новости, 1920, 31.07.2020
31 июля, 15:01РИА Наука
Ученые считают, что у некоторых звезд может быть до семи обитаемых планет
Вторая группа, которую возглавляет Цзяцин Би, придерживается другой точки зрения.
"Наше моделирование показывает, что гравитационное притяжение только тройных звезд не может объяснить наблюдаемое несовпадение. Мы думаем, что необходимо наличие планеты между этими кольцами, чтобы объяснить, почему диск был разорван", — отмечает участник группы Нинке ван дер Марель (Nienke van der Marel) из Университета Виктории.
"Внутреннее кольцо содержит достаточно пыли, чтобы построить тридцать планет, таких как Земля", — соглашается с этим доводом Краус.
Если будущие исследования обнаружат эту экзотическую планету, независимо от того, существует она уже или все еще формируется, это будет первая из когда-либо наблюдаемых планет, вращающаяся вокруг трех звезд сразу.
935000
Обсудить 0
РИА НаукаастрофизиказвездыфизикапланетыКосмос - РИА Наука
Рекомендуем
Анастасия Ивлеева
ФАС возбудила дело против Ивлеевой из-за рекламы алкоголя
Постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич
Лукашевич предупредил о подъеме нацизма в некоторых странах ОБСЕ
Отдыхающие на пляже одного из Мальдивских островов
Эксперты рассказали, сколько россиян этим летом побывали на Мальдивах
Сотрудник правоохранительных органов на улице в Минске, где проходит акция протеста
МВД Белоруссии сообщило об угрозах в адрес сотрудников милиции
Российская военная база в Цхинвали
В Грузии пообещали поднять флаг над российской военной базой
Андрей Пивоваров. Архивное фото
В Москве задержали директора "Открытой России" Андрея Пивоварова
Преподаватель проводит онлайн урок в аудитории Национального исследовательского технологического университета МИСиС
Фальков рассказал о смешанном формате учебы в некоторых вузах
Алексей Навальный
ЕС пригрозил санкциями из-за ситуации с Навальным
Депутат Государственной Думы Елена Панина на пленарном заседании Государственной Думы РФ
В Госдуме оценили идею США ввести превентивные санкции против России
Чайник с чаем
Россиянам рассказали, кому опасно пить чай
Истребитель-перехватчик МиГ-31 во время взлета
Российский МиГ-31 перехватил два самолета над Баренцевым морем
Алексей Навальный
США пригрозили введением санкций против России из-за ситуации с Навальным
Звездное небо
Обнаружен уникальный сигнал из глубин Вселенной
В аудитории Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова
Минобрнауки разъяснило правила ношения масок в вузах
Избиратель во время голосования на выборах президента Украины
На Украине возбудят дело из-за отмены местных выборов в Донбассе
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:34Пушков отреагировал на угрозы США в адрес России из-за Белоруссии
03:26Трамп придумал новое прозвище Байдену
03:22В Роспотребнадзоре рассказали, какой должна быть качественная сметана
03:18СК начал проверки по ситуации вокруг лишенного сана схимонаха Сергия
03:17Эксперт рассказал, почему нельзя пользоваться телефоном на ходу
03:15Японцев возмутила публикация материалов об освобождении Курил
03:14Ученый рассказал, на сколько сократится население России к 2100 году
03:05В ОСК заявили о проблемах со строительством новейших подлодок "Лада"
03:01Постпред США в ОБСЕ сказал, что надо сделать с Лукашенко "прямо сейчас"
02:55Задушивших афроамериканца полицейских отстранили от работы
02:20Эксперт рассказал, как можно потерять деньги через QR-код
02:15Мэра Биробиджана госпитализировали с диагнозом COVID-19
02:08Развеян популярный миф о плавленом сыре
01:57В Печорском море худеют и исчезают моржи
01:51Эксперт жестко раскритиковала внешний вид Зеленского
01:36Жительницу Германии заподозрили в убийстве пятерых детей
00:50Оппозиционный совет Белоруссии вновь призвал Лукашенко к диалогу
00:46Житель США путешествует по стране, чтобы проложить туристические маршруты
00:28Вышел новый трейлер фильма "Не время умирать" с Дэниелом Крейгом
00:17Пожар в ДНР уничтожил девять домов, два человека погибли
Лента новостейМолния