https://ria.ru/20200903/zhara-1576657000.html
В Гидрометцентре рассказали, сколько продержится "волна жары" на Кубани
Высокие температуры будут характерны в ближайшие дни даже для юга центрально-европейской части России, а в Краснодарском крае "волна жары" продлиться до... РИА Новости, 03.09.2020
2020-09-03T04:10
2020-09-03T04:10
2020-09-03T04:10
россия
роман вильфанд
гидрометцентр
москва
краснодарский край
общество
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<strong>МОСКВА, 3 сен - РИА Новости.</strong> Высокие температуры будут характерны в ближайшие дни даже для юга центрально-европейской части России, а в <a href="http://ria.ru/location_Krasnodarskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Краснодарском крае</a> "волна жары" продлиться до выходных, сообщил РИА Новости научный руководитель <a href="http://ria.ru/organization_1c9f30ab3091d66118fdc048a2ac578b/" target="_blank" data-auto="true">Гидрометцентра</a> <a href="http://ria.ru/person_Roman_Vilfand/" target="_blank" data-auto="true">Роман Вильфанд</a>.Он также отметил, что сухая и жаркая погода создает условия для лесных пожаров, о чем также было выпущено предупреждение.
россия
москва
краснодарский край
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, роман вильфанд, гидрометцентр, москва, краснодарский край, общество