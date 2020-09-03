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В Гидрометцентре рассказали, сколько продержится "волна жары" на Кубани
Высокие температуры будут характерны в ближайшие дни даже для юга центрально-европейской части России, а в Краснодарском крае "волна жары" продлиться до... РИА Новости, 03.09.2020
2020-09-03T04:10
2020-09-03T04:10
россия
роман вильфанд
гидрометцентр
москва
краснодарский край
общество
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<strong>МОСКВА, 3 сен - РИА Новости.</strong> Высокие температуры будут характерны в ближайшие дни даже для юга центрально-европейской части России, а в <a href="http://ria.ru/location_Krasnodarskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Краснодарском крае</a> "волна жары" продлиться до выходных, сообщил РИА Новости научный руководитель <a href="http://ria.ru/organization_1c9f30ab3091d66118fdc048a2ac578b/" target="_blank" data-auto="true">Гидрометцентра</a> <a href="http://ria.ru/person_Roman_Vilfand/" target="_blank" data-auto="true">Роман Вильфанд</a>.Он также отметил, что сухая и жаркая погода создает условия для лесных пожаров, о чем также было выпущено предупреждение.
россия
москва
краснодарский край
РИА Новости
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россия, роман вильфанд, гидрометцентр, москва, краснодарский край, общество

В Гидрометцентре рассказали, сколько продержится "волна жары" на Кубани

04:10 03.09.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкЦентральный пляж в Анапе
Центральный пляж в Анапе - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Центральный пляж в Анапе. Архивное фото
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Высокие температуры будут характерны в ближайшие дни даже для юга центрально-европейской части России, а в Краснодарском крае "волна жары" продлиться до выходных, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
"Мы выпускаем шторм-предупреждение об опасной, жаркой погоде. Даже на юге центрального федерального округа, в отдельных субъектах Черноземья - 35-38 градусов, в Краснодарском крае - до 39… Вчера в Симферополе было 38. Можно сказать, что в Краснодарском крае "волна жары" и она продолжится. В выходные жара чуть спадет, а потом опять будет очень жарко до середины следующей недели", - сказал Вильфанд.
Он также отметил, что сухая и жаркая погода создает условия для лесных пожаров, о чем также было выпущено предупреждение.
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РоссияРоман ВильфандГидрометцентрМоскваКраснодарский крайОбщество
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