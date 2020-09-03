https://ria.ru/20200903/zhara-1576657000.html

В Гидрометцентре рассказали, сколько продержится "волна жары" на Кубани

Высокие температуры будут характерны в ближайшие дни даже для юга центрально-европейской части России, а в Краснодарском крае "волна жары" продлиться до... РИА Новости, 03.09.2020

2020-09-03T04:10

2020-09-03T04:10

2020-09-03T04:10

россия

роман вильфанд

гидрометцентр

москва

краснодарский край

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/152544/40/1525444077_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_038fd11ef8201fd99c816323ecaaef2a.jpg

<strong>МОСКВА, 3 сен - РИА Новости.</strong> Высокие температуры будут характерны в ближайшие дни даже для юга центрально-европейской части России, а в <a href="http://ria.ru/location_Krasnodarskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Краснодарском крае</a> "волна жары" продлиться до выходных, сообщил РИА Новости научный руководитель <a href="http://ria.ru/organization_1c9f30ab3091d66118fdc048a2ac578b/" target="_blank" data-auto="true">Гидрометцентра</a> <a href="http://ria.ru/person_Roman_Vilfand/" target="_blank" data-auto="true">Роман Вильфанд</a>.Он также отметил, что сухая и жаркая погода создает условия для лесных пожаров, о чем также было выпущено предупреждение.

россия

москва

краснодарский край

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, роман вильфанд, гидрометцентр, москва, краснодарский край, общество