https://ria.ru/20200903/zelenskiy-1576683529.html
Зеленский хотел присвоить своему отцу пожизненную стипендию
Президент Украины Владимир Зеленский планировал назначить своему отцу пожизненную стипендию, сообщает портал "Страна.ua". РИА Новости, 03.09.2020
2020-09-03T14:49
2020-09-03T14:49
2020-09-03T14:49
владимир зеленский
украина
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<strong>МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. </strong>Президент Украины <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Zelenskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Зеленский</a> планировал назначить своему отцу пожизненную стипендию, сообщает портал <a href="https://strana.ua/news/287643-otets-zelenskoho-budet-poluchat-pozhiznennuju-stipendiju.html" target="_blank">"Страна.ua"</a>.Размер такого пособия составляет полтора прожиточных минимума, то есть 6800 рублей.Как отмечается в статье, Александр Зеленский работает завкафедрой информатики и информационных технологий в Криворожском экономическом институте.В среду 2 сентября кабинет министров снял с рассмотрения предложенный президентом проект указа, согласно которому его отец получит от государства пожизненные выплаты.
https://ria.ru/20200829/zelenskiy-1576462502.html
3
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир зеленский, украина