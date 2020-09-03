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Зеленский хотел присвоить своему отцу пожизненную стипендию
Президент Украины Владимир Зеленский планировал назначить своему отцу пожизненную стипендию, сообщает портал "Страна.ua". РИА Новости, 03.09.2020
2020-09-03T14:49
2020-09-03T14:49
владимир зеленский
украина
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<strong>МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. </strong>Президент Украины <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Zelenskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Зеленский</a> планировал назначить своему отцу пожизненную стипендию, сообщает портал <a href="https://strana.ua/news/287643-otets-zelenskoho-budet-poluchat-pozhiznennuju-stipendiju.html" target="_blank">"Страна.ua"</a>.Размер такого пособия составляет полтора прожиточных минимума, то есть 6800 рублей.Как отмечается в статье, Александр Зеленский работает завкафедрой информатики и информационных технологий в Криворожском экономическом институте.В среду 2 сентября кабинет министров снял с рассмотрения предложенный президентом проект указа, согласно которому его отец получит от государства пожизненные выплаты.
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владимир зеленский, украина

Зеленский хотел присвоить своему отцу пожизненную стипендию

14:49 03.09.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский планировал назначить своему отцу пожизненную стипендию, сообщает портал "Страна.ua".
Размер такого пособия составляет полтора прожиточных минимума, то есть 6800 рублей.
Как отмечается в статье, Александр Зеленский работает завкафедрой информатики и информационных технологий в Криворожском экономическом институте.
В среду 2 сентября кабинет министров снял с рассмотрения предложенный президентом проект указа, согласно которому его отец получит от государства пожизненные выплаты.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 29.08.2020
29 августа, 10:34
Зеленского обвинили в попытке навязать украинцам "комплекс малоросса"
610541103
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