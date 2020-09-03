https://ria.ru/20200903/zelenskiy-1576683529.html

Зеленский хотел присвоить своему отцу пожизненную стипендию

Президент Украины Владимир Зеленский планировал назначить своему отцу пожизненную стипендию, сообщает портал "Страна.ua". РИА Новости, 03.09.2020

2020-09-03T14:49

2020-09-03T14:49

2020-09-03T14:49

владимир зеленский

украина

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<strong>МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. </strong>Президент Украины <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Zelenskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Зеленский</a> планировал назначить своему отцу пожизненную стипендию, сообщает портал <a href="https://strana.ua/news/287643-otets-zelenskoho-budet-poluchat-pozhiznennuju-stipendiju.html" target="_blank">"Страна.ua"</a>.Размер такого пособия составляет полтора прожиточных минимума, то есть 6800 рублей.Как отмечается в статье, Александр Зеленский работает завкафедрой информатики и информационных технологий в Криворожском экономическом институте.В среду 2 сентября кабинет министров снял с рассмотрения предложенный президентом проект указа, согласно которому его отец получит от государства пожизненные выплаты.

https://ria.ru/20200829/zelenskiy-1576462502.html

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украина

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир зеленский, украина