https://ria.ru/20200903/zabastovka-1576703752.html

Минский театр объявил десятидневную забастовку

Минский Современный художественный театр (СХТ) объявил 10-дневную забастовку на фоне административного ареста телеведущего Дениса Дудинского, который также... РИА Новости, 03.09.2020

2020-09-03T19:02

2020-09-03T19:02

2020-09-03T19:02

протесты в белоруссии

светлана тихановская

александр лукашенко

минск

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 3 сен – РИА Новости.</strong> Минский Современный художественный театр (СХТ) объявил 10-дневную забастовку на фоне административного ареста телеведущего Дениса Дудинского, который также играет в театре, сообщил художественный руководитель СХТ Владимир Ушаков.Ранее суд Первомайского района <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минска</a> назначил Дудинскому, поддержавшему протесты оппозиции после президентских выборов, административный арест сроком на 10 суток за участие в несанкционированном массовом мероприятии. Дудинский – известный в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> телеведущий, ранее работал на государственном телеканале "Беларусь 1", вел развлекательные передачи."Десять суток театр СХТ работать не будет. Забастовка", - написал Ушаков в Facebook.В свою очередь на сайте театра отмечается, что "в свете последних событий все спектакли переносятся". Так, спектакль "Дракон" переносится на 11 сентября, спектакль #ГЭТАДЕМАКРЭЙШЕН переносится на 13 сентября, Монопроект Дениса Дудинского - на 18 сентября и так далее. "Все билеты, приобретенные на спектакли, которые должны были состоятся раннее, будут действительны по предварительному согласованию по телефону не позднее, чем за два дня до мероприятия", - отмечается в сообщении.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них - свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200821/belorussiya-1576097531.html

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минск

белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире