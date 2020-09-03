Минский театр объявил десятидневную забастовку
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкСотрудники ОМОНа во время задержания участника акции в Минске
МИНСК, 3 сен – РИА Новости. Минский Современный художественный театр (СХТ) объявил 10-дневную забастовку на фоне административного ареста телеведущего Дениса Дудинского, который также играет в театре, сообщил художественный руководитель СХТ Владимир Ушаков.
Ранее суд Первомайского района Минска назначил Дудинскому, поддержавшему протесты оппозиции после президентских выборов, административный арест сроком на 10 суток за участие в несанкционированном массовом мероприятии. Дудинский – известный в Белоруссии телеведущий, ранее работал на государственном телеканале "Беларусь 1", вел развлекательные передачи.
"Десять суток театр СХТ работать не будет. Забастовка", - написал Ушаков в Facebook.
В свою очередь на сайте театра отмечается, что "в свете последних событий все спектакли переносятся". Так, спектакль "Дракон" переносится на 11 сентября, спектакль #ГЭТАДЕМАКРЭЙШЕН переносится на 13 сентября, Монопроект Дениса Дудинского - на 18 сентября и так далее. "Все билеты, приобретенные на спектакли, которые должны были состоятся раннее, будут действительны по предварительному согласованию по телефону не позднее, чем за два дня до мероприятия", - отмечается в сообщении.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них - свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих.
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