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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200903/zabastovka-1576703752.html
Минский театр объявил десятидневную забастовку
Минский Современный художественный театр (СХТ) объявил 10-дневную забастовку на фоне административного ареста телеведущего Дениса Дудинского, который также... РИА Новости, 03.09.2020
2020-09-03T19:02
2020-09-03T19:02
протесты в белоруссии
светлана тихановская
александр лукашенко
минск
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 3 сен – РИА Новости.</strong> Минский Современный художественный театр (СХТ) объявил 10-дневную забастовку на фоне административного ареста телеведущего Дениса Дудинского, который также играет в театре, сообщил художественный руководитель СХТ Владимир Ушаков.Ранее суд Первомайского района <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минска</a> назначил Дудинскому, поддержавшему протесты оппозиции после президентских выборов, административный арест сроком на 10 суток за участие в несанкционированном массовом мероприятии. Дудинский – известный в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> телеведущий, ранее работал на государственном телеканале "Беларусь 1", вел развлекательные передачи."Десять суток театр СХТ работать не будет. Забастовка", - написал Ушаков в Facebook.В свою очередь на сайте театра отмечается, что "в свете последних событий все спектакли переносятся". Так, спектакль "Дракон" переносится на 11 сентября, спектакль #ГЭТАДЕМАКРЭЙШЕН переносится на 13 сентября, Монопроект Дениса Дудинского - на 18 сентября и так далее. "Все билеты, приобретенные на спектакли, которые должны были состоятся раннее, будут действительны по предварительному согласованию по телефону не позднее, чем за два дня до мероприятия", - отмечается в сообщении.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них - свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200821/belorussiya-1576097531.html
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светлана тихановская, александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире

Минский театр объявил десятидневную забастовку

19:02 03.09.2020
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкСотрудники ОМОНа во время задержания участника акции в Минске
Сотрудники ОМОНа во время задержания участника акции в Минске - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
МИНСК, 3 сен – РИА Новости. Минский Современный художественный театр (СХТ) объявил 10-дневную забастовку на фоне административного ареста телеведущего Дениса Дудинского, который также играет в театре, сообщил художественный руководитель СХТ Владимир Ушаков.
Ранее суд Первомайского района Минска назначил Дудинскому, поддержавшему протесты оппозиции после президентских выборов, административный арест сроком на 10 суток за участие в несанкционированном массовом мероприятии. Дудинский – известный в Белоруссии телеведущий, ранее работал на государственном телеканале "Беларусь 1", вел развлекательные передачи.
"Десять суток театр СХТ работать не будет. Забастовка", - написал Ушаков в Facebook.
В свою очередь на сайте театра отмечается, что "в свете последних событий все спектакли переносятся". Так, спектакль "Дракон" переносится на 11 сентября, спектакль #ГЭТАДЕМАКРЭЙШЕН переносится на 13 сентября, Монопроект Дениса Дудинского - на 18 сентября и так далее. "Все билеты, приобретенные на спектакли, которые должны были состоятся раннее, будут действительны по предварительному согласованию по телефону не позднее, чем за два дня до мероприятия", - отмечается в сообщении.
Участники митинга оппозиции возле Минского завода колёсных тягачей - РИА Новости, 1920, 21.08.2020
21 августа, 15:08Протесты в Белоруссии
Генпрокуратура Белоруссии предупредила об ответственности за забастовки
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них - свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих.
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Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяАлександр ЛукашенкоМинскБелоруссияВ мире
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