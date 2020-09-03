https://ria.ru/20200903/vystavki-1576704505.html

Собянин разрешил проводить в Москве выставки и конгрессы

В Москве с 4 сентября разрешат проводить конгрессы и выставки. Соответствующий указ подписал Сергей Собянин, документ опубликован на сайте мэрии. РИА Новости, 03.09.2020

2020-09-03T19:18

2020-09-03T19:18

2020-09-03T21:13

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

сергей собянин

москва

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/02/1576634238_0:86:3072:1814_1400x0_80_0_0_fe67ac88be172c7e2302d69b1f9ff4df.jpg

<strong>МОСКВА, 3 сен — РИА Новости.</strong> В Москве с 4 сентября разрешат проводить конгрессы и выставки. Соответствующий указ подписал Сергей Собянин, документ опубликован на <a href="https://www.mos.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">сайте</a> мэрии.Отмечается, что работа возобновится в полном объеме с соблюдением эпидемиологических требований.С июня в столице постепенно, поэтапно отменяют введенные из-за пандемии запреты. Так, с 1 августа с ограничениями по заполняемости залов в столице открылись театры, кинотеатры и концертные площадки. При этом в общественном транспорте по-прежнему требуется носить маски и перчатки.В эти выходные Москва будет отмечать День города. Праздничные мероприятия проведут в городских парках и на фестивальных площадках, однако из-за эпидемиологической ситуации масштабных гуляний не планируют.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><u><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></u></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></u>.</em>

https://ria.ru/20200618/1573108144.html

1

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей собянин, москва, общество