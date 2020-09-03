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Собянин разрешил проводить в Москве выставки и конгрессы
В Москве с 4 сентября разрешат проводить конгрессы и выставки. Соответствующий указ подписал Сергей Собянин, документ опубликован на сайте мэрии. РИА Новости, 03.09.2020
2020-09-03T19:18
2020-09-03T21:13
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
сергей собянин
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 3 сен — РИА Новости.</strong> В Москве с 4 сентября разрешат проводить конгрессы и выставки. Соответствующий указ подписал Сергей Собянин, документ опубликован на <a href="https://www.mos.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">сайте</a> мэрии.Отмечается, что работа возобновится в полном объеме с соблюдением эпидемиологических требований.С июня в столице постепенно, поэтапно отменяют введенные из-за пандемии запреты. Так, с 1 августа с ограничениями по заполняемости залов в столице открылись театры, кинотеатры и концертные площадки. При этом в общественном транспорте по-прежнему требуется носить маски и перчатки.В эти выходные Москва будет отмечать День города. Праздничные мероприятия проведут в городских парках и на фестивальных площадках, однако из-за эпидемиологической ситуации масштабных гуляний не планируют.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><u><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></u></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></u>.</em>
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей собянин, москва, общество

Собянин разрешил проводить в Москве выставки и конгрессы

19:18 03.09.2020 (обновлено: 21:13 03.09.2020)
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПосетители на 33-й Московской международной книжной выставке-ярмарке в Москве
Посетители на 33-й Московской международной книжной выставке-ярмарке в Москве - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. В Москве с 4 сентября разрешат проводить конгрессы и выставки. Соответствующий указ подписал Сергей Собянин, документ опубликован на сайте мэрии.
Отмечается, что работа возобновится в полном объеме с соблюдением эпидемиологических требований.
С июня в столице постепенно, поэтапно отменяют введенные из-за пандемии запреты. Так, с 1 августа с ограничениями по заполняемости залов в столице открылись театры, кинотеатры и концертные площадки. При этом в общественном транспорте по-прежнему требуется носить маски и перчатки.
В эти выходные Москва будет отмечать День города. Праздничные мероприятия проведут в городских парках и на фестивальных площадках, однако из-за эпидемиологической ситуации масштабных гуляний не планируют.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Сергей СобянинМоскваОбщество
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