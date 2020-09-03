https://ria.ru/20200903/vybory-1576709085.html

На Украине возбудят дело из-за отмены местных выборов в Донбассе

Печерский районный суд Киева обязал Офис генерального прокурора Украины возбудить уголовное дело на глав Донецкой и Луганской областных военно-гражданских... РИА Новости, 03.09.2020

2020-09-03T21:39

2020-09-03T21:39

2020-09-03T21:39

ирина венедиктова

павел кириленко

донбасс

александр соколов

цик украины

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украина

в мире

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<strong>МОСКВА, 3 сен – РИА Новости.</strong> Печерский районный суд <a href="http://ria.ru/location_Kiev/" target="_blank" data-auto="true">Киева</a> обязал Офис генерального прокурора <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> возбудить уголовное дело на глав Донецкой и Луганской областных военно-гражданских администраций <a href="http://ria.ru/person_pavel-kirilenko/" target="_blank" data-auto="true">Павла Кириленко</a> и Сергея Гайдая и начать расследование по отмене местных выборов на подконтрольной Киеву территории <a href="http://ria.ru/location_Donbass/" target="_blank" data-auto="true">Донбасса</a>, сообщает в четверг пресс-служба партии "Оппозиционная платформа – За жизнь".Ранее <a href="http://ria.ru/organization_CIK_Ukrainy/" target="_blank" data-auto="true">ЦИК Украины</a> принял решение не проводить местные выбора на подконтрольной Киеву территории Донбасса на основании выводов Кириленко и Гайдая о невозможности их подготовки и проведения. По данному факту депутат партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Василий Нимченко обратился к и.о. директора Государственного бюро расследований <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Sokolov/" target="_blank" data-auto="true">Александру Соколову</a> и генеральному прокурору <a href="http://ria.ru/person_irina-venediktova/" target="_blank" data-auto="true">Ирине Венедиктовой</a>. После отказа в возбуждении уголовного дела политик обратился в суд."Печерский районный суд города Киева по факту противоправных действий, связанных с нарушением избирательных прав граждан, 26 августа 2020 года принял решение, которым обязал Генеральную прокуратуру внести сведения об уголовном преступлении, совершенном руководителями Донецкой и Луганской областных военно-гражданских администраций Павлом Кириленко и Сергеем Гайдаем, и начать досудебное расследование касательно указанных должностных лиц и членов ЦИК, причастных к принятию решения о блокировании выборов в 18 ОТО (объединенная территориальная община – ред.)", - говорится в сообщении на <a href="https://zagittya.com.ua/" target="_blank" rel="nofollow noopener">сайте </a>партии.По заявлению пресс-службы, 1 сентября Шевченковский районный суд Киева удовлетворил жалобу депутат на бездействие Госбюро расследований Украины и обязал ведомство возбудить уголовное дело на Кириленко и Гайдая по статьям "Действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного порядка или на захват государственной власти", "Воспрепятствование осуществлению избирательного права", "Нарушение равноправия граждан", "Злоупотребление властью или служебным положением".Кроме того, прокуратура <a href="http://ria.ru/location_Luhansk_Oblast/" target="_blank" data-auto="true">Луганской области</a> начала досудебное расследование уголовного дела на Гайдая.Парламент Украины назначил на 25 октября очередные местные выборы, при этом выборы не состоятся на неподконтрольной Киеву территории Донецкой и Луганской областей. Также не состоятся выборы в областные советы на подконтрольной Киеву территории Донбасса. Эти территории будут продолжать подчиняться военно-гражданским администрациям. Избирательная кампания стартует 5 сентября.

https://ria.ru/20200901/donbass-1576541567.html

https://ria.ru/20200729/1575116895.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ирина венедиктова, павел кириленко, донбасс, александр соколов, цик украины, киев, украина, в мире