https://ria.ru/20200903/vuzy-1576707301.html

Фальков рассказал о смешанном формате учебы в некоторых вузах

Часть российских вузов перешли на смешанный формат, лекции, на которых больше 50 студентов, проводят онлайн, рассказал министр науки и высшего образования... РИА Новости, 03.09.2020

2020-09-03T20:43

2020-09-03T20:43

2020-09-03T20:43

валерий фальков

министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)

образование - общество

общество

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<strong>МОСКВА, 3 сен - РИА Новости.</strong> Часть российских вузов перешли на смешанный формат, лекции, на которых больше 50 студентов, проводят онлайн, рассказал министр науки и высшего образования <a href="http://ria.ru/person_valeriy-falkov/" target="_blank" data-auto="true">Валерий Фальков</a>"В этом году с 1 сентября у нас смешанный формат, гораздо больше элементов дистанционного обучения. Некоторые вузы часть лекций перевели на дистант, особенно если больше 50 или 70 человек собирается", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 1".

https://ria.ru/20200828/postuplenie-1576444836.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

валерий фальков, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), образование - общество, общество