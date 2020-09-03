https://ria.ru/20200903/vuzy-1576707301.html
Фальков рассказал о смешанном формате учебы в некоторых вузах
Часть российских вузов перешли на смешанный формат, лекции, на которых больше 50 студентов, проводят онлайн, рассказал министр науки и высшего образования... РИА Новости, 03.09.2020
2020-09-03T20:43
2020-09-03T20:43
2020-09-03T20:43
валерий фальков
министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
образование - общество
общество
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<strong>МОСКВА, 3 сен - РИА Новости.</strong> Часть российских вузов перешли на смешанный формат, лекции, на которых больше 50 студентов, проводят онлайн, рассказал министр науки и высшего образования <a href="http://ria.ru/person_valeriy-falkov/" target="_blank" data-auto="true">Валерий Фальков</a>"В этом году с 1 сентября у нас смешанный формат, гораздо больше элементов дистанционного обучения. Некоторые вузы часть лекций перевели на дистант, особенно если больше 50 или 70 человек собирается", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 1".
https://ria.ru/20200828/postuplenie-1576444836.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
валерий фальков, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), образование - общество, общество