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https://ria.ru/20200903/vuzy-1576707301.html
Фальков рассказал о смешанном формате учебы в некоторых вузах
Часть российских вузов перешли на смешанный формат, лекции, на которых больше 50 студентов, проводят онлайн, рассказал министр науки и высшего образования... РИА Новости, 03.09.2020
2020-09-03T20:43
2020-09-03T20:43
валерий фальков
министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
образование - общество
общество
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<strong>МОСКВА, 3 сен - РИА Новости.</strong> Часть российских вузов перешли на смешанный формат, лекции, на которых больше 50 студентов, проводят онлайн, рассказал министр науки и высшего образования <a href="http://ria.ru/person_valeriy-falkov/" target="_blank" data-auto="true">Валерий Фальков</a>"В этом году с 1 сентября у нас смешанный формат, гораздо больше элементов дистанционного обучения. Некоторые вузы часть лекций перевели на дистант, особенно если больше 50 или 70 человек собирается", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 1".
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валерий фальков, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), образование - общество, общество

Фальков рассказал о смешанном формате учебы в некоторых вузах

20:43 03.09.2020
439
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПреподаватель проводит онлайн урок в аудитории Национального исследовательского технологического университета "МИСиС"
Преподаватель проводит онлайн урок в аудитории Национального исследовательского технологического университета МИСиС - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Часть российских вузов перешли на смешанный формат, лекции, на которых больше 50 студентов, проводят онлайн, рассказал министр науки и высшего образования Валерий Фальков
"В этом году с 1 сентября у нас смешанный формат, гораздо больше элементов дистанционного обучения. Некоторые вузы часть лекций перевели на дистант, особенно если больше 50 или 70 человек собирается", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 1".
Абитуриенты Уральского госуниверситета - РИА Новости, 1920, 28.08.2020
28 августа, 17:10
Фальков рассказал о ситуации с бюджетными местами в вузах
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Валерий ФальковМинистерство науки и высшего образования РФ (Минобрнауки России)Образование - ОбществоОбщество
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