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Песков оценил возможность встречи помощников глав "нормандского формата"
Дата встречи помощников лидеров "нормандского формата" обсуждается, графики еще согласовываются, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 03.09.2020
2020-09-03T12:50
2020-09-03T12:50
2020-09-03T12:50
ситуация в днр и лнр
дмитрий песков
политика
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<strong>МОСКВА, 3 сен - РИА Новости.</strong> Дата встречи помощников лидеров "нормандского формата" обсуждается, графики еще согласовываются, заявил пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ситуация в днр и лнр, дмитрий песков, политика