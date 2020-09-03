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Песков оценил возможность встречи помощников глав "нормандского формата"
Дата встречи помощников лидеров "нормандского формата" обсуждается, графики еще согласовываются, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 03.09.2020
2020-09-03T12:50
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ситуация в днр и лнр
дмитрий песков
политика
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<strong>МОСКВА, 3 сен - РИА Новости.</strong> Дата встречи помощников лидеров "нормандского формата" обсуждается, графики еще согласовываются, заявил пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>.
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ситуация в днр и лнр, дмитрий песков, политика

Песков оценил возможность встречи помощников глав "нормандского формата"

12:50 03.09.2020
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Дата встречи помощников лидеров "нормандского формата" обсуждается, графики еще согласовываются, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Нет, я пока не могу сказать, согласовали ли все помощники свои графики, мне неизвестно об этом. Я знаю, что действительно обсуждается возможность проведения такой встречи, но для этого необходимо согласовать графики всех помощников", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, состоится ли встреча помощников глав "нормандского формата" и когда это может произойти.
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Ситуация в ДНР и ЛНРДмитрий ПесковПолитика
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