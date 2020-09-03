Песков оценил возможность встречи помощников глав "нормандского формата"

"Нет, я пока не могу сказать, согласовали ли все помощники свои графики, мне неизвестно об этом. Я знаю, что действительно обсуждается возможность проведения такой встречи, но для этого необходимо согласовать графики всех помощников", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, состоится ли встреча помощников глав "нормандского формата" и когда это может произойти.