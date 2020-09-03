https://ria.ru/20200903/voyna-1576660760.html
Путин заявил, что преступления нацистов не имеют срока давности
Президент России Владимир Путин поприветствовал участников федерального архивного интернет-проекта "Преступления нацистов и их пособников против мирного... РИА Новости, 03.09.2020
2020-09-03T09:35
2020-09-03T09:35
2020-09-03T09:35
великая отечественная война (1941-1945)
владимир путин
ссср
общество
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<strong>МОСКВА, 3 сен - РИА Новости.</strong> Президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> поприветствовал участников федерального архивного интернет-проекта "Преступления нацистов и их пособников против мирного населения <a href="http://ria.ru/location_SSSR/" target="_blank" data-auto="true">СССР</a> в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.", отметив, что этим преступлениям нет ни оправдания, ни прощения, телеграмма опубликована на сайте Кремля."Жертвами захватчиков стали миллионы ни в чём не повинных людей – представителей разных возрастов, профессий, национальностей, которые были расстреляны, замучены в концентрационных лагерях, умерли от голода и болезней. Этим чудовищным преступлениям, которым была дана однозначная оценка Международным (Нюрнбергским) военным трибуналом, нет и не может быть ни оправдания, ни прощения. Они не имеют срока давности", - говорится в сообщении.Президент подчеркнул, что нынешнее и будущее поколения должны понимать, к каким последствиям приводит попустительство национализму, ксенофобии, агрессивной политике порабощения, уничтожения мирных жителей, а также "бережно хранить историческую правду о самой жестокой войне XX столетия"."Уверен, что этот масштабный проект привлечёт широкое общественное внимание, позволит дать объективную оценку многим событиям минувшей войны, поможет представителям поискового, патриотического движения в их большой и востребованной работе по увековечиванию памяти павших", - добавил президент.
https://ria.ru/20200903/voyna-1576659607.html
ссср
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
великая отечественная война (1941-1945), владимир путин, ссср, общество
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин
поприветствовал участников федерального архивного интернет-проекта "Преступления нацистов и их пособников против мирного населения СССР
в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.", отметив, что этим преступлениям нет ни оправдания, ни прощения, телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Жертвами захватчиков стали миллионы ни в чём не повинных людей – представителей разных возрастов, профессий, национальностей, которые были расстреляны, замучены в концентрационных лагерях, умерли от голода и болезней. Этим чудовищным преступлениям, которым была дана однозначная оценка Международным (Нюрнбергским) военным трибуналом, нет и не может быть ни оправдания, ни прощения. Они не имеют срока давности", - говорится в сообщении.
Президент подчеркнул, что нынешнее и будущее поколения должны понимать, к каким последствиям приводит попустительство национализму, ксенофобии, агрессивной политике порабощения, уничтожения мирных жителей, а также "бережно хранить историческую правду о самой жестокой войне XX столетия".
"Уверен, что этот масштабный проект привлечёт широкое общественное внимание, позволит дать объективную оценку многим событиям минувшей войны, поможет представителям поискового, патриотического движения в их большой и востребованной работе по увековечиванию памяти павших", - добавил президент.