https://ria.ru/20200903/voda-1576686736.html

Названа опасность воды из бутылки

Врач-диетолог Анжелика Дюваль в комментарии порталу "Ридус" порекомендовала не пить воду из пластиковых бутылок. РИА Новости, 03.09.2020

2020-09-03T15:33

2020-09-03T15:33

2020-09-03T16:25

россия

общество

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<strong>МОСКВА, 3 сен — РИА Новости.</strong> Врач-диетолог Анжелика Дюваль в комментарии порталу <a href="https://www.ridus.ru/news/335723" target="_blank">"Ридус"</a> порекомендовала не пить воду из пластиковых бутылок."Та вода, которая застойная, которая стоит в бутылках на полках в течение года, подвергается воздействию солнечных лучей и находится в пластике, чаще всего нам не очень подходит и оздоровительным эффектом не обладает", — заявила она.Вместо этого диетолог посоветовала пить проточную фильтрованную воду.Дюваль также назвала устаревшей идею о том, что каждому человеку нужно пить по два литра воды в день. По ее словам, ежедневный объем нужно вычислять индивидуально — по 30 миллилитров на килограмм веса. При этом пить воду нужно постепенно: не более одного стакана за прием."Старение — это уход воды из организма, все-таки здесь существует прямая связь. Если человек пьет недостаточное количество воды или эта вода плохого качества, то это будет отражаться на коже: появятся преждевременные морщины, дряблость", — рассказала она.Также диетолог подчеркнула, что кофе, чай, сок или первые блюда не являются качественными источниками воды. Организм способен усвоить воду из любой поступающей жидкости, но чем она чище, тем меньше на это тратится энергии, пояснила она.

https://ria.ru/20200903/kofe-1576686547.html

https://rsport.ria.ru/20200831/zdorove-1576541353.html

Себекхотеп III Прям, ржу не могу! Сейчас объясню: просто параллельно читаю два новостных ресурса, и вот здесь врач-диетолог Анжелика Дюваль рассказывает о вреде воды в пластиковых бутылках и предлагает пить только фильтрованную воду. А на другом врач-диетолог Елена Толоконникова объясняет, чем опасны фильтры и рекомендует пить только бутилированную воду. Короче, пойду водички из-под крана попью. 14

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, общество