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https://ria.ru/20200903/vertoletonostsy-1576669754.html
Американское СМИ рассказало об уникальности российских вертолетоносцев
Заложенные на судостроительной верфи в Крыму десантные корабли "Иван Рогов" и "Митрофан Москаленко" станут самыми многофункциональными в мире в своем классе,... РИА Новости, 03.09.2020
2020-09-03T11:59
2020-09-03T12:38
ка-52 "аллигатор"
вмф рф
безопасность
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<strong>МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. </strong>Заложенные на судостроительной верфи в Крыму десантные корабли "Иван Рогов" и "Митрофан Москаленко" станут самыми многофункциональными в мире в своем классе, рассказало издание <a href="https://militarywatchmagazine.com/article/the-russian-navy-s-upcoming-assault-carriers-a-look-at-their-combat-aircraft-and-multiple-configurations" target="_blank">Military Watch Magazine</a>.Корабли создавали с целью заменить французский УДК "Мистраль", который ВМФ России не получил в 2014 году.Предполагается, что каждый корабль сможет нести от 12 до 18 вертолетов в зависимости от их размера и компоновки. Десантные корабли, помимо операций по высадке войск, смогут бороться с подводным флотом противника.Главным ударным вертолетом на новых УДК станет уникальный в своем роде <a href="http://ria.ru/product_Ka_52_Alligator/" target="_blank">Ка-52 "Аллигатор"</a>. Он может нести противокорабельные ракеты Х-31, способные поразить боевые корабли на расстоянии 300 километров.Кроме военных функций, изучается возможность превращения вертолетоносцев в плавучие больницы. На кораблях есть для этого все необходимые помещения, нужно только решить вопрос о том, какое медицинское оборудование размещать на постоянной основе, а какое — опционально.
https://ria.ru/20200827/armiya-1576363724.html
Отлично!
10
Не нужны за те деньги, в которые они встали
10
9
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
ка-52 "аллигатор", вмф рф, безопасность

Американское СМИ рассказало об уникальности российских вертолетоносцев

11:59 03.09.2020 (обновлено: 12:38 03.09.2020)
13584
© АО "Зеленодольское проектно-конструкторское бюро"Изображение универсального десантного корабля проекта 23900 "Иван Рогов"
Изображение универсального десантного корабля проекта 23900 Иван Рогов - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
© АО "Зеленодольское проектно-конструкторское бюро"
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Заложенные на судостроительной верфи в Крыму десантные корабли "Иван Рогов" и "Митрофан Москаленко" станут самыми многофункциональными в мире в своем классе, рассказало издание Military Watch Magazine.
Корабли создавали с целью заменить французский УДК "Мистраль", который ВМФ России не получил в 2014 году.
Универсальный десантный корабль Владивосток класса Мистраль в доках французской компании SNX France - РИА Новости, 1920, 27.08.2020
27 августа, 08:18Новое оружие России
Названы отличия универсальных десантных кораблей от "Мистралей"
Предполагается, что каждый корабль сможет нести от 12 до 18 вертолетов в зависимости от их размера и компоновки. Десантные корабли, помимо операций по высадке войск, смогут бороться с подводным флотом противника.
Главным ударным вертолетом на новых УДК станет уникальный в своем роде Ка-52 "Аллигатор". Он может нести противокорабельные ракеты Х-31, способные поразить боевые корабли на расстоянии 300 километров.
Кроме военных функций, изучается возможность превращения вертолетоносцев в плавучие больницы. На кораблях есть для этого все необходимые помещения, нужно только решить вопрос о том, какое медицинское оборудование размещать на постоянной основе, а какое — опционально.
531118248
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Ка-52 "Аллигатор"ВМФ РФБезопасность
Популярные комментарии
Отлично!
3 сентября, 12:36
Степан КрасновСтепан Краснов
1000000
Не нужны за те деньги, в которые они встали
3 сентября, 15:05
СНСергей Н
602011
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