https://ria.ru/20200903/vertoletonostsy-1576669754.html

Американское СМИ рассказало об уникальности российских вертолетоносцев

Заложенные на судостроительной верфи в Крыму десантные корабли "Иван Рогов" и "Митрофан Москаленко" станут самыми многофункциональными в мире в своем классе,... РИА Новости, 03.09.2020

2020-09-03T11:59

2020-09-03T11:59

2020-09-03T12:38

ка-52 "аллигатор"

вмф рф

безопасность

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<strong>МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. </strong>Заложенные на судостроительной верфи в Крыму десантные корабли "Иван Рогов" и "Митрофан Москаленко" станут самыми многофункциональными в мире в своем классе, рассказало издание <a href="https://militarywatchmagazine.com/article/the-russian-navy-s-upcoming-assault-carriers-a-look-at-their-combat-aircraft-and-multiple-configurations" target="_blank">Military Watch Magazine</a>.Корабли создавали с целью заменить французский УДК "Мистраль", который ВМФ России не получил в 2014 году.Предполагается, что каждый корабль сможет нести от 12 до 18 вертолетов в зависимости от их размера и компоновки. Десантные корабли, помимо операций по высадке войск, смогут бороться с подводным флотом противника.Главным ударным вертолетом на новых УДК станет уникальный в своем роде <a href="http://ria.ru/product_Ka_52_Alligator/" target="_blank">Ка-52 "Аллигатор"</a>. Он может нести противокорабельные ракеты Х-31, способные поразить боевые корабли на расстоянии 300 километров.Кроме военных функций, изучается возможность превращения вертолетоносцев в плавучие больницы. На кораблях есть для этого все необходимые помещения, нужно только решить вопрос о том, какое медицинское оборудование размещать на постоянной основе, а какое — опционально.

https://ria.ru/20200827/armiya-1576363724.html

Степан Краснов Отлично! 10

Сергей Н Не нужны за те деньги, в которые они встали 10

9

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ка-52 "аллигатор", вмф рф, безопасность