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В Приморье один человек погиб во время урагана
Один человек погиб от последствий урагана "Майсак" в Приморье, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 03.09.2020
2020-09-03T17:15
2020-09-03T17:15
владивосток
происшествия
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<strong>ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости.</strong> Один человек погиб от последствий урагана "Майсак" в Приморье, сообщает пресс-служба правительства региона.Ранее сообщалось, что во <a href="http://ria.ru/location_Vladivostok/" target="_blank" data-auto="true">Владивостоке</a> ветер ураганной силы достиг пика в 40 метров в секунду, мысовые станции фиксировали порывы ветра до 43 метров в секунду.Также в пресс-службе уточнили, что тайфун продолжит бушевать на территории Приморья, хоть и с меньшей силой, примерно до 3-5 часов утра.Губернатор Приморья <a href="http://ria.ru/person_Oleg_Kozhemjako/" target="_blank" data-auto="true">Олег Кожемяко</a> поручил к утру оценить ситуацию в городах и районах, особенно в энергетике.
https://radiosputnik.ria.ru/20200903/uragan-1576687218.html
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владивосток
РИА Новости
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владивосток, происшествия

В Приморье один человек погиб во время урагана

17:15 03.09.2020
1185
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкПоследствия урагана в Приморье
Последствия урагана в Приморье - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Последствия урагана в Приморье
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Один человек погиб от последствий урагана "Майсак" в Приморье, сообщает пресс-служба правительства региона.
Ранее сообщалось, что во Владивостоке ветер ураганной силы достиг пика в 40 метров в секунду, мысовые станции фиксировали порывы ветра до 43 метров в секунду.
"Есть жертва стихии – в селе Лукьяновка Шкотовского района на участке упавшее дерево убило человека, личность погибшего устанавливается", - говорится в сообщении.
Также в пресс-службе уточнили, что тайфун продолжит бушевать на территории Приморья, хоть и с меньшей силой, примерно до 3-5 часов утра.
Губернатор Приморья Олег Кожемяко поручил к утру оценить ситуацию в городах и районах, особенно в энергетике.
Последствия урагана во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
Вчера, 15:37
Падают краны и контейнеры с фур. Владивосток накрыл мощный ураган
001700
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