https://ria.ru/20200903/uragan-1576694517.html

В Приморье один человек погиб во время урагана

Один человек погиб от последствий урагана "Майсак" в Приморье, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 03.09.2020

2020-09-03T17:15

2020-09-03T17:15

2020-09-03T17:15

владивосток

происшествия

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<strong>ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости.</strong> Один человек погиб от последствий урагана "Майсак" в Приморье, сообщает пресс-служба правительства региона.Ранее сообщалось, что во <a href="http://ria.ru/location_Vladivostok/" target="_blank" data-auto="true">Владивостоке</a> ветер ураганной силы достиг пика в 40 метров в секунду, мысовые станции фиксировали порывы ветра до 43 метров в секунду.Также в пресс-службе уточнили, что тайфун продолжит бушевать на территории Приморья, хоть и с меньшей силой, примерно до 3-5 часов утра.Губернатор Приморья <a href="http://ria.ru/person_Oleg_Kozhemjako/" target="_blank" data-auto="true">Олег Кожемяко</a> поручил к утру оценить ситуацию в городах и районах, особенно в энергетике.

https://radiosputnik.ria.ru/20200903/uragan-1576687218.html

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владивосток

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владивосток, происшествия