https://ria.ru/20200903/universitet-1576707679.html

Минобрнауки разъяснило правила ношения масок в вузах

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков в интервью телеканалу "Россия 1" рассказал, какие ограничения коснутся студентов из-за пандемии... РИА Новости, 03.09.2020

2020-09-03T20:53

2020-09-03T20:53

2020-09-03T23:19

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

валерий фальков

министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)

общество

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<strong>МОСКВА, 3 сен — РИА Новости.</strong> Министр науки и высшего образования <a href="http://ria.ru/person_valeriy-falkov/" target="_blank" data-auto="true">Валерий Фальков</a> в интервью телеканалу "<a href="https://russia.tv/">Россия 1</a>" рассказал, какие ограничения коснутся студентов из-за пандемии коронавируса.В новом учебном году учащиеся смогут ходить на занятия, как и прежде, — сокращать число присутствующих людей в аудиториях не будут. Тем не менее они обязаны использовать средства защиты.Министр подчеркнул, что при необходимости на удаленное обучение вузы будут возвращаться в отдельных регионах или даже поодиночке."Для нас сейчас важно не допустить появления очагов и в общежитиях, и в университетах. Если будет эпидемиологическая ситуация ухудшаться, то <...> будут приниматься соответствующие решения, — сказал он.С этой недели к занятиям в российских вузах приступили почти четыре миллиона студентов.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><u><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/">COVID-19</a></u></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></u>.</em>

https://ria.ru/20200515/1571520997.html

Я В ТАНКЕ Кто-то прекратит этот маразм? 49

Дураки и дороги "Министр науки и высшего образования Валерий Фальков" и требование носить маски..))Какой он нафиг(после такого высказывания) учёный?.. 41

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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