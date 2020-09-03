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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20200903/uman-1576704564.html
Раввин Борода прокомментировал конфликт жителей Умани и хасидов
Напряженная ситуация в украинском городе Умань связана, прежде всего, с давним конфликтом между местными жителями и хасидскими паломниками, а не с... РИА Новости, 03.09.2020
2020-09-03T19:18
2020-09-03T19:25
религия и мировоззрение
новости - религия и мировоззрение
александр борода
умань
украина
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<strong>МОСКВА, 3 сен – РИА Новости.</strong> Напряженная ситуация в украинском городе Умань связана, прежде всего, с давним конфликтом между местными жителями и хасидскими паломниками, а не с коронавирусом, заявил в четверг президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) раввин Александр Борода."Мне кажется, что история с паломничеством брацлавских хасидов, а именно это направление в иудаизме едет в Рош а-Шана в Умань – место, где похоронен единственный брацлавский ребе, который завещал, что тот человек, который приедет к нему на могилу в Рош а-Шана, не попадет в ад, а попадет сразу в рай, эта проблема наполовину не связана вообще с коронавирусом, потому что взаимодействие жителей Умани с паломниками всегда было непростым", - сказал Борода на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".Он обратил внимание на то, что многие жители Умани живут за счет паломничества, сдавая жилье и зарабатывая при этом валюту, которая "позволяет им в условиях экономики Украины жить весь год". "Для экономики, частного сектора и в целом Умани это в целом позитивный фактор", - отметил Борода.С другой стороны, добавил он, "есть социальное напряжение между местными жителями и паломниками, которое 50 на 50 имеет отношение и к жителям Умани, и к паломникам". "И те, и те ведут себя не лучшим образом, и там каждый год происходят какие-то конфликты, какие-то события, где требуется вмешательство полиции. Поэтому там требуется некий набор профилактических мероприятий", - считает Борода.По его словам, волнения со стороны жителей Умани имеют как социальный, так и национальный характер. При этом и паломникам тоже нужно разъяснять, как себя нужно вести в чужом месте, считает Борода."Туда приезжают не только строго верующие, но самые разные люди приезжают, с самым разным бэкграундом, с самыми разными намерениями… Многие воспринимают это как некий трип, как некое событие в их жизни, некий такой драйв, и там много рисков, которые сопряжены с туризмом подобных людей", - отметил раввин.Запрет в этом году массового паломничества в Умань на Рош а-Шана вызван, по мнению Бороды, действительно сложной ситуацией с коронавирусом, и в данном случае просто выполняются "нормы потребнадзора Украины".Паломники-хасиды ежегодно приезжают в украинскую Умань, чтобы отпраздновать иудейский Новый год (Рош ха-Шана) и помолиться на могиле основателя брацлавского хасидизма рабби Нахмана, жившего в XVIII – XIX веках. Рош ха-Шана в этом году выпадает на 18-20 сентября. Ранее мэр Умани Александр Цебрий сообщил, что прибытие паломников-хасидов в этом году в традиционном формате невозможно из-за COVID-19. Министр кабмина Олег Немчинов сообщил, что ожидается прибытие в Умань от 5 до 10 тысяч хасидов. МВД Украины объявило, что кабмин решил ограничить иностранцам посещение Умани.
https://ria.ru/20200828/uman-1576444209.html
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умань
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новости - религия и мировоззрение, александр борода, умань, украина

Раввин Борода прокомментировал конфликт жителей Умани и хасидов

19:18 03.09.2020 (обновлено: 19:25 03.09.2020)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПаломник-хасид, прибывший в город Умань на празднование Нового года Рош ха-Шана. Архивное фото
Паломник-хасид, прибывший в город Умань на празднование Нового года Рош ха-Шана. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 3 сен – РИА Новости. Напряженная ситуация в украинском городе Умань связана, прежде всего, с давним конфликтом между местными жителями и хасидскими паломниками, а не с коронавирусом, заявил в четверг президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) раввин Александр Борода.
"Мне кажется, что история с паломничеством брацлавских хасидов, а именно это направление в иудаизме едет в Рош а-Шана в Умань – место, где похоронен единственный брацлавский ребе, который завещал, что тот человек, который приедет к нему на могилу в Рош а-Шана, не попадет в ад, а попадет сразу в рай, эта проблема наполовину не связана вообще с коронавирусом, потому что взаимодействие жителей Умани с паломниками всегда было непростым", - сказал Борода на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
Он обратил внимание на то, что многие жители Умани живут за счет паломничества, сдавая жилье и зарабатывая при этом валюту, которая "позволяет им в условиях экономики Украины жить весь год". "Для экономики, частного сектора и в целом Умани это в целом позитивный фактор", - отметил Борода.
С другой стороны, добавил он, "есть социальное напряжение между местными жителями и паломниками, которое 50 на 50 имеет отношение и к жителям Умани, и к паломникам". "И те, и те ведут себя не лучшим образом, и там каждый год происходят какие-то конфликты, какие-то события, где требуется вмешательство полиции. Поэтому там требуется некий набор профилактических мероприятий", - считает Борода.
Паломники-хасиды, прибывшие в город Умань на празднование Нового года Рош ха-Шана - РИА Новости, 1920, 28.08.2020
28 августа, 17:01
Мэр Умани обвинил Киев в сложившейся ситуации с хасидами
По его словам, волнения со стороны жителей Умани имеют как социальный, так и национальный характер. При этом и паломникам тоже нужно разъяснять, как себя нужно вести в чужом месте, считает Борода.
"Туда приезжают не только строго верующие, но самые разные люди приезжают, с самым разным бэкграундом, с самыми разными намерениями… Многие воспринимают это как некий трип, как некое событие в их жизни, некий такой драйв, и там много рисков, которые сопряжены с туризмом подобных людей", - отметил раввин.
Запрет в этом году массового паломничества в Умань на Рош а-Шана вызван, по мнению Бороды, действительно сложной ситуацией с коронавирусом, и в данном случае просто выполняются "нормы потребнадзора Украины".
Паломники-хасиды, прибывшие в город Умань на празднование Нового года Рош ха-Шана - РИА Новости, 1920, 28.08.2020
28 августа, 13:39
Жители Умани устроили конфликт с прибывшими в город хасидами
Паломники-хасиды ежегодно приезжают в украинскую Умань, чтобы отпраздновать иудейский Новый год (Рош ха-Шана) и помолиться на могиле основателя брацлавского хасидизма рабби Нахмана, жившего в XVIII – XIX веках. Рош ха-Шана в этом году выпадает на 18-20 сентября. Ранее мэр Умани Александр Цебрий сообщил, что прибытие паломников-хасидов в этом году в традиционном формате невозможно из-за COVID-19. Министр кабмина Олег Немчинов сообщил, что ожидается прибытие в Умань от 5 до 10 тысяч хасидов. МВД Украины объявило, что кабмин решил ограничить иностранцам посещение Умани.
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеАлександр БородаУманьУкраина
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