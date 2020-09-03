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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200903/ugrozy-1576699015.html
В Белоруссии возбудили уголовные дела из-за угроз должностным лицам
Следственный комитет Белоруссии возбудил 23 уголовных дела по заявлениям об угрозах применения насилия к должностным лицам, сообщила в четверг пресс-служба МВД... РИА Новости, 03.09.2020
2020-09-03T18:02
2020-09-03T18:29
протесты в белоруссии
мвд белоруссии
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 3 сен – РИА Новости.</strong> Следственный комитет <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> возбудил 23 уголовных дела по заявлениям об угрозах применения насилия к должностным лицам, сообщила в четверг пресс-служба МВД республики."Сотрудники органов внутренних дел во взаимодействии с коллегами из Следственного комитета проводят активные мероприятия, направленные на установление причастных к насилию либо угрозам его применения в отношении должностных лиц, выполняющих свои служебные обязанности. В августе текущего года в ОВД зарегистрировано 30 заявлений и сообщений по фактам угроз применения насилия. Следственным комитетом возбуждено 23 уголовных дела, по остальным материалам проводится проверка", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram.В МВД также отмечают, что большинство угроз госслужащим, депутатам, учителям, членам избирательных комиссий поступает на служебные и личные телефоны, размещенные в свободном доступе в интернете.Представители ведомства при этом обратили внимание на то, что анонимность распространения угроз не является препятствием на пути установления лиц, причастных к преступлению, поскольку у правоохранителей "достаточно для этого средств и ресурсов". "Проведенный анализ позволяет утверждать, что основная масса правонарушителей - это молодежь, которая до выборов политикой не интересовалась. Однако некоторые телеграм-каналы мобилизировали "диванное войско", и оно, уверенное в безнаказанности, принялось атаковать словом, а иногда и действием, абсолютно не задумываясь о последствиях", - говорится в сообщении.В МВД подчеркнули, что за насилие либо угрозу в отношении должностного лица, выполняющего служебные обязанности, или иного лица, выполняющего общественный долг, правонарушителю грозит до пяти лет тюрьмы.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>, а не Лукашенко.В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них - свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте <u><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></u></strong>
https://ria.ru/20200903/lukashenko-1576673747.html
https://ria.ru/20200903/belorussiya-1576662596.html
https://ria.ru/20200823/belorussiya-1576168044.html
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РИА Новости
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мвд белоруссии, белоруссия, в мире

В Белоруссии возбудили уголовные дела из-за угроз должностным лицам

18:02 03.09.2020 (обновлено: 18:29 03.09.2020)
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкСотрудник правоохранительных органов на площади Независимости в Минске
Сотрудник правоохранительных органов на площади Независимости в Минске - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
© Sputnik / Виктор Толочко
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МИНСК, 3 сен – РИА Новости. Следственный комитет Белоруссии возбудил 23 уголовных дела по заявлениям об угрозах применения насилия к должностным лицам, сообщила в четверг пресс-служба МВД республики.
"Сотрудники органов внутренних дел во взаимодействии с коллегами из Следственного комитета проводят активные мероприятия, направленные на установление причастных к насилию либо угрозам его применения в отношении должностных лиц, выполняющих свои служебные обязанности. В августе текущего года в ОВД зарегистрировано 30 заявлений и сообщений по фактам угроз применения насилия. Следственным комитетом возбуждено 23 уголовных дела, по остальным материалам проводится проверка", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram.
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В МВД также отмечают, что большинство угроз госслужащим, депутатам, учителям, членам избирательных комиссий поступает на служебные и личные телефоны, размещенные в свободном доступе в интернете.
Представители ведомства при этом обратили внимание на то, что анонимность распространения угроз не является препятствием на пути установления лиц, причастных к преступлению, поскольку у правоохранителей "достаточно для этого средств и ресурсов". "Проведенный анализ позволяет утверждать, что основная масса правонарушителей - это молодежь, которая до выборов политикой не интересовалась. Однако некоторые телеграм-каналы мобилизировали "диванное войско", и оно, уверенное в безнаказанности, принялось атаковать словом, а иногда и действием, абсолютно не задумываясь о последствиях", - говорится в сообщении.
В МВД подчеркнули, что за насилие либо угрозу в отношении должностного лица, выполняющего служебные обязанности, или иного лица, выполняющего общественный долг, правонарушителю грозит до пяти лет тюрьмы.
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Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий лидер Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко.
В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них - свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих.
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Протесты в БелоруссииМВД БелоруссииБелоруссияВ мире
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