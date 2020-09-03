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https://ria.ru/20200903/ubiystvo-1576702292.html
В Вологодской области погибла девочка, пытавшаяся защитить свою мать
Житель Вологодской области подозревается в том, что зарезал супругу и пытавшуюся ее защитить пятилетнюю дочь женщины, заведено уголовное дело, сообщается на... РИА Новости, 03.09.2020
2020-09-03T18:34
2020-09-03T21:41
следственный комитет россии (ск рф)
вологодская область
происшествия
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<strong>МОСКВА, 3 сен — РИА Новости.</strong> Житель <a href="https://ria.ru/location_Vologodskaja_oblast" target="_blank">Вологодской области</a> подозревается в том, что зарезал супругу и пытавшуюся ее защитить пятилетнюю дочь женщины, заведено уголовное дело, сообщается на сайте <a href="https://sledcom.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">СК России</a>.Отмечается, что 3 сентября следователи получили сообщение, что в сгоревшем доме в деревне Ушаково найдены тела 31-летней женщины и ее пятилетней дочери. При их осмотре следователи обнаружили следы насильственной смерти: колото-резаные раны головы и тела. Согласно сообщению, подозреваемым стал 25-летний супруг погибшей женщины."По версии следствия, между мужчиной и его женой в ночь на 3 сентября 2020 года произошла ссора, в ходе которой он стал наносить ей удары ножом. Девочка попыталась защитить мать, в связи с чем подозреваемый также набросился на нее с ножом", — говорится в сообщении.Добавляется, что после убийства мужчина попытался скрыть следы преступления путем поджога дома. По данному факту заведено уголовное дело об убийстве двух человек, в том числе малолетнего.Подозреваемый, пытавшийся скрыть следы преступления поджогом, задержан в Вологодской области, сообщила пресс-служба регионального управления СК."В Вологодской области задержан 25-летний подозреваемый в убийстве женщины и ребенка", — сказано в сообщении.По данным пресс-службы, между мужчиной и его 31-летней женой в ночь на 3 сентября в доме на улице Соловьева деревни Ушаково Кичменгско-Городецкого района произошла ссора. Мужчина напал на супругу с ножом. Он также ранил ножом девочку, которая пыталась защитить мать. "После убийства мужчина попытался скрыть следы преступления путем поджога дома", — говорится в сообщении.
https://ria.ru/20200824/ubiystvo-1576228117.html
https://ria.ru/20200823/gaz-1576207261.html
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РИА Новости
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В Вологодской области задержан подозреваемый в убийстве женщины и ребенка
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Вологодской области возбуждено уголовное дело по факту смерти женщины и ее малолетней дочери, тела которых обнаружены на месте тушения пожара в деревне Ушаково, по признакам преступления, предусмотренного пп.«а, в» ч.2 ст.105 УК РФ (убийство двух лиц, в том числе малолетнего). 3 сентября 2020 года следователям СК России поступило сообщение об обнаружении в сгоревшем доме на улице Соловьева деревни Ушаково Кичменгско-Городецкого района тела 31-летней женщины и ее 5-летней дочери. При их осмотре следователи обнаружили следы насильственной смерти - колото-резаные раны головы и тела.
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следственный комитет россии (ск рф), вологодская область, происшествия

В Вологодской области погибла девочка, пытавшаяся защитить свою мать

18:34 03.09.2020 (обновлено: 21:41 03.09.2020)
42902
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Житель Вологодской области подозревается в том, что зарезал супругу и пытавшуюся ее защитить пятилетнюю дочь женщины, заведено уголовное дело, сообщается на сайте СК России.
Отмечается, что 3 сентября следователи получили сообщение, что в сгоревшем доме в деревне Ушаково найдены тела 31-летней женщины и ее пятилетней дочери. При их осмотре следователи обнаружили следы насильственной смерти: колото-резаные раны головы и тела. Согласно сообщению, подозреваемым стал 25-летний супруг погибшей женщины.
"По версии следствия, между мужчиной и его женой в ночь на 3 сентября 2020 года произошла ссора, в ходе которой он стал наносить ей удары ножом. Девочка попыталась защитить мать, в связи с чем подозреваемый также набросился на нее с ножом", — говорится в сообщении.
Добавляется, что после убийства мужчина попытался скрыть следы преступления путем поджога дома. По данному факту заведено уголовное дело об убийстве двух человек, в том числе малолетнего.
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Подозреваемый, пытавшийся скрыть следы преступления поджогом, задержан в Вологодской области, сообщила пресс-служба регионального управления СК.
"В Вологодской области задержан 25-летний подозреваемый в убийстве женщины и ребенка", — сказано в сообщении.
По данным пресс-службы, между мужчиной и его 31-летней женой в ночь на 3 сентября в доме на улице Соловьева деревни Ушаково Кичменгско-Городецкого района произошла ссора. Мужчина напал на супругу с ножом. Он также ранил ножом девочку, которая пыталась защитить мать. "После убийства мужчина попытался скрыть следы преступления путем поджога дома", — говорится в сообщении.
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Следственный комитет России (СК РФ)Вологодская областьПроисшествия
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