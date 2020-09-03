https://ria.ru/20200903/transport-1576661169.html

В Госдуму внесли законопроект об отмене транспортного налога

Парламентарии от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект об отмене в России транспортного налога, сообщила пресс-служба одного из авторов инициативы — главы комитета РИА Новости, 03.09.2020

2020-09-03T09:40

2020-09-03T09:40

2020-09-03T10:42

дмитрий свищев

александр курдюмов

лдпр

госдума рф

экономика

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<strong>МОСКВА, 3 сен — РИА Новости.</strong> Парламентарии от ЛДПР внесли в <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдуму</a> законопроект об отмене в России транспортного налога, сообщила пресс-служба одного из авторов инициативы — главы комитета по труду и соцполитике <a href="http://ria.ru/person_JAroslav_Nilov_2/" target="_blank" data-auto="true">Ярослава Нилова</a>.Также над документом работали вице-спикер нижней палаты Игорь Лебедев, депутаты <a href="http://ria.ru/person_boris-paykin/" target="_blank" data-auto="true">Борис Пайкин</a>, Дмитрий Свищев, Алексей Диденко, Андрей Свинцов, <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Kurdjumov/" target="_blank" data-auto="true">Александр Курдюмов</a> и сенатор Сергей Леонов.По их мнению, главная несправедливость транспортного налога состоит в том, что он исчисляется в зависимости от мощности двигателя транспортного средства, а не от срока его эксплуатации и других характеристик."В результате транспортный налог платят одинаково те, кто за рулем автомобиля ежедневно, и те, кто использует его лишь изредка", — приводятся слова Пайкина. Социальную напряженность среди водителей вызывает и то, что транспортный налог за бензиновый спорткар и за электромобиль той же мощности, не загрязняющий воздух, один и тот же. "К тому же сегодня, по сути, имеет место двойное налогообложение собственников транспортных средств. Они платят акциз, заправляя машины топливом, и еще ежегодно уплачивают транспортный налог. Необходимо устранить ситуацию избыточного налогообложения на законодательном уровне", — подчеркивают авторы инициативы.Ранее планировалось, что транспортный налог будет упразднен при покрытии объемов платежей по нему акцизными сборами на нефтепродукты. Однако этого не произошло, несмотря на то что сейчас объем акцизных сборов по стране значительно превышает аналогичный показатель по транспортному налогу, следует из пояснительной записки к законопроекту."Откровенно лукавое ценообразование на рынке топлива, которое дорожает и при растущей, и при падающей нефти, дополнительно увеличивает нагрузку на владельцев ТС за счет постоянно растущего акциза. Фактически двойное налогообложение бьет по карману водителей и повышает градус социальной напряженности. Особенно болезненно граждане реагируют на такую несправедливость в период снижения доходов из-за пандемии", — отметил Нилов.По его словам, вопрос выпадающих доходов регионов вследствие отмены транспортного налога также учитывается авторами законопроекта и в случае подкрепления этого аргумента конкретными цифрами будет скорректирован ко второму чтению.Предполагается, что закон может вступить в силу 1 января 2021 года.

https://ria.ru/20200824/nalogi-1576264945.html

https://ria.ru/20200523/1571888055.html

https://ria.ru/20200221/1565036023.html

Алексей Владимирович Ещё бы пересмотрели автострахование. Если автовладелец купил страховку, то должен ездить с ней до наступления страхового случая, а не как сейчас - до истечения её срока. Люди десятилетиями ездят, не попадая в ДТП, но почему-то содержат, по сути, страховые компании. 24

deniszasimovich "...платят акциз, заправляя машины топливом, и еще ежегодно уплачивают транспортный налог", а как же платон и платные дороги, которые не объехать? Это не двойное, это тройное налогообложение! 16

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий свищев, александр курдюмов, лдпр, госдума рф, экономика