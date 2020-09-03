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https://ria.ru/20200903/transport-1576661169.html
В Госдуму внесли законопроект об отмене транспортного налога
Парламентарии от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект об отмене в России транспортного налога, сообщила пресс-служба одного из авторов инициативы — главы комитета РИА Новости, 03.09.2020
2020-09-03T09:40
2020-09-03T10:42
дмитрий свищев
александр курдюмов
лдпр
госдума рф
экономика
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<strong>МОСКВА, 3 сен — РИА Новости.</strong> Парламентарии от ЛДПР внесли в <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдуму</a> законопроект об отмене в России транспортного налога, сообщила пресс-служба одного из авторов инициативы — главы комитета по труду и соцполитике <a href="http://ria.ru/person_JAroslav_Nilov_2/" target="_blank" data-auto="true">Ярослава Нилова</a>.Также над документом работали вице-спикер нижней палаты Игорь Лебедев, депутаты <a href="http://ria.ru/person_boris-paykin/" target="_blank" data-auto="true">Борис Пайкин</a>, Дмитрий Свищев, Алексей Диденко, Андрей Свинцов, <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Kurdjumov/" target="_blank" data-auto="true">Александр Курдюмов</a> и сенатор Сергей Леонов.По их мнению, главная несправедливость транспортного налога состоит в том, что он исчисляется в зависимости от мощности двигателя транспортного средства, а не от срока его эксплуатации и других характеристик."В результате транспортный налог платят одинаково те, кто за рулем автомобиля ежедневно, и те, кто использует его лишь изредка", — приводятся слова Пайкина. Социальную напряженность среди водителей вызывает и то, что транспортный налог за бензиновый спорткар и за электромобиль той же мощности, не загрязняющий воздух, один и тот же. "К тому же сегодня, по сути, имеет место двойное налогообложение собственников транспортных средств. Они платят акциз, заправляя машины топливом, и еще ежегодно уплачивают транспортный налог. Необходимо устранить ситуацию избыточного налогообложения на законодательном уровне", — подчеркивают авторы инициативы.Ранее планировалось, что транспортный налог будет упразднен при покрытии объемов платежей по нему акцизными сборами на нефтепродукты. Однако этого не произошло, несмотря на то что сейчас объем акцизных сборов по стране значительно превышает аналогичный показатель по транспортному налогу, следует из пояснительной записки к законопроекту."Откровенно лукавое ценообразование на рынке топлива, которое дорожает и при растущей, и при падающей нефти, дополнительно увеличивает нагрузку на владельцев ТС за счет постоянно растущего акциза. Фактически двойное налогообложение бьет по карману водителей и повышает градус социальной напряженности. Особенно болезненно граждане реагируют на такую несправедливость в период снижения доходов из-за пандемии", — отметил Нилов.По его словам, вопрос выпадающих доходов регионов вследствие отмены транспортного налога также учитывается авторами законопроекта и в случае подкрепления этого аргумента конкретными цифрами будет скорректирован ко второму чтению.Предполагается, что закон может вступить в силу 1 января 2021 года.
https://ria.ru/20200824/nalogi-1576264945.html
https://ria.ru/20200523/1571888055.html
https://ria.ru/20200221/1565036023.html
Ещё бы пересмотрели автострахование. Если автовладелец купил страховку, то должен ездить с ней до наступления страхового случая, а не как сейчас - до истечения её срока. Люди десятилетиями ездят, не попадая в ДТП, но почему-то содержат, по сути, страховые компании.
24
"...платят акциз, заправляя машины топливом, и еще ежегодно уплачивают транспортный налог", а как же платон и платные дороги, которые не объехать? Это не двойное, это тройное налогообложение!
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РИА Новости
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дмитрий свищев, александр курдюмов, лдпр, госдума рф, экономика

В Госдуму внесли законопроект об отмене транспортного налога

09:40 03.09.2020 (обновлено: 10:42 03.09.2020)
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкАвтомобили
Автомобили - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Автомобили. Архивное фото
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Парламентарии от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект об отмене в России транспортного налога, сообщила пресс-служба одного из авторов инициативы — главы комитета по труду и соцполитике Ярослава Нилова.
Также над документом работали вице-спикер нижней палаты Игорь Лебедев, депутаты Борис Пайкин, Дмитрий Свищев, Алексей Диденко, Андрей Свинцов, Александр Курдюмов и сенатор Сергей Леонов.
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Депутат Госдумы оценил вероятность отмены транспортного налога
По их мнению, главная несправедливость транспортного налога состоит в том, что он исчисляется в зависимости от мощности двигателя транспортного средства, а не от срока его эксплуатации и других характеристик.
"В результате транспортный налог платят одинаково те, кто за рулем автомобиля ежедневно, и те, кто использует его лишь изредка", — приводятся слова Пайкина.
Социальную напряженность среди водителей вызывает и то, что транспортный налог за бензиновый спорткар и за электромобиль той же мощности, не загрязняющий воздух, один и тот же.
"К тому же сегодня, по сути, имеет место двойное налогообложение собственников транспортных средств. Они платят акциз, заправляя машины топливом, и еще ежегодно уплачивают транспортный налог. Необходимо устранить ситуацию избыточного налогообложения на законодательном уровне", — подчеркивают авторы инициативы.
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Ранее планировалось, что транспортный налог будет упразднен при покрытии объемов платежей по нему акцизными сборами на нефтепродукты. Однако этого не произошло, несмотря на то что сейчас объем акцизных сборов по стране значительно превышает аналогичный показатель по транспортному налогу, следует из пояснительной записки к законопроекту.
"Откровенно лукавое ценообразование на рынке топлива, которое дорожает и при растущей, и при падающей нефти, дополнительно увеличивает нагрузку на владельцев ТС за счет постоянно растущего акциза. Фактически двойное налогообложение бьет по карману водителей и повышает градус социальной напряженности. Особенно болезненно граждане реагируют на такую несправедливость в период снижения доходов из-за пандемии", — отметил Нилов.
По его словам, вопрос выпадающих доходов регионов вследствие отмены транспортного налога также учитывается авторами законопроекта и в случае подкрепления этого аргумента конкретными цифрами будет скорректирован ко второму чтению.
Предполагается, что закон может вступить в силу 1 января 2021 года.
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Популярные комментарии
Ещё бы пересмотрели автострахование. Если автовладелец купил страховку, то должен ездить с ней до наступления страхового случая, а не как сейчас - до истечения её срока. Люди десятилетиями ездят, не попадая в ДТП, но почему-то содержат, по сути, страховые компании.
3 сентября, 10:02
Алексей Владимирович
2030000
"...платят акциз, заправляя машины топливом, и еще ежегодно уплачивают транспортный налог", а как же платон и платные дороги, которые не объехать? Это не двойное, это тройное налогообложение!
3 сентября, 09:48
ddeniszasimovich
1500100
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