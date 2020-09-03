https://ria.ru/20200903/tramp-1576693852.html

Белый дом объяснил слова Трампа о двойном голосовании на выборах

Президент США Дональд Трамп, говоря о двойном голосовании, не предлагал нарушать закон, заявила пресс-секретарь американского президента Кейли Макинани. РИА Новости, 03.09.2020

2020-09-03T17:08

2020-09-03T17:08

2020-09-03T17:08

президентские выборы в сша - 2020

кейли макинани

дональд трамп

джо байден

сша

северная каролина

в мире

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<strong>ВАШИНГТОН, 3 сен - РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a>, говоря о двойном голосовании, не предлагал нарушать закон, заявила пресс-секретарь американского президента <a href="http://ria.ru/person_keyli-makinani/" target="_blank" data-auto="true">Кейли Макинани</a>.Ранее Трамп предположил в интервью, что жители <a href="http://ria.ru/location_StateofNorthCarolina/" target="_blank" data-auto="true">Северной Каролины</a> могут проголосовать одновременно и по почте, и очно."Президент не предлагал никому делать ничего противозаконного. Он очень ясно сказал, что нужно обеспечить, чтобы ваш голос был записан, и, если он не будет записан, тогда проголосовать", - сказала Макинани в интервью <a href="https://www.foxnews.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Fox News</a>.Трамп выступает категорически против голосования по почте, которое в связи с коронавирусом планируется разрешить в большинстве штатов. Оппозиционные Трампу демократы голосование по почте поддерживают и обвиняют Трампа в попытках сорвать этот формат голосования.Выборы в США пройдут 3 ноября, Трамп баллотируется на второй срок и будет бороться с кандидатом от демократов <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джо Байденом</a>.

https://ria.ru/20200903/finansirovanie-1576656606.html

сша

северная каролина

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кейли макинани, дональд трамп, джо байден, сша, северная каролина, в мире