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Голосование на промежуточных выборах в конгресс США
Президентские выборы в США - 2020
https://ria.ru/20200903/tramp-1576693852.html
Белый дом объяснил слова Трампа о двойном голосовании на выборах
Президент США Дональд Трамп, говоря о двойном голосовании, не предлагал нарушать закон, заявила пресс-секретарь американского президента Кейли Макинани. РИА Новости, 03.09.2020
2020-09-03T17:08
2020-09-03T17:08
президентские выборы в сша - 2020
кейли макинани
дональд трамп
джо байден
сша
северная каролина
в мире
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<strong>ВАШИНГТОН, 3 сен - РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a>, говоря о двойном голосовании, не предлагал нарушать закон, заявила пресс-секретарь американского президента <a href="http://ria.ru/person_keyli-makinani/" target="_blank" data-auto="true">Кейли Макинани</a>.Ранее Трамп предположил в интервью, что жители <a href="http://ria.ru/location_StateofNorthCarolina/" target="_blank" data-auto="true">Северной Каролины</a> могут проголосовать одновременно и по почте, и очно."Президент не предлагал никому делать ничего противозаконного. Он очень ясно сказал, что нужно обеспечить, чтобы ваш голос был записан, и, если он не будет записан, тогда проголосовать", - сказала Макинани в интервью <a href="https://www.foxnews.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Fox News</a>.Трамп выступает категорически против голосования по почте, которое в связи с коронавирусом планируется разрешить в большинстве штатов. Оппозиционные Трампу демократы голосование по почте поддерживают и обвиняют Трампа в попытках сорвать этот формат голосования.Выборы в США пройдут 3 ноября, Трамп баллотируется на второй срок и будет бороться с кандидатом от демократов <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джо Байденом</a>.
https://ria.ru/20200903/finansirovanie-1576656606.html
сша
северная каролина
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кейли макинани, дональд трамп, джо байден, сша, северная каролина, в мире

Белый дом объяснил слова Трампа о двойном голосовании на выборах

17:08 03.09.2020
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© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
© AP Photo / Evan Vucci
ВАШИНГТОН, 3 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, говоря о двойном голосовании, не предлагал нарушать закон, заявила пресс-секретарь американского президента Кейли Макинани.
Ранее Трамп предположил в интервью, что жители Северной Каролины могут проголосовать одновременно и по почте, и очно.
"Президент не предлагал никому делать ничего противозаконного. Он очень ясно сказал, что нужно обеспечить, чтобы ваш голос был записан, и, если он не будет записан, тогда проголосовать", - сказала Макинани в интервью Fox News.
Трамп выступает категорически против голосования по почте, которое в связи с коронавирусом планируется разрешить в большинстве штатов. Оппозиционные Трампу демократы голосование по почте поддерживают и обвиняют Трампа в попытках сорвать этот формат голосования.
Выборы в США пройдут 3 ноября, Трамп баллотируется на второй срок и будет бороться с кандидатом от демократов Джо Байденом.
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Президентские выборы в США - 2020Кейли МакинаниДональд ТрампДжо БайденСШАСеверная КаролинаВ мире
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