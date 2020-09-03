https://ria.ru/20200903/tramp-1576672633.html
Трамп предложил американцам дважды проголосовать на выборах
Президент США Дональд Трамп предложил американцам в Северной Каролине дважды проголосовать на выборах главы государства, лично и по почте, чтобы проверить... РИА Новости, 03.09.2020
2020-09-03T12:27
2020-09-03T12:27
2020-09-03T18:08
дональд трамп
сша
северная каролина
в мире
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<strong>МОСКВА, 3 сен - РИА Новости.</strong> Президент США <a href="https://ria.ru/person_Tramp_Donald" target="_blank">Дональд Трамп</a> предложил американцам в Северной Каролине дважды проголосовать на выборах главы государства, лично и по почте, чтобы проверить безопасность избирательной системы, сообщает газета <a href="https://www.nytimes.com/2020/09/02/us/politics/trump-people-vote-twice.html?searchResultPosition=1" target="_blank" rel="nofollow noopener">New York Times</a>.Как отмечают СМИ, согласно законам Северной Каролины, двойное голосование на выборах или голосование более чем на одном участке "с намерением совершить мошенничество" считается уголовным преступлением.Власти Северной Каролины напомнили после слов президента США Дональда Трампа, что голосовать дважды незаконно."Голосовать на выборах дважды незаконно", - говорится в заявлении руководителя избиркома штата Карен Бринсон. Она напомнила, что федеральный закон квалифицирует это как тяжкое преступление, соответствующие законы есть в Северной Каролине на уровне штата.По заявлению Бринсон, в штате есть немало способов контроля, которые позволяют исключить двойное голосование. Если избиратель придет и потребует выяснить, проголосовал ли он, то обычного бюллетеня он не получит все равно — ему дадут временный бюллетень. Засчитать или нет этот временный бюллетень, будут решать уже после выборов, уточнила Бринсон.Трамп выступает категорически против голосования по почте, которое в связи с коронавирусом планируется разрешить в большинстве штатов. Трамп заявляет, что голосование по почте может привести к масштабным фальсификациям и долговременной неопределенности с победителем выборов. Оппозиционные Трампу демократы голосование по почте поддерживают и обвиняют Трампа в попытках сорвать этот формат голосования, что, по их мнению, усугубит эпидемию коронавируса.Выборы в <a href="https://ria.ru/location_United_States" target="_blank">США</a> пройдут 3 ноября.
https://ria.ru/20200903/tramp-1576645339.html
https://ria.ru/20200901/bayden-1576555756.html
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северная каролина
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дональд трамп, сша, северная каролина, в мире
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости.
Президент США Дональд Трамп
предложил американцам в Северной Каролине дважды проголосовать на выборах главы государства, лично и по почте, чтобы проверить безопасность избирательной системы, сообщает газета New York Times
.
"Пусть они отправят его (бюллетень – ред.) и пусть они придут голосовать, и если их система так хороша, как они говорят, тогда, очевидно, они не смогут проголосовать. Если он (их голос – ред.) не будет посчитан, то они смогут проголосовать", - заявил Трамп журналистам в Северной Каролине, когда его спросили о том, насколько он доверяет системе голосования по почте в штате.
Как отмечают СМИ, согласно законам Северной Каролины, двойное голосование на выборах или голосование более чем на одном участке "с намерением совершить мошенничество" считается уголовным преступлением.
Власти Северной Каролины напомнили после слов президента США Дональда Трампа, что голосовать дважды незаконно.
"Голосовать на выборах дважды незаконно", - говорится в заявлении руководителя избиркома штата Карен Бринсон. Она напомнила, что федеральный закон квалифицирует это как тяжкое преступление, соответствующие законы есть в Северной Каролине на уровне штата.
По заявлению Бринсон, в штате есть немало способов контроля, которые позволяют исключить двойное голосование. Если избиратель придет и потребует выяснить, проголосовал ли он, то обычного бюллетеня он не получит все равно — ему дадут временный бюллетень. Засчитать или нет этот временный бюллетень, будут решать уже после выборов, уточнила Бринсон.
"Избирательная комиссия штата настоятельно рекомендует людям не приходить на участки в день выборов, чтобы проверить, был ли засчитан их голос. Это необязательно, и это приведет к более длинным очередям и возможности распространения COVID-19", - заключила Бринсон.
Трамп выступает категорически против голосования по почте, которое в связи с коронавирусом планируется разрешить в большинстве штатов. Трамп заявляет, что голосование по почте может привести к масштабным фальсификациям и долговременной неопределенности с победителем выборов. Оппозиционные Трампу демократы голосование по почте поддерживают и обвиняют Трампа в попытках сорвать этот формат голосования, что, по их мнению, усугубит эпидемию коронавируса.
Выборы в США
пройдут 3 ноября.