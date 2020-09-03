Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200903/tramp-1576672633.html
Трамп предложил американцам дважды проголосовать на выборах
Президент США Дональд Трамп предложил американцам в Северной Каролине дважды проголосовать на выборах главы государства, лично и по почте, чтобы проверить... РИА Новости, 03.09.2020
2020-09-03T12:27
2020-09-03T18:08
дональд трамп
сша
северная каролина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/18/1576259453_0:159:2811:1740_1400x0_80_0_0_bea200b08a0fe91783810a495f8eff6e.jpg
<strong>МОСКВА, 3 сен - РИА Новости.</strong> Президент США <a href="https://ria.ru/person_Tramp_Donald" target="_blank">Дональд Трамп</a> предложил американцам в Северной Каролине дважды проголосовать на выборах главы государства, лично и по почте, чтобы проверить безопасность избирательной системы, сообщает газета <a href="https://www.nytimes.com/2020/09/02/us/politics/trump-people-vote-twice.html?searchResultPosition=1" target="_blank" rel="nofollow noopener">New York Times</a>.Как отмечают СМИ, согласно законам Северной Каролины, двойное голосование на выборах или голосование более чем на одном участке "с намерением совершить мошенничество" считается уголовным преступлением.Власти Северной Каролины напомнили после слов президента США Дональда Трампа, что голосовать дважды незаконно."Голосовать на выборах дважды незаконно", - говорится в заявлении руководителя избиркома штата Карен Бринсон. Она напомнила, что федеральный закон квалифицирует это как тяжкое преступление, соответствующие законы есть в Северной Каролине на уровне штата.По заявлению Бринсон, в штате есть немало способов контроля, которые позволяют исключить двойное голосование. Если избиратель придет и потребует выяснить, проголосовал ли он, то обычного бюллетеня он не получит все равно — ему дадут временный бюллетень. Засчитать или нет этот временный бюллетень, будут решать уже после выборов, уточнила Бринсон.Трамп выступает категорически против голосования по почте, которое в связи с коронавирусом планируется разрешить в большинстве штатов. Трамп заявляет, что голосование по почте может привести к масштабным фальсификациям и долговременной неопределенности с победителем выборов. Оппозиционные Трампу демократы голосование по почте поддерживают и обвиняют Трампа в попытках сорвать этот формат голосования, что, по их мнению, усугубит эпидемию коронавируса.Выборы в <a href="https://ria.ru/location_United_States" target="_blank">США</a> пройдут 3 ноября.
https://ria.ru/20200903/tramp-1576645339.html
https://ria.ru/20200901/bayden-1576555756.html
сша
северная каролина
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/18/1576259453_8:0:2739:2048_1400x0_80_0_0_e954e56d731c1e1db040b7369ae6791b.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дональд трамп, сша, северная каролина, в мире

Трамп предложил американцам дважды проголосовать на выборах

12:27 03.09.2020 (обновлено: 18:08 03.09.2020)
631
© REUTERS / Tom BrennerПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
© REUTERS / Tom Brenner
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп предложил американцам в Северной Каролине дважды проголосовать на выборах главы государства, лично и по почте, чтобы проверить безопасность избирательной системы, сообщает газета New York Times.

"Пусть они отправят его (бюллетень – ред.) и пусть они придут голосовать, и если их система так хороша, как они говорят, тогда, очевидно, они не смогут проголосовать. Если он (их голос – ред.) не будет посчитан, то они смогут проголосовать", - заявил Трамп журналистам в Северной Каролине, когда его спросили о том, насколько он доверяет системе голосования по почте в штате.

Как отмечают СМИ, согласно законам Северной Каролины, двойное голосование на выборах или голосование более чем на одном участке "с намерением совершить мошенничество" считается уголовным преступлением.
Мальчик на улице во время визита президента США Дональда Трампа в Висконсин - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
Вчера, 08:00
Коварный план Кремля: разнести Америку, чтобы спасти Трампа
Власти Северной Каролины напомнили после слов президента США Дональда Трампа, что голосовать дважды незаконно.
"Голосовать на выборах дважды незаконно", - говорится в заявлении руководителя избиркома штата Карен Бринсон. Она напомнила, что федеральный закон квалифицирует это как тяжкое преступление, соответствующие законы есть в Северной Каролине на уровне штата.
По заявлению Бринсон, в штате есть немало способов контроля, которые позволяют исключить двойное голосование. Если избиратель придет и потребует выяснить, проголосовал ли он, то обычного бюллетеня он не получит все равно — ему дадут временный бюллетень. Засчитать или нет этот временный бюллетень, будут решать уже после выборов, уточнила Бринсон.

"Избирательная комиссия штата настоятельно рекомендует людям не приходить на участки в день выборов, чтобы проверить, был ли засчитан их голос. Это необязательно, и это приведет к более длинным очередям и возможности распространения COVID-19", - заключила Бринсон.

Трамп выступает категорически против голосования по почте, которое в связи с коронавирусом планируется разрешить в большинстве штатов. Трамп заявляет, что голосование по почте может привести к масштабным фальсификациям и долговременной неопределенности с победителем выборов. Оппозиционные Трампу демократы голосование по почте поддерживают и обвиняют Трампа в попытках сорвать этот формат голосования, что, по их мнению, усугубит эпидемию коронавируса.
Выборы в США пройдут 3 ноября.
Джо Байден - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
1 сентября, 05:40
Трамп заявил, что США ждет "революция" в случае избрания Байдена
5180000
Обсудить 0
Дональд ТрампСШАСеверная КаролинаВ мире
Рекомендуем
Полицейская машина в США
В США умер афроамериканец, которому полицейские надели на голову мешок
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко назначил главу Минска вице-премьером
Павильон по продаже сигарет
В России разработали план мероприятий по сокращению курения
Повседневная жизнь
Россияне предпочитают плейлисты творчеству отдельных авторов
Дипломатический паспорт РФ
Прокуратура может получить право возбуждать дела против дипломатов
Алексей Навальный
Зюганов назвал заявления об отравлении Навального "Новичком" провокацией
Министр обороны РФ Сергей Шойгу
Шойгу рассказал, какую загадку он хочет разгадать
Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин
"Антикитайский психоз". Пекин оценил ограничения против дипломатов в США
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко заявил, что без поддержки Москвы Минску было бы непросто
Джефф Безос и его жена Маккензи
Названа самая богатая женщина в мире
Черногория
Оппозиция Черногории не будет сотрудничать с правящей партией
Спутник Метеор-М
В России разрабатывают покрытие спутников-"невидимок"
Актер Михаил Ефремов у здания Пресненского суда города Москвы
Адвокат потерпевших оценила показания свидетелей защиты Ефремова
Дети
В ООН назвали лучшую страну проживания для детей
Изображение универсального десантного корабля проекта 23900 Иван Рогов
Американское СМИ рассказало об уникальности российских вертолетоносцев
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:34Пушков отреагировал на угрозы США в адрес России из-за Белоруссии
03:26Трамп придумал новое прозвище Байдену
03:22В Роспотребнадзоре рассказали, какой должна быть качественная сметана
03:18СК начал проверки по ситуации вокруг лишенного сана схимонаха Сергия
03:17Эксперт рассказал, почему нельзя пользоваться телефоном на ходу
03:15Японцев возмутила публикация материалов об освобождении Курил
03:14Ученый рассказал, на сколько сократится население России к 2100 году
03:05В ОСК заявили о проблемах со строительством новейших подлодок "Лада"
03:01Постпред США в ОБСЕ сказал, что надо сделать с Лукашенко "прямо сейчас"
02:55Задушивших афроамериканца полицейских отстранили от работы
02:20Эксперт рассказал, как можно потерять деньги через QR-код
02:15Мэра Биробиджана госпитализировали с диагнозом COVID-19
02:08Развеян популярный миф о плавленом сыре
01:57В Печорском море худеют и исчезают моржи
01:51Эксперт жестко раскритиковала внешний вид Зеленского
01:36Жительницу Германии заподозрили в убийстве пятерых детей
00:50Оппозиционный совет Белоруссии вновь призвал Лукашенко к диалогу
00:46Житель США путешествует по стране, чтобы проложить туристические маршруты
00:28Вышел новый трейлер фильма "Не время умирать" с Дэниелом Крейгом
00:17Пожар в ДНР уничтожил девять домов, два человека погибли
Лента новостейМолния