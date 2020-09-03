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Коварный план Кремля: разнести Америку, чтобы спасти Трампа
За беспорядки в США отвечают Дональд Трамп и... Россия. Да, скоро будет именно так — перебрав все способы борьбы с президентом США с целью недопустить его... РИА Новости, 03.09.2020
2020-09-03T08:00
2020-09-03T08:03
россия
дональд трамп
сша
авторы
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За беспорядки в США отвечают <a href="https://ria.ru/person_Tramp_Donald" target="_blank">Дональд Трамп</a> и... Россия. Да, скоро будет именно так — перебрав все способы борьбы с президентом США с целью недопустить его переизбрания, "вашингтонское болото" вернулось к самому началу: во всем виноваты русские. Они помогли Дональду Трампу в 2016-м и помогают сейчас, причем ныне они сделали ставку на разжигание страха и ненависти уже не в соцсетях, а на улицах американских городов. Неудивительно: погром — это вообще русское слово! Но как же так, ведь еще недавно американские СМИ уверяли всех, что протесты в основном мирные и правильные, то есть направленные против расизма и полицейщины, олицетворением которых является Дональд Трамп. И народный гнев очень поможет мобилизовать избирателей, которые ждут не дождутся ноября, чтобы проголосовать за Байдена и убрать негодяя и ставленника русских из Белого дома. А теперь что получается — правильные протесты разжигают неправильные русские?Получается, так — и хотя об этом пока еще не заявляет сам <a href="https://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden" target="_blank">Джо Байден</a>, но уже начинают говорить видные демократы из конгресса. Например, Адам Шифф, глава комитета по разведке палаты представителей — главный расследователь "русских связей" Трампа и один из инициаторов попытки импичмента. Вот что он сказал на днях CNN:" — Четыре года назад, Дана, русские эксплуатировали Black Lives Matter, они выкладывали в Сети собственные провокационные инсценировки, чтобы расколоть народ по расовому признаку. И мы должны…— А сейчас они это делают?— Они снова делают все, что в их силах, в социальных сетях, в своих СМИ и не только, чтобы снова увеличить этот раскол".То есть русские раскалывают Америку не только в своих СМИ (как я сейчас на сайте РИА Новости), но и в американских соцсетях "и не только" — то есть на улицах американских городов, наверное? Весь этот бред не мог не прокомментировать главный трампист американских СМИ (то есть абсолютная белая ворона в антитрамповском мейнстриме) телеведущий Fox News Такер Карлсон: "Вас кормили фейковыми новостями агенты враждебной державы, которая, помимо прочего, тайно контролирует Facebook! Все верно, дамы и господа, Россия устроила псевдобеспорядки и обвинила Джо Байдена! Это как с высадкой на Луну, но еще более коварно. &lt;...&gt; "Это российская инсценировка!" Серьезно? Хотелось бы думать, что в конце лета 2020 года люди будут над этим смеяться. Это по-своему весело. С другой стороны, огромное количество видных демократов в Twitter поверили в это в первый раз, так что и на сей раз — кто знает? — они тоже могут поверить.Но надо отдать должное Адаму Шиффу: он, по крайней мере, последователен. Хотя очевидно, что он совершенно безумен и отчаянно нуждается в стационарном лечении. Этому человеку плохо. Но он — всего лишь один человек в большой партии. Как насчет всех остальных руководителей Демократической партии? Они не сумасшедшие, совсем нет. Они просто лжецы"<em>.</em>Лживостью лидеров демократов никого не удивишь, но сейчас они демонстрируют уникальную даже для них способность переобуваться буквально в воздухе. Только что отрицали сам факт погромов и говорили о праведных протестах — а теперь вынуждены, хотя и с оговорками, признавать массовые беспорядки и насилие. Трамп называет происходящее внутренним терроризмом, а демократы намекают на Россию. Понятно же: хорошие люди вышли протестовать, но к ним примешались плохие погромщики, которые стали жертвой "русской пропаганды". И все это, оказывается, работает не на поражение Трампа, а на его победу. Вот такой хитрый план Путина. Сумасшедствие? Нет, просто безысходность. Дело в том, что еще в начале весны этого года было понятно (вопреки всем манипулятивным опросам общественного мнения), что Трамп идет к триумфальному переизбранию, ни попытки импичмента, ни разжигание ненависти к нему (чем занимались почти все американские СМИ все годы его президентства) не принесли никакого результата (кроме, разве что, прямо противоположного ожидаемому). Но вскоре до США добрался коронавирус, началось падение экономики, а летом начались "расовые" волнения — и демократы решили, что теперь-то у них точно получится утопить Трампа. Однако ни экономические проблемы, ни массовые беспорядки не ударили по президенту — наоборот, чем дольше продолжаются погромы, тем больше очков набирает Трамп. Он повторяет, что Америке нужен "Закон и порядок", — и все больше американцев соглашаются с этим. По хорошему, демократам (а именно в управляемых ими штатах и городах и происходит основная часть беспорядков) нужно было бы уже давно самим пытаться навести порядок на своей территории, чтобы перестать работать на рейтинг Трампа, но сделать это им не позволяет предвыборная гонка. Ведь Трамп тут же скажет: вот, видите, я же говорил о необходимости покончить с бунтами, наконец-то меня послушались. То есть у демократов полный цугцванг: чтобы они дальше ни сделали — поддержали протесты или признали их насильственный характер и приступили к их усмирению, — их положение будет только ухудшаться.Судя по всему, выбрана тактика осторожного признания погромов, но при этом решено возложить вину за них на Трампа и на Россию. Два в одном — хотя в придуманной демократами реальности это одно и тоже: "русский Трамп". А вот и последнее по времени заявление штаба Байдена:"Президент Трамп надеется, что Владимир Путин еще раз поддержит его кандидатуру и поможет спрятать совершенные им ужасающие ошибки для того, чтобы именно он оказался во главе нашей страны и вел бы ее навстречу противостоящим ей многочисленным проблемам. И он не хочет, чтобы народ Америки знал о том, какие шаги Владимир Путин предпринимает, чтобы помочь Трампу переизбраться, или почему Путину так важно вмешаться, так как внешняя политика Дональда Трампа — это подарок для Кремля".Это пострясающе унижающее американцев заявление стало реакцией на недавнее решение директора Национальной разведки США Джона Рэтклиффа прекратить устраивать для членов комитета по разведке палаты представителей устные брифинги, посвященные вопросам обеспечения безопасности на предстоящих президентских выборах. Теперь им будут предоставлять информацию только в письменном виде. Конечно же, чтобы скрыть путинскую помощь Трампу, — как уверяет Байден? Увы, по словам Рэтклиффа, причина очень проста: утечки секретной информации, причем утечки, искажающие ее характер:О чем, по сути, сказал Рэтклифф? О том, что демократы вроде Адама Шиффа сливают в СМИ только ту информацию, которая касается России, — игнорируя сведения о Китае. Тут важно не то, насколько вообще можно доверять данным американской разведки насчет иностранного вмешательства в президентские выборы (опять хакеры и формирующие общественное мнение аккаунты в соцсетях?), куда интересней, что даже спецслужбы открыто говорят о попытке конгрессменов манипулировать их сведениями для борьбы с Трампом. С другой стороны, это конечно, большой прогресс: в 2016 году сама администрация Обамы заставляла спецслужбы фабриковать "доказательства" по "русским связям" кандидата в президенты Трампа, вести слежку, а теперь "глубинному государству" приходится вести боевые действия только с помощью конгресса и СМИ. Но на уровень креатива эта перемена, впрочем, мало повлияла — опять во всем виноват Путин. Постоянно разжигает: то в марте в Портленде вселится в полицейского Дерека Шовина (убившего Джорджа Блейка, после чего и начались акции Black Lives Matter), то в августе в Кеноше — в 17-летнего Кайла Риттенхауса, застрелившего двух нападавших на него "борцов с расовой дискриминацией и полицейским насилием", то снова вернется в Портленд, чтобы под видом антифа Майкла Рейнола выстрелом в грудь убить трамписта Аарона Даниэльсона. Ну и заодно, вселившись сразу в весь состав комиссии при вашингтонском мэре, предлагает убрать (или хотя бы переделать) из американской столицы памятники Вашингтону и Джефферсону. Даже страшно представить, на что еще способны эти русские разжигатели в оставшиеся до выборов два месяца: нет таких мерзостей, на которые бы они ни пошли, чтобы помочь Трампу переизбраться. Того и гляди, инсценируют покушение на Трампа, чтобы потом обвинить в этом демократов и Байдена. Или сразу убьют Байдена — чтобы уж наверняка оставить своего ставленника Трампа в Белом доме. Но ничего у них не получится: все знают, что русские травят страшным "Новичком", который не убивает, а только оставляет следы, ведущие в Кремль. Такие же четкие, как и "русский след" в американских выборах.
https://ria.ru/20200901/vybory-1576587008.html
https://ria.ru/20200831/superoruzhie-1576495263.html
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https://ria.ru/20200822/zakharova-1576129066.html
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россия, дональд трамп, сша, авторы

Коварный план Кремля: разнести Америку, чтобы спасти Трампа

08:00 03.09.2020 (обновлено: 08:03 03.09.2020)
9883
© РИА Новости / Стефен Зеннер / Перейти в фотобанкМальчик на улице во время визита президента США Дональда Трампа в Висконсин
Мальчик на улице во время визита президента США Дональда Трампа в Висконсин - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
© РИА Новости / Стефен Зеннер
Перейти в фотобанк
Петр Акопов
Петр Акопов
Все материалы
За беспорядки в США отвечают Дональд Трамп и... Россия. Да, скоро будет именно так — перебрав все способы борьбы с президентом США с целью недопустить его переизбрания, "вашингтонское болото" вернулось к самому началу: во всем виноваты русские. Они помогли Дональду Трампу в 2016-м и помогают сейчас, причем ныне они сделали ставку на разжигание страха и ненависти уже не в соцсетях, а на улицах американских городов. Неудивительно: погром — это вообще русское слово! Но как же так, ведь еще недавно американские СМИ уверяли всех, что протесты в основном мирные и правильные, то есть направленные против расизма и полицейщины, олицетворением которых является Дональд Трамп. И народный гнев очень поможет мобилизовать избирателей, которые ждут не дождутся ноября, чтобы проголосовать за Байдена и убрать негодяя и ставленника русских из Белого дома. А теперь что получается — правильные протесты разжигают неправильные русские?
Получается, так — и хотя об этом пока еще не заявляет сам Джо Байден, но уже начинают говорить видные демократы из конгресса. Например, Адам Шифф, глава комитета по разведке палаты представителей — главный расследователь "русских связей" Трампа и один из инициаторов попытки импичмента. Вот что он сказал на днях CNN:
" — Четыре года назад, Дана, русские эксплуатировали Black Lives Matter, они выкладывали в Сети собственные провокационные инсценировки, чтобы расколоть народ по расовому признаку. И мы должны…
— А сейчас они это делают?
— Они снова делают все, что в их силах, в социальных сетях, в своих СМИ и не только, чтобы снова увеличить этот раскол".
То есть русские раскалывают Америку не только в своих СМИ (как я сейчас на сайте РИА Новости), но и в американских соцсетях "и не только" — то есть на улицах американских городов, наверное? Весь этот бред не мог не прокомментировать главный трампист американских СМИ (то есть абсолютная белая ворона в антитрамповском мейнстриме) телеведущий Fox News Такер Карлсон:
Сторонники кандидата в президенты от демократической партии Джо Байдена аплодируют во время трансляции его выступления в четвертый день Национального съезда Демократической партии - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
1 сентября, 16:21
В Совфеде назвали антироссийскую риторику на выборах в США "психозом"
"Вас кормили фейковыми новостями агенты враждебной державы, которая, помимо прочего, тайно контролирует Facebook! Все верно, дамы и господа, Россия устроила псевдобеспорядки и обвинила Джо Байдена! Это как с высадкой на Луну, но еще более коварно. <...> "Это российская инсценировка!" Серьезно? Хотелось бы думать, что в конце лета 2020 года люди будут над этим смеяться. Это по-своему весело. С другой стороны, огромное количество видных демократов в Twitter поверили в это в первый раз, так что и на сей раз — кто знает? — они тоже могут поверить.
Но надо отдать должное Адаму Шиффу: он, по крайней мере, последователен. Хотя очевидно, что он совершенно безумен и отчаянно нуждается в стационарном лечении. Этому человеку плохо. Но он — всего лишь один человек в большой партии. Как насчет всех остальных руководителей Демократической партии? Они не сумасшедшие, совсем нет. Они просто лжецы".
Лживостью лидеров демократов никого не удивишь, но сейчас они демонстрируют уникальную даже для них способность переобуваться буквально в воздухе. Только что отрицали сам факт погромов и говорили о праведных протестах — а теперь вынуждены, хотя и с оговорками, признавать массовые беспорядки и насилие. Трамп называет происходящее внутренним терроризмом, а демократы намекают на Россию. Понятно же: хорошие люди вышли протестовать, но к ним примешались плохие погромщики, которые стали жертвой "русской пропаганды". И все это, оказывается, работает не на поражение Трампа, а на его победу. Вот такой хитрый план Путина.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 31.08.2020
31 августа, 08:00
Супероружие США применено против собственных граждан: что получилось
Сумасшедствие? Нет, просто безысходность. Дело в том, что еще в начале весны этого года было понятно (вопреки всем манипулятивным опросам общественного мнения), что Трамп идет к триумфальному переизбранию, ни попытки импичмента, ни разжигание ненависти к нему (чем занимались почти все американские СМИ все годы его президентства) не принесли никакого результата (кроме, разве что, прямо противоположного ожидаемому). Но вскоре до США добрался коронавирус, началось падение экономики, а летом начались "расовые" волнения — и демократы решили, что теперь-то у них точно получится утопить Трампа.
Однако ни экономические проблемы, ни массовые беспорядки не ударили по президенту — наоборот, чем дольше продолжаются погромы, тем больше очков набирает Трамп. Он повторяет, что Америке нужен "Закон и порядок", — и все больше американцев соглашаются с этим. По хорошему, демократам (а именно в управляемых ими штатах и городах и происходит основная часть беспорядков) нужно было бы уже давно самим пытаться навести порядок на своей территории, чтобы перестать работать на рейтинг Трампа, но сделать это им не позволяет предвыборная гонка. Ведь Трамп тут же скажет: вот, видите, я же говорил о необходимости покончить с бунтами, наконец-то меня послушались. То есть у демократов полный цугцванг: чтобы они дальше ни сделали — поддержали протесты или признали их насильственный характер и приступили к их усмирению, — их положение будет только ухудшаться.
Судя по всему, выбрана тактика осторожного признания погромов, но при этом решено возложить вину за них на Трампа и на Россию. Два в одном — хотя в придуманной демократами реальности это одно и тоже: "русский Трамп".

"Мы видели сообщения о том, что российские силы атаковали американских солдат в Сирии, поранили наших солдат. Вы слышали хотя бы слово от Трампа? Он хоть палец поднял? Никогда раньше ни один из президентов США не играл такой покорной роли в отношениях с российскими лидерами. Это не только опасно, но и унизительно", — так говорит Джо Байден, припоминая в качестве примера трамповской зависимости от русских еще и абсолютно лживую историю с "русскими, платившими талибам деньги за убийство американских солдат".

А вот и последнее по времени заявление штаба Байдена:
"Президент Трамп надеется, что Владимир Путин еще раз поддержит его кандидатуру и поможет спрятать совершенные им ужасающие ошибки для того, чтобы именно он оказался во главе нашей страны и вел бы ее навстречу противостоящим ей многочисленным проблемам. И он не хочет, чтобы народ Америки знал о том, какие шаги Владимир Путин предпринимает, чтобы помочь Трампу переизбраться, или почему Путину так важно вмешаться, так как внешняя политика Дональда Трампа — это подарок для Кремля".
Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси - РИА Новости, 1920, 30.08.2020
30 августа, 00:52
Пелоси заявила, что только Россия активно "вмешивается в выборы" в США
Это пострясающе унижающее американцев заявление стало реакцией на недавнее решение директора Национальной разведки США Джона Рэтклиффа прекратить устраивать для членов комитета по разведке палаты представителей устные брифинги, посвященные вопросам обеспечения безопасности на предстоящих президентских выборах. Теперь им будут предоставлять информацию только в письменном виде. Конечно же, чтобы скрыть путинскую помощь Трампу, — как уверяет Байден? Увы, по словам Рэтклиффа, причина очень проста: утечки секретной информации, причем утечки, искажающие ее характер:

"Через несколько минут после окончания одного такого брифинга ряд членов конгресса вышли к представителям различных СМИ и слили им засекреченную информацию в политических целях. <...> Чтобы создать ложную картину того, будто Россия представляет большую угрозу национальной безопасности, чем Китай. <...> Я не хотел бы принижать Россию. Она представляет серьезную угрозу нашей национальной безопасности, однако угрозы со стороны Китая существенно серьезнее. Говорящие иначе просто политизируют разведку в своих собственных целях".

О чем, по сути, сказал Рэтклифф? О том, что демократы вроде Адама Шиффа сливают в СМИ только ту информацию, которая касается России, — игнорируя сведения о Китае. Тут важно не то, насколько вообще можно доверять данным американской разведки насчет иностранного вмешательства в президентские выборы (опять хакеры и формирующие общественное мнение аккаунты в соцсетях?), куда интересней, что даже спецслужбы открыто говорят о попытке конгрессменов манипулировать их сведениями для борьбы с Трампом.
Здание МИД РФ - РИА Новости, 1920, 22.08.2020
22 августа, 13:03
МИД ответил на доклад сената США по "вмешательству" России в выборы
С другой стороны, это конечно, большой прогресс: в 2016 году сама администрация Обамы заставляла спецслужбы фабриковать "доказательства" по "русским связям" кандидата в президенты Трампа, вести слежку, а теперь "глубинному государству" приходится вести боевые действия только с помощью конгресса и СМИ. Но на уровень креатива эта перемена, впрочем, мало повлияла — опять во всем виноват Путин.
Постоянно разжигает: то в марте в Портленде вселится в полицейского Дерека Шовина (убившего Джорджа Блейка, после чего и начались акции Black Lives Matter), то в августе в Кеноше — в 17-летнего Кайла Риттенхауса, застрелившего двух нападавших на него "борцов с расовой дискриминацией и полицейским насилием", то снова вернется в Портленд, чтобы под видом антифа Майкла Рейнола выстрелом в грудь убить трамписта Аарона Даниэльсона. Ну и заодно, вселившись сразу в весь состав комиссии при вашингтонском мэре, предлагает убрать (или хотя бы переделать) из американской столицы памятники Вашингтону и Джефферсону.
Полицейские возле полицейского участкав Миннеаполисе, штат Миннесота - РИА Новости, 1920, 30.06.2020
30 июня, 09:38
Как в Миннесоте готовят "хороших копов" и откуда берутся "плохие"
Даже страшно представить, на что еще способны эти русские разжигатели в оставшиеся до выборов два месяца: нет таких мерзостей, на которые бы они ни пошли, чтобы помочь Трампу переизбраться.
Того и гляди, инсценируют покушение на Трампа, чтобы потом обвинить в этом демократов и Байдена. Или сразу убьют Байдена — чтобы уж наверняка оставить своего ставленника Трампа в Белом доме. Но ничего у них не получится: все знают, что русские травят страшным "Новичком", который не убивает, а только оставляет следы, ведущие в Кремль. Такие же четкие, как и "русский след" в американских выборах.
Джо Байден - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
1 сентября, 05:40
Трамп заявил, что США ждет "революция" в случае избрания Байдена
129641023
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РоссияДональд ТрампСШААвторы
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