https://ria.ru/20200903/terrorizm-1576661237.html

Матвиенко рассказала, что необходимо для победы над терроризмом

Для окончательной победы над терроризмом необходимо плодотворное международное сотрудничество всех сил, противостоящих террору и бесчеловечности, заявила спикер РИА Новости, 03.09.2020

2020-09-03T09:42

2020-09-03T09:42

2020-09-03T10:04

валентина матвиенко

безопасность

в мире

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<strong>МОСКВА, 3 сен - РИА Новости.</strong> Для окончательной победы над терроризмом необходимо плодотворное международное сотрудничество всех сил, противостоящих террору и бесчеловечности, заявила спикер Совфеда <a href="http://ria.ru/person_Valentina_Matvienko/" target="_blank" data-auto="true">Валентина Матвиенко</a> журналистам в четверг."Российская Федерация, благодаря непреклонной государственной политической воле, в слаженной работе силовых структур и консолидации граждан, смогла подавить деструктивную активность (террористических структур – ред.) на своей территории" - сказала парламентарий в День солидарности в борьбе с терроризмом.По ее словам, сегодня на правах признанного мирового лидера антитеррористической борьбы наша страна продолжает успешно искоренять это зло во многих регионах планеты. "Ярким свидетельством этому стала помощь России на Ближнем Востоке", - подчеркнула Матвиенко.Спикер уверена, что для того, чтобы не допустить новых трагедий и добиться окончательной победы, "необходимо плодотворное международное сотрудничество, решительные и своевременные шаги, доверительные отношения между всеми силами, противостоящими терроризму и бесчеловечности"."Только сообща мы сможем дать достойный отпор нависшей угрозе", - заключила она.

https://ria.ru/20200903/terrorizm-1576565745.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

валентина матвиенко, безопасность, в мире