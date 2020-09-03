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https://ria.ru/20200903/terrorizm-1576661237.html
Матвиенко рассказала, что необходимо для победы над терроризмом
Для окончательной победы над терроризмом необходимо плодотворное международное сотрудничество всех сил, противостоящих террору и бесчеловечности, заявила спикер РИА Новости, 03.09.2020
2020-09-03T09:42
2020-09-03T10:04
валентина матвиенко
безопасность
в мире
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<strong>МОСКВА, 3 сен - РИА Новости.</strong> Для окончательной победы над терроризмом необходимо плодотворное международное сотрудничество всех сил, противостоящих террору и бесчеловечности, заявила спикер Совфеда <a href="http://ria.ru/person_Valentina_Matvienko/" target="_blank" data-auto="true">Валентина Матвиенко</a> журналистам в четверг."Российская Федерация, благодаря непреклонной государственной политической воле, в слаженной работе силовых структур и консолидации граждан, смогла подавить деструктивную активность (террористических структур – ред.) на своей территории" - сказала парламентарий в День солидарности в борьбе с терроризмом.По ее словам, сегодня на правах признанного мирового лидера антитеррористической борьбы наша страна продолжает успешно искоренять это зло во многих регионах планеты. "Ярким свидетельством этому стала помощь России на Ближнем Востоке", - подчеркнула Матвиенко.Спикер уверена, что для того, чтобы не допустить новых трагедий и добиться окончательной победы, "необходимо плодотворное международное сотрудничество, решительные и своевременные шаги, доверительные отношения между всеми силами, противостоящими терроризму и бесчеловечности"."Только сообща мы сможем дать достойный отпор нависшей угрозе", - заключила она.
https://ria.ru/20200903/terrorizm-1576565745.html
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валентина матвиенко, безопасность, в мире

Матвиенко рассказала, что необходимо для победы над терроризмом

09:42 03.09.2020 (обновлено: 10:04 03.09.2020)
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© Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Для окончательной победы над терроризмом необходимо плодотворное международное сотрудничество всех сил, противостоящих террору и бесчеловечности, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко журналистам в четверг.
"Российская Федерация, благодаря непреклонной государственной политической воле, в слаженной работе силовых структур и консолидации граждан, смогла подавить деструктивную активность (террористических структур – ред.) на своей территории" - сказала парламентарий в День солидарности в борьбе с терроризмом.
По ее словам, сегодня на правах признанного мирового лидера антитеррористической борьбы наша страна продолжает успешно искоренять это зло во многих регионах планеты. "Ярким свидетельством этому стала помощь России на Ближнем Востоке", - подчеркнула Матвиенко.
Спикер уверена, что для того, чтобы не допустить новых трагедий и добиться окончательной победы, "необходимо плодотворное международное сотрудничество, решительные и своевременные шаги, доверительные отношения между всеми силами, противостоящими терроризму и бесчеловечности".
"Только сообща мы сможем дать достойный отпор нависшей угрозе", - заключила она.
День солидарности в борьбе с терроризмом - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
03:31
День солидарности в борьбе с терроризмом
641007
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Валентина МатвиенкоБезопасностьВ мире
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